Чудовищная развязка для Магомедова! Россиянин повторил поражение Корейского Зомби

На «Кока-Кола Арене» в Дубае прямо сейчас проходит турнир PFL Champions Series 3. В третьем по значимости событии вечера россиянин Магомед Магомедов разделил клетку с Серхио Петтисом.

33-летний Магомед Магомедов выступает в смешанных единоборствах с 2011 года. С рекордом 9-0 и с семью финишами в активе Тигр оказался в ACB, где добился популярности. Магомедов принял участие в Гран-при организации, добрался до финала и нанёс в нём первое поражение в карьере Петру Яну. Позже Ян и Магомедов сошлись в реванше, где уже Пётр лишил Магомеда заветного нолика.

Затем оба бойца отправились покорять зарубежные лиги: Пётр уехал в UFC, Магомед обосновался в Bellator, правда, после двухлетнего простоя. Там Тигр снова принял участие в Гран-при, однако в полуфинале проиграл бывшему чемпиону лиги и действующему бойцу UFC Патрику Миксу. Спустя полтора года Магомед и Патрик сошлись в поединке за титул Bellator, но сильнее вновь оказался американец. Всего на счету Магомедова 21 победа при четырёх поражениях — рекорд вполне солидный.

Магомед Магомедов Фото: Cooper Neill/Getty Images

Очередным соперником Тигра стал Серхио Петтис — младший брат бывшего чемпиона UFC Энтони Петтиса. У Серхио, к слову, тоже есть опыт выступления в лучшей лиге мира, правда, менее успешный. Основной популярности Петтис добился в Bellator, где был чемпионом, пока не уступил всё тому же Патрику Миксу. Всего в активе Серхио 24 победы при семи поражениях.

На старте поединка бойцы в основном разменивались лоу-киками. Магомед попытался удивить Петтиса вертушкой и бэкфистом, однако Серхио справился с атаками россиянина и ответил серией боковых. Постепенно Магомед стал больше поджимать оппонента, хорошо зацепил Серхио коленом в прыжке у сетки, а затем совершил эффектный бросок и провёл последнюю минуту в контроле на земле, забрав раунд в свою пользу.

Второй раунд начался с необычных эффектных атак с обеих сторон, Магомед сумел подловить соперника на ошибке и затащил его в партер, где грамотно улучшил позицию и забрал спину. Магомедов оказался возле своего угла, в котором в том числе располагался Хабиб, и стал разбивать защиту Петтиса. Серхио пытался встать на ноги, но попытки были неудачными — россиянин контролировал соперника на земле.

Казалось, что всё идёт по плану Магомедова, практически весь второй отрезок он уверенно забрал в партере. Однако в самой концовке бойцы поднялись в стойку, россиянин решил ещё раз использовать колено в прыжке, но промахнулся. А Петтис в ответ выбросил локоть с разворота и попал точно в челюсть Магомедову — почти так же, как в своё время Яир Родригес выключил Корейского Зомби. Магомед рухнул на пол, Серхио выбросил один добивающий удар, после чего рефери остановил поединок. Магомед Магомедов на протяжении двух раундов доминировал в клетке, однако пропустил удар перед самым гонгом и оказался в глубоком нокауте, а Серхио Петтис добыл досрочную победу и будет претендовать на титул PFL.