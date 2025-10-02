Пресс-конференция UFC 320: ждём болтуна Анкалаева и улыбчивого Перейру. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
5 октября в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 320. Огромное внимание будет приковано к титульному реваншу в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом Алексом Перейрой.
В рамках соглавного события турнира состоится ещё одно титульное противостояние. Действующий чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили выходит на третью защиту пояса за год и будет биться с Кори Сэндхагеном.
Также на турнире пройдёт бой между двумя бывшими претендентами на пояс в полутяжёлом весе — Иржи Прохазка встретится с Халилом Раунтри, и этот бой обещает быть одним из самых интересных на турнире.
Уроженец Дагестана Абусупьян Магомедов, недавно входивший в топ-15 среднего веса, будет биться с Джо Пайфером.
А россиянка Яна Сантос столкнётся с американкой Мэйси Чиассон.
А в ночь со 2 на 3 октября состоится пресс-конференция, на которой главные действующие лица получат возможность высказаться перед турниром. Кроме того, они проведут стердауны.
Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон высказался о первом поединке между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой.
«Перейра хорошо бил по голени, у Анкалаева были синяки на ноге уже в первом раунде. Алекс здорово бил ногами, не зря он был кикбоксёром топового уровня. Во втором раунде был момент, когда Перейра засомневался, стоит ли атаковать — и пропустил удар, который отправил его в нокдаун. В этом поединке было важно, кто не станет бояться спустить курок. А Перейра сомневался чаще обычного, боялся прохода в ноги. Алекс был слишком осторожен, потому что до первого поединка с Анкалаевым он не встречался ни с кем, кто всерьёз угрожал бы ему грэпплингом.
Когда Анкалаев прижимал Алекса к сетке, а судья их разнимал, была ошибка рефери. Перейре требовалось тратить энергию, чтобы сбросить с себя Магомеда. Анкалаев таким образом выматывал Перейру, чтобы потом нанести опасный удар. Получается, судья помогал Алексу!» — сказал Джонсон в видео, опубликованном на его канале.
🍔 Магомед стремительно повышает свои «аппетиты»
❌ Перейра: Анкалаев не заслуживает своего места, в мой худший день он ничего мне не сделал
Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о предстоящем реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).
«Люди продолжают говорить, что он повалит меня и будет доминировать на настиле. Но этого не произошло, потому что он не смог этого сделать. Перед первым боем он говорил об этом, но ничего не сделал.
Правда в том, что он не заслуживает своего места. Он не является ярким бойцом. В мой худший день он почти ничего мне не сделал. Что он может? Я настроен. И это будет другой бой», — сказал Перейра в интервью UFC.
🏁 Анкалаев: второй бой — это не шанс для Перейры выиграть, а шанс для меня удосрочить
Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о предстоящем титульном реванше с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).
«Я думаю, второй бой – это не шанс для него, чтобы выиграть. А шанс для меня, чтобы удосрочить его», — сказал Анкалаев в интервью пресс-службе UFC.
Где смотреть пресс-конференцию UFC 320
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференция, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.
🗣 Карлос Ульберг заявил о желании стать запасным для реванша Анкалаев — Перейра
Новозеландский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Карлос Ульберг заявил о готовности стать запасным для чемпионского поединка после победы над американцем Домиником Рейесом на турнире UFC Fight Night 260.
«Я разговаривал с Хантером Кэмпбеллом (матчмейкером UFC. – Прим. «Чемпионата») сразу после боя и попросил его привезти меня в Лас-Вегас. Он сказал «мило», так что всё отлично. Я сказал, что хочу быть запасным.
Я здесь, чтобы бить рекорды. Не думаю, что кто-то дрался за титул на следующих выходных после боя. Вот что я себе представляю. И я уже озвучил это. Сперва я хочу оказаться в Лас-Вегасе. Если UFC сделают меня запасным — круто. Я сделаю работу, если кто-то «слетит», — сказал Ульберг на пресс-конференции.
Пресс-конференция пройдёт в ночь на 3 октября. Начало мероприятия — в 3:00 по мск.
🤔 Прохазка: я готовлюсь и к Раунтри, и к Анкалаеву
Бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг чех Иржи Прохазка сообщил, что будет готов страховать бой между чемпионом UFC в полутяжёлом весе россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, если возникнут форс-мажорные обстоятельства. Их поединок состоится на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
«После более детального обсуждения ситуации с моим менеджером я могу сказать, что мой тренировочный лагерь строился к подготовке к двум бойцам, то есть к Халилу Раунтри-младшему и, вероятно, Магомеду Анкалаеву. Если последний по какой-то причине не примет участия в турнире UFC 320, то я не уверен, что в таком случае наш бой с Алексом Перейрой будет носить титульный статус и будет ли он вообще. Оцениваю такую возможность как маловероятную. Так что моя подготовка идёт и к Раунтри, и, возможно, к Анкалаеву», — приводит слова Прохазки аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.
Посмотреть трансляцию турнира UFC 320 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🚨 «Это шанс для меня прикончить Алекса». Анкалаев — о реванше с Перейрой
33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о предстоящем поединке с бразильцем Алексом Перейрой. Их реванш состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).
«Этот реванш — это не возможность для Алекса реваншировать поражение, это шанс для меня прикончить его», — приводит слова Анкалаева портал TNT Sports.
Турнир UFC 320 состоится в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе, США. Начало турнира — в 1:00 мск. Бои основного карда стартуют в 5:00.
⚡️ «Он старый и выходит драться, чтобы заработать». Анкалаев резко высказался о Перейре
33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о предстоящем сопернике бразильце Алексе Перейре. Их реванш состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).
«Думаю, что у него ничего не получится. Он уже старый, на закате. Он выходит заработать деньги. После этого он завершит», — сказал Анкалаев на встрече с журналистами.
Основной кард
- Магомед Анкалаев — Алекс Перейра;
- Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген;
- Иржи Прохазка — Халил Раунтри;
- Джош Эмметт — Юссеф Залал;
- Абусупьян Магомедов — Джо Пайфер.
Предварительный кард
- Атеба Готье — Осман Диас;
- Эдмен Шахбазян — Андре Мунис;
- Крис Гутьеррес — Фарид Башарат;
- Даниэль Сантос — Чу Сан Ю;
- Мэйси Чиассон — Яна Сантос;
- Патрик Микс — Якуб Виклач;
- Пунаэле Сориано — Николай Веретенников;
- Рамиз Брахимай — Остин Вандерфорд;
- Вероника Харди — Броган Уокер.