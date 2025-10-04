UFC 320: Анкалаев проводит первую защиту. Сможет ли Перейра взять реванш? LIVE

А в соглавном событии вечера состоится громкий титульник в легчайшем весе.

5 октября в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 320. Огромное внимание будет приковано к титульному реваншу в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом Алексом Перейрой.

В рамках соглавного события турнира состоится ещё одно титульное противостояние. Действующий чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили выходит на третью защиту пояса за год и будет биться с Кори Сэндхагеном.

Также на турнире пройдёт бой между двумя бывшими претендентами на пояс в полутяжёлом весе — Иржи Прохазка встретится с Халилом Раунтри, и этот бой обещает быть одним из самых интересных на турнире.

Уроженец Дагестана Абусупьян Магомедов, недавно входивший в топ-15 среднего веса, будет биться с Джо Пайфером.

А россиянка Яна Сантос столкнётся с американкой Мэйси Чиассон.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.