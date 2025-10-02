Скидки
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра 2, реванш, пресс-конференция, 5 октября 2025 — Live, что сказали, общение перед боем

Пресс-конференция UFC 320: ждём болтуна Анкалаева и улыбчивого Перейру. LIVE
Сергей Сорокин
Анкалаев — Перейра, пресс-конференция
А Двалишвили продолжает атаковать брата Хабиба.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

5 октября в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 320. Огромное внимание будет приковано к титульному реваншу в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом Алексом Перейрой.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Магомед Анкалаев — Алекс Перейра
05 октября 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Магомед Анкалаев
Не началось
Алекс Перейра

В рамках соглавного события турнира состоится ещё одно титульное противостояние. Действующий чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили выходит на третью защиту пояса за год и будет биться с Кори Сэндхагеном.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Не началось
Кори Сэндхаген

Также на турнире пройдёт бой между двумя бывшими претендентами на пояс в полутяжёлом весе — Иржи Прохазка встретится с Халилом Раунтри, и этот бой обещает быть одним из самых интересных на турнире.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Иржи Прохазка — Халил Раунтри
05 октября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Иржи Прохазка
Не началось
Халил Раунтри

Уроженец Дагестана Абусупьян Магомедов, недавно входивший в топ-15 среднего веса, будет биться с Джо Пайфером.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Абусупьян Магомедов — Джо Пайфер
05 октября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Абусупьян Магомедов
Не началось
Джо Пайфер

А россиянка Яна Сантос столкнётся с американкой Мэйси Чиассон.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мэйси Чиассон — Яна Сантос
05 октября 2025, воскресенье. 02:20 МСК
Мэйси Чиассон
Не началось
Яна Сантос

А в ночь со 2 на 3 октября состоится пресс-конференция, на которой главные действующие лица получат возможность высказаться перед турниром. Кроме того, они проведут стердауны.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.

Реванш парней может превратиться в историческое событие на наших глазах:
5 причин, почему нельзя пропускать бой Анкалаева и Перейры
Где смотреть пресс-конференцию UFC 320 Когда состоится пресс-конференция UFC 320 Где смотреть турнир UFC 320 Дата и время турнира UFC 320 Полный кард турнира UFC 320
Live Сергей Сорокин

❓ Как закончится реванш Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры?

17:05 Сергей Сорокин

🔨 Джонсон: судья помогал Перейре в первом поединке с Анкалаевым

Бывший чемпион UFC Деметриус Джонсон высказался о первом поединке между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой.

«Перейра хорошо бил по голени, у Анкалаева были синяки на ноге уже в первом раунде. Алекс здорово бил ногами, не зря он был кикбоксёром топового уровня. Во втором раунде был момент, когда Перейра засомневался, стоит ли атаковать — и пропустил удар, который отправил его в нокдаун. В этом поединке было важно, кто не станет бояться спустить курок. А Перейра сомневался чаще обычного, боялся прохода в ноги. Алекс был слишком осторожен, потому что до первого поединка с Анкалаевым он не встречался ни с кем, кто всерьёз угрожал бы ему грэпплингом.

Когда Анкалаев прижимал Алекса к сетке, а судья их разнимал, была ошибка рефери. Перейре требовалось тратить энергию, чтобы сбросить с себя Магомеда. Анкалаев таким образом выматывал Перейру, чтобы потом нанести опасный удар. Получается, судья помогал Алексу!» — сказал Джонсон в видео, опубликованном на его канале.

16:51 Сергей Сорокин

🍔 Магомед стремительно повышает свои «аппетиты»

Перейра «дешевеет», Анкалаев набивает цену. Всё о гонорарах главных звёзд UFC 320
16:33 Сергей Сорокин

❌ Перейра: Анкалаев не заслуживает своего места, в мой худший день он ничего мне не сделал

Экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра высказался о предстоящем реванше с россиянином Магомедом Анкалаевым, который состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Люди продолжают говорить, что он повалит меня и будет доминировать на настиле. Но этого не произошло, потому что он не смог этого сделать. Перед первым боем он говорил об этом, но ничего не сделал.

Правда в том, что он не заслуживает своего места. Он не является ярким бойцом. В мой худший день он почти ничего мне не сделал. Что он может? Я настроен. И это будет другой бой», — сказал Перейра в интервью UFC.

16:17 Сергей Сорокин

🏁 Анкалаев: второй бой — это не шанс для Перейры выиграть, а шанс для меня удосрочить

Чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о предстоящем титульном реванше с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 4 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Я думаю, второй бой – это не шанс для него, чтобы выиграть. А шанс для меня, чтобы удосрочить его», — сказал Анкалаев в интервью пресс-службе UFC.

16:17 Сергей Сорокин

Где смотреть пресс-конференцию UFC 320

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференция, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

16:17 Сергей Сорокин

🗣 Карлос Ульберг заявил о желании стать запасным для реванша Анкалаев — Перейра

Новозеландский боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Карлос Ульберг заявил о готовности стать запасным для чемпионского поединка после победы над американцем Домиником Рейесом на турнире UFC Fight Night 260.

«Я разговаривал с Хантером Кэмпбеллом (матчмейкером UFC. – Прим. «Чемпионата») сразу после боя и попросил его привезти меня в Лас-Вегас. Он сказал «мило», так что всё отлично. Я сказал, что хочу быть запасным.

Я здесь, чтобы бить рекорды. Не думаю, что кто-то дрался за титул на следующих выходных после боя. Вот что я себе представляю. И я уже озвучил это. Сперва я хочу оказаться в Лас-Вегасе. Если UFC сделают меня запасным — круто. Я сделаю работу, если кто-то «слетит», — сказал Ульберг на пресс-конференции.

16:17 Сергей Сорокин

Когда состоится пресс-конференция UFC 320

Пресс-конференция пройдёт в ночь на 3 октября. Начало мероприятия — в 3:00 по мск.

16:17 Сергей Сорокин

🤔 Прохазка: я готовлюсь и к Раунтри, и к Анкалаеву

Бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг чех Иржи Прохазка сообщил, что будет готов страховать бой между чемпионом UFC в полутяжёлом весе россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, если возникнут форс-мажорные обстоятельства. Их поединок состоится на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

«После более детального обсуждения ситуации с моим менеджером я могу сказать, что мой тренировочный лагерь строился к подготовке к двум бойцам, то есть к Халилу Раунтри-младшему и, вероятно, Магомеду Анкалаеву. Если последний по какой-то причине не примет участия в турнире UFC 320, то я не уверен, что в таком случае наш бой с Алексом Перейрой будет носить титульный статус и будет ли он вообще. Оцениваю такую возможность как маловероятную. Так что моя подготовка идёт и к Раунтри, и, возможно, к Анкалаеву», — приводит слова Прохазки аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

16:17 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 320

Посмотреть трансляцию турнира UFC 320 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

16:16 Сергей Сорокин

🚨 «Это шанс для меня прикончить Алекса». Анкалаев — о реванше с Перейрой

33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о предстоящем поединке с бразильцем Алексом Перейрой. Их реванш состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Этот реванш — это не возможность для Алекса реваншировать поражение, это шанс для меня прикончить его», — приводит слова Анкалаева портал TNT Sports.

16:16 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC 320

Турнир UFC 320 состоится в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе, США. Начало турнира — в 1:00 мск. Бои основного карда стартуют в 5:00.

16:16 Сергей Сорокин

⚡️ «Он старый и выходит драться, чтобы заработать». Анкалаев резко высказался о Перейре

33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о предстоящем сопернике бразильце Алексе Перейре. Их реванш состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).

«Думаю, что у него ничего не получится. Он уже старый, на закате. Он выходит заработать деньги. После этого он завершит», — сказал Анкалаев на встрече с журналистами.

16:16 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 320

Основной кард

  • Магомед Анкалаев — Алекс Перейра;
  • Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген;
  • Иржи Прохазка — Халил Раунтри;
  • Джош Эмметт — Юссеф Залал;
  • Абусупьян Магомедов — Джо Пайфер.

Предварительный кард

  • Атеба Готье — Осман Диас;
  • Эдмен Шахбазян — Андре Мунис;
  • Крис Гутьеррес — Фарид Башарат;
  • Даниэль Сантос — Чу Сан Ю;
  • Мэйси Чиассон — Яна Сантос;
  • Патрик Микс — Якуб Виклач;
  • Пунаэле Сориано — Николай Веретенников;
  • Рамиз Брахимай — Остин Вандерфорд;
  • Вероника Харди — Броган Уокер.
