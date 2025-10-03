Претендент на турнир года. На UFC 320 будет масса топовых боёв

В ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе состоится масштабный турнир UFC 320. Конечно, основное внимание будет приковано к титульному реваншу в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой. Но при этом любителям единоборств будет на что посмотреть и за пределами главного события – турнир обещает быть крайне насыщенным и интересным. Начало ивента — в 1:00 мск. Бои основного карда стартуют в 5:00.

Основной кард

Предварительный кард

Атеба Готье — Осман Диас;

Эдмен Шахбазян — Андре Мунис;

Крис Гутьеррес — Фарид Башарат;

Даниэль Сантос — Чу Сан Ю;

Мэйси Чиассон — Яна Сантос;

Патрик Микс — Якуб Виклач;

Пунаэле Сориано — Николай Веретенников;

Рамиз Брахимай — Остин Вандерфорд;

Вероника Харди — Броган Уокер.

Безусловно, интригует и соглавное событие вечера, которое также будет титульным. Чемпион лиги в легчайшем весе Мераб Двалишвили проведёт третью защиту пояса, на этот раз в соперниках у него окажется Кори Сэндхаген. Как многие и предполагали, Двалишвили надолго занял трон в легчайшем дивизионе. После того как Мераб отобрал пояс у Шона О'Мэлли, он нанёс первое поражение в карьере Умару Нурмагомедову, а позже в реванше финишировал всё того же О'Мэлли. Теперь у Двалишвили очередное испытание в лице крепкого топа дивизиона Кори Сэндхагена, который впервые получил титульный шанс и сделает всё, чтобы им воспользоваться. Ну и не стоит забывать, что за этим поединком пристально будет следить Пётр Ян – один из главных претендентов на титул, который с большой вероятностью встретится с победителем этого противостояния.

В главном карде UFC 320 состоится поединок двух бывших претендентов на титул в полутяжёлом весе – Иржи Прохазки и Халила Раунтри. Да, оба проиграли Алексу Перейре нокаутами (Прохазка даже дважды), однако при этом оба закатывают в клетке яркие рубки в стойке. Если и предполагать, какой поединок из карда не доберётся до судейского решения, то можно с уверенностью делать ставку на этот бой – Иржи и Халил выйдут в клетку в поисках нокаута.

Нельзя не отметить и противостояние в среднем весе между Абусупьяном Магомедовым и Джо Пайфером. Уроженец Дагестана Абусупьян Магомедов, представляющий Германию, перезагрузил карьеру после двух подряд поражений от Шона Стрикленда и Кайо Борральо. Абус вышел на серию из трёх побед и намерен попасть в топ-15 дивизиона, но на пути у него оказался непростой американец Джо Пайфер. Наверняка вы слышали про Пайфера в разрезе сравнения с Фрэнсисом Нганну: по словам комментатора UFC Джо Рогана, Джо побил рекорд экс-чемпиона в тяжёлом весе по силе удара – представляете, какая мощь в руках у этого средневеса? Так что Пайфер – серьёзнейшая проверка для Магомедова, тем более что Джо тоже стремится попасть в топ-15.

К слову, о Нганну. В предварительном карде турнира UFC 320 выступит средневес Атеба Готье, которого многие называют вторым Фрэнсисом. 22-летний ударник из Камеруна поражает своими физической силой и нокаутирующим ударом. После поражения на старте карьеры Готье уже набил рекорд из шести побед, все они были одержаны нокаутами, в том числе две из них – в рамках UFC. Готье мечтает о больших боях и обещает вырубить Хамзата Чимаева, однако пока ему предстоит прокладывать путь на вершину. Соперником Готье на UFC 320 будет Трестон Вайнс.

Вообще, прелимы турнира в Лас-Вегасе обещают быть не менее интересными, чем основной кард. Для российских фанатов стоит выделить очередной поединок Яны Сантос (Куницкой). Россиянка сумела преодолеть чёрную полосу и закрыть серию поражений. Более того, в последнем поединке Сантос одолела экс-чемпионку UFC, звёздную Мишу Тейт, что позволило ей претендовать на попадание в топ-5. Для этого Яне необходимо разобраться на UFC 320 с пятым номером легчайшего веса Мэйси Чиассон.

В предварительных поединках можно будет увидеть Эдмена Шахбазяна, которому пророчили статус будущей суперзвезды UFC. «Золотой мальчик» долгое время шёл без поражений, в UFC начал с четырёх побед, но как только повысился уровень оппозиции – появились и поражения. Эдмен проиграл пять из семи боёв, однако сейчас Шахбазян одержал две победы подряд и заново пытается строить путь на вершину. На UFC 320 он разделит октагон с Андре Мунисом.

А ещё на турнире в Лас-Вегасе состоятся бои бывшего чемпиона Bellator и победителя Гран-при организации Патрика Микса, экс-претендента на титул Bellator Остина Вандерфорда – в общем, кард UFC 320 максимально насыщенный и интересный для зрителей.