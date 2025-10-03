Скидки
PFL Чемпионская Серия 3: Нурмагомедов vs. Хьюз 2
18:30 Мск
Бокс/ММА Статьи

Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз 2, реванш, когда бой, дата и время боя, где смотреть, турнир PFL

Бой у Усмана будет ярче, чем у Анкалаева. Брату Хабиба сделают больно
Александр Фролов
Превью боя Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз 2
Аудио-версия:
Нурмагомедов всё равно победит. Но это не точно.

Уже сегодня, 3 октября 2025 года, Усман Нурмагомедов проведёт реванш с Полом Хьюзом на турнире PFL Сhampionship Series 3. Бойцовский вечер стартует в 19:00 мск, бой россиянина и ирландца начнётся около 23:30. Турнир в прямом эфире покажет сервис Okko.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов — Пол Хьюз
03 октября 2025, пятница. 23:10 МСК
Усман Нурмагомедов
Не началось
Пол Хьюз

Поединку Нурмагомедову и Хьюза не повезло со сроками: на этой же неделе UFC проведёт масштабный турнир в Лас-Вегасе, где будут сразу два чемпионских боя. В главном поединке там тоже выступит россиянин: Магомед Анкалаев будет защищать свой пояс в реванше с Алексом Перейрой. Таким образом, есть ощущение, что PFL будут смотреть скорее по остаточному принципу. Но как минимум главный бой турнира второй лиги мира смотреть нужно обязательно: Нурмагомедов и Хьюз в первой схватке устроили классное зрелище, и нет никаких сомнений, что реванш тоже будет ярким.

Напомним, в первом бою от Хьюза особенно многого не ждали. Очередной ирландский рубака без защиты от борьбы — казалось бы, что он может противопоставить Нурмагомедову, который катком проезжал по всем соперникам в Bellator? И в первых раундах Усман действительно уверенно перерабатывал соперника. Однако в третьем россиянин стал проседать физически, вдобавок с него сняли балл за удары в пах. На четвёртом отрезке Нурмагомедову и вовсе пришлось спасаться в борьбе, потому что в стойке он пропустил слишком много. В пятом раунде бойцы зарубились: Усман был точнее, зато Хьюз доносил куда более жёсткие удары.

До турнира мы поговорили с Полом:
«Я слишком уважал Усмана». Говорим с «новым Конором», который почти победил Нурмагомедова
Эксклюзив
«Я слишком уважал Усмана». Говорим с «новым Конором», который почти победил Нурмагомедова

Выглядело это всё максимально эффектно. Усман забрал победу лишь решением большинства: один судья всё-таки насчитал ничью. Хьюз был разочарован итоговым результатом, а Усман удивился уровню оппонента: «Я недооценил этого парня, это была моя небольшая ошибка. Его защита от тейкдаунов и борьбы очень хороша, он жёсткий, он сильный. Брат, ты реально сильный, я не ожидал. Ты говорил мне на стердауне, что это моя ошибка, что я недооцениваю тебя, ты был прав. У меня теперь всё тело болит».

Нет никаких сомнений, что второй бой будет как минимум не менее интересным. Хьюз признавался, что в первом поединке слишком уважал Нурмагомедова — сейчас этого не будет, и Пол обязательно сделает больно своему сопернику. Усман тоже мотивирован доказать, что зимой он победил по праву, и в этот раз постарается выступить более уверенно. У ирландца хорошая защита от тейкдаунов, и он не даст россиянину засушить бой в партере. Нурмагомедов же очень зрелищен в стойке: есть мнение, что этот поединок будет намного интереснее, чем реванш Анкалаева и Перейры. Пропускать его точно не стоит.

