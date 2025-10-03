Нурмагомедов — Хьюз: громкий реванш проверит брата Хабиба на прочность. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
3 октября на «Кока-Кола Арене» в Дубае, ОАЭ, пройдёт турнир PFL Champions Series 3. В главном событии вечера состоится реванш между непобеждённым Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом.
Впервые Усман и Пол разделили клетку в январе 2025 года. Нурмагомедов считался фаворитом: до того брат Хабиба просто переезжал всех своих соперников, и потому малоизвестный ирландец с одним серьёзным боем в карьере виделся лёгкой прогулкой для россиянина. Однако получилось иначе. Хьюз почти справился с борьбой Усмана, неплохо смотрелся в стойке, сумел замедлить Нурмагомедова ударами по корпусу. В итоге пятираундовый поединок завершился победой Усмана большинством судейских голосов.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
💯 Прогноз от Бадаева
Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от реванша между чемпионом PFL в лёгком весе россиянином Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом.
«Хьюз очень хорош. Мы видели, что этот парень побеждал сильных бойцов. Но такое ощущение, что в их первом поединке Усман Нурмагомедов вышел не в лучших своих кондициях, причём это было видно по его действиям, а не по действиям соперника. Я склонен полагать, что в этот раз Усман знает, к кому он готовится и на что он идёт. В реванше победа будет более уверенной.
Хотя и в прошлый раз, несмотря на близость некоторых раундов, Усману дали три-четыре раунда, то есть это была однозначная победа. В этот раз, думаю, должно быть легче», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
💰 Изучаем финансовую сторону
🙅♂️ Усман возразил журналисту, заявившему, что его первый бой с Хьюзом был близким
Чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов не согласился с тем, что его первый бой с ирландцем Полом Хьюзом, который прошёл в январе, был близким. Российский боец победил большинством судейских голосов по итогам пяти раундов.
«Близкий бой? Почему вы называете первый бой близким? Он не был близким. Почему вы не обращаете внимания на судей? Я не проиграл ни одного раунда. Даже те раунды, которые в итоге отдали Хьюзу, были ничейными. Будет здорово побить его снова. Но первый поединок не был близким», — передаёт слова Усмана Нурмагомедова с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.
Где смотреть PFL Champions Series 3
В России турнир покажет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него.
🔝 «Это будет намного лучше». Хабиб дал прогноз на реванш
37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов высказался насчёт предстоящего реванша между своим двоюродным братом, а также чемпионом PFL в категории до 70 кг Усманом Нурмагомедовым и ирландцем Полом Хьюзом. Их поединок состоится 3 октября на турнире PFL Champions Series: Road to Dubai.
«Мой прогноз. Я действительно хочу, чтобы Усман доминировал и побил его в доминирующей манере. Но если Усман финиширует его, то это будет намного лучше», — сказал Нурмагомедов в интервью пресс-службе PFL.
Дата и время турнира PFL Champions Series 3
Турнир PFL Champions Series 3 состоится 3 октября на «Кока-Кола Арене» в Дубае, ОАЭ. Он стартует в 17:30 мск.
«Было бы здорово». Хабиб Нурмагомедов назвал имена следующих соперников Усмана
37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем хочет, чтобы его двоюродный брат, а также чемпион PFL в категории до 70 кг Усман Нурмагомедов провёл следующие поединки в организации, если тому удастся победить в реванше ирландца Пола Хьюза. Их бой состоится 3 октября на турнире PFL в Дубае.
«Вижу трёх соперников: сначала Пол Хьюз, потом Альфи Дэвис, а затем Арчи Колган. Думаю, было бы здорово, если бы он побил этих парней за один год, потому что это тройка лучших легковесов в PFL на данный момент. Полагаю, у PFL такой же план», – сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Okko MMA.
Полный кард турнира PFL Champions Series 3
- Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз;
- Кори Андерсон — Довлетджан Ягшимурадов;
- Арчи Колган — Джей-Джей Уилсон;
- Джек Картрайт — Каолан Логран;
- Магомед Магомедов — Серхио Петтис;
- Пуя Рахмани — Слим Трабелси;
- Омар Эль-Дафрави — Флорим Зендели;
- Асаэль Аджудж — Мирафзал Ахтамов;
- Такэси Идзуми — Винисиус Ченчи;
- Маккашарип Зайнуков — Джон Митчелл;
- Джарра Аль-Силави — Грегори Бабен.