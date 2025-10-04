Нервный и сложный триумф. Усман Нурмагомедов снова победил «нового Конора»

Лига PFL продолжает бороться с UFC за лидерство, проводя крупные турниры. 3 октября в Дубае состоялся бойцовский вечер, где в главном поединке прошёл масштабный реванш: россиянин Усман Нурмагомедов защищал звание чемпиона в лёгком весе, а его соперником оказался Пол Хьюз, который ранее дал брату Хабиба максимально конкурентный бой.

Ожидания от поединка были достаточно высокими, тем более что первая схватка получилась максимально драматичной. Тогда Усман, по праву считавшийся фаворитом, после второго раунда неожиданно просел, схватил несколько фолов и напропускал в стойке. Да, в целом Нурмагомедов выглядел чуть-чуть лучше своего оппонента и заслуженно забрал победу большинством судейским голосов. Но бой получился максимально конкурентным, что признал даже победитель и его тренер Хабиб. А Хьюз и вовсе посчитал, что судьи должны были отдать победу ему. Сегодня он получил шанс доказать свою правоту.

Начало поединка получилось осторожным, оба бойца в основном использовали лоу-кики, а удары руками скорее изображали. Тем не менее уже на второй минуте спортсмены пошли в первый жёсткий размен. А вскоре Хьюз упал после жёсткого попадания в пах. Через минуту ирландец продолжил бой, однако тут же получил удар точно в ту же область. С Нурмагомедова балл не сняли, а на четвёртой минуте он провёл классный тейкдаун, почти полностью забрав концовку. Лишь на заключительных секундах Пол отметился хорошей атакой в стойке.

Во втором раунде градус напряжения поначалу снизился. Бойцы работали на ногах, но без огня: бо́льшая часть ударов приходилась в защиту, до цели доходили только джебы. На третьей минуте Нурмагомедов поднырнул под удар оппонента и провёл качественный тейкдаун. Впрочем, Хьюз достаточно быстро выбрался и бросился на соперника с сериями ударов. Вторая пятиминутка получилась более равной, хотя показалось, что Усман снова был чуть-чуть лучше. В третьем раунде Хьюз добился пары крепких попаданий, у россиянина с точностью было чуть похуже, да и его джебы выглядели не настолько опасными. Зато Нурмагомедов за несколько секунд до перерыва оформил тейкдаун.

Четвёртый раунд Усман начал первым номером, однако снова попал оппоненту в пах — к счастью, без снятых баллов. Ирландец отлежался, заулыбался и рванул в бой. Очень скоро Пол опять оказался на канвасе, теперь уже попавшись на тейкдаун, но партер закончился быстро. Вот только Нурмагомедов был заряжен на борьбу: вскоре ирландца снова ненадолго повалили. Хьюз демонстрировал хорошую защиту на земле, вот только акцентированных попаданий ему в этом раунде явно не хватало.

Возможно, всё должен был решить именно пятый раунд. На старте последней пятиминутки Нурмагомедов пропустил много ударов: ему словно бы перестало хватать скорости. Однако и Хьюз начал замедляться, к тому же у него был полузакрыт глаз из-за гематомы. На последней минуте Усман провёл успешный тейкдаун, а в самой концовке отказался рубиться. Решить исход поединка должны были судьи: все они отдали победу Нурмагомедову! Усман — чемпион PFL в лёгком весе!