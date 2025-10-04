UFC 320: Анкалаев проводит первую защиту. Сможет ли Перейра взять реванш? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
5 октября в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 320. Огромное внимание будет приковано к титульному реваншу в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом Алексом Перейрой.
В рамках соглавного события турнира состоится ещё одно титульное противостояние. Действующий чемпион в легчайшем весе Мераб Двалишвили выходит на третью защиту пояса за год и будет биться с Кори Сэндхагеном.
Также на турнире пройдёт бой между двумя бывшими претендентами на пояс в полутяжёлом весе — Иржи Прохазка встретится с Халилом Раунтри, и этот бой обещает быть одним из самых интересных на турнире.
Уроженец Дагестана Абусупьян Магомедов, недавно входивший в топ-15 среднего веса, будет биться с Джо Пайфером.
А россиянка Яна Сантос столкнётся с американкой Мэйси Чиассон.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
🔮 Адесанья дал категоричный прогноз на реванш между Анкалаевым и Перейрой
Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья поделился прогнозом на реванш между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой. Спортсмены сразятся в ночь на 5 октября на турнире UFC 320. В их первом бою победу одержал Анкалаев.
«Думаю, Алекс лучше подготовлен к этому бою, более мотивирован. Ранее он не проигрывал в полутяжёлом весе и теперь горит желанием вернуть своё. Есть что-то особенное в том, когда ты хочешь взять реванш. Я выбираю Алекса Перейру. Не знаю, сможет ли он финишировать Магомеда. Но бой лёгким точно не будет, если судить по первому поединку.
Алексу придётся с самого начала заставить Магомеда уважать себя. Нужно лишить его уверенности — я сам так делал раньше, и с Алексом тоже. Проще сказать, чем сделать, но я думаю, Алекс способен на это. Так что мой прогноз — победа Перейры единогласным решением», — сказал Адесанья на своём канале в YouTube.
🤤 Джастин Гэтжи: получу удовольствие, когда Сэндхаген нокаутирует Двалишвили
Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего соотечественника Кори Сэндхагена и грузина Мераба Двалишвили. Бой состоится на турнире UFC 320 в ночь на 5 октября мск.
«Не терпится увидеть этот поединок. Кори заслужил это. Он очень много работает, полностью готов к бою. Мы с ним прошли похожий путь, у нас схожая история. За последние годы у Сэндхагена было множество больших боёв. Получу удовольствие, когда Кори нокаутирует Мераба», — сказал Гэтжи в интервью UFC.
⚖️ Анкалаев и Перейра показали одинаковый вес на взвешивании
Оба бойца успешно уложились в лимит веса. Магомед Анкалаев показал на весах результат 92,75 кг. Перейра продемонстрировал идентичный вес.
🏋️ Двалишвили оказался тяжелее Сэндхагена перед поединком на UFC 320
Двалишвили показал на весах 61,23 кг, в то время как Сэндхаген — 61 кг.
🤔 Прохазка: я готовлюсь и к Раунтри, и к Анкалаеву
Бывший обладатель титула UFC в категории до 93 кг чех Иржи Прохазка сообщил, что будет готов страховать бой между чемпионом UFC в полутяжёлом весе россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Алексом Перейрой, если возникнут форс-мажорные обстоятельства. Их поединок состоится на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
«После более детального обсуждения ситуации с моим менеджером я могу сказать, что мой тренировочный лагерь строился к подготовке к двум бойцам, то есть к Халилу Раунтри-младшему и, вероятно, Магомеду Анкалаеву. Если последний по какой-то причине не примет участия в турнире UFC 320, то я не уверен, что в таком случае наш бой с Алексом Перейрой будет носить титульный статус и будет ли он вообще. Оцениваю такую возможность как маловероятную. Так что моя подготовка идёт и к Раунтри, и, возможно, к Анкалаеву», — приводит слова Прохазки аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.
Где смотреть турнир UFC 320
Посмотреть трансляцию турнира UFC 320 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🚨 «Это шанс для меня прикончить Алекса». Анкалаев — о реванше с Перейрой
33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о предстоящем поединке с бразильцем Алексом Перейрой. Их реванш состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).
«Этот реванш — это не возможность для Алекса реваншировать поражение, это шанс для меня прикончить его», — приводит слова Анкалаева портал TNT Sports.
Дата и время турнира UFC 320
Турнир UFC 320 состоится в ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе, США. Начало турнира — в 1:00 мск. Бои основного карда стартуют в 5:00.
⚡️ «Он старый и выходит драться, чтобы заработать». Анкалаев резко высказался о Перейре
33-летний действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Магомед Анкалаев высказался о предстоящем сопернике бразильце Алексе Перейре. Их реванш состоится 5 октября на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе (США).
«Думаю, что у него ничего не получится. Он уже старый, на закате. Он выходит заработать деньги. После этого он завершит», — сказал Анкалаев на встрече с журналистами.
Полный кард турнира UFC 320
Основной кард
- Магомед Анкалаев — Алекс Перейра;
- Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген;
- Иржи Прохазка — Халил Раунтри;
- Джош Эмметт — Юссеф Залал;
- Абусупьян Магомедов — Джо Пайфер.
Предварительный кард
- Атеба Готье — Осман Диас;
- Эдмен Шахбазян — Андре Мунис;
- Крис Гутьеррес — Фарид Башарат;
- Даниэль Сантос — Чу Сан Ю;
- Мэйси Чиассон — Яна Сантос;
- Патрик Микс — Якуб Виклач;
- Пунаэле Сориано — Николай Веретенников;
- Рамиз Брахимай — Остин Вандерфорд;
- Вероника Харди — Броган Уокер.