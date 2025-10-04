Огромный фронт работы. Усману Нурмагомедову пока рано покорять UFC

В ОАЭ состоялся большой турнир PFL Champions Series 3. В главном событии вечера зрители увидели титульный реванш между Усманом Нурмагомедовым и Полом Хьюзом. Как и полгода назад, бой получился непростым для россиянина, но победа вновь осталась за братом Хабиба, который стал новым чемпионом PFL в лёгком весе. И всё же вопросы после таких побед остаются.

До прошлого января о Хьюзе мало кто знал, а бой против Усмана принёс ирландцу популярность. Да, Пол проиграл, однако стал первым бойцом, кто сумел дать брату Хабиба настолько близкий и тяжёлый бой. Возможно, поэтому Нурмагомедов не горел желанием давать реванш ирландцу, даже после того, как тот закрыл поражение убедительной победой нокаутом. Тем не менее в лиге снова свели бойцов, поставив на кон вакантный пояс чемпиона промоушена. До этого Усман обладал титулом, но организации Bellator.

Реванш получился не менее нервным и напряжённым, чем первый бой. В стойке Пол навязывал Усману конкуренцию, не стеснялся идти с россиянином в размены, и у него случались вполне неплохие попадания. Однако Нурмагомедов, конечно, был лучше в борьбе, в каждом раунде проводил тейкдауны, 14 из которых оказались успешными. Именно борьба помогла Усману склонить чашу весов в свою пользу: по итогам пяти раундов судьи отдали предпочтение Нурмагомедову – 50-45, 49-46, 48-47.

Интересно, что и эта победа могла вполне быть большинством судейских голосов, если бы с Усмана сняли балл за неоднократные попадания в пах, как это было в первом поединке. Но на этот раз судьи не наказали россиянина, и поэтому на карточках победа оказалась убедительной. Правда, только на карточках. На самом деле, бой не казался таким односторонним, как его увидел один из судей, отдавший россиянину все раунды.

Такие бои всё равно дают повод для размышлений. Недавно Усман переподписал контракт с PFL и как минимум ещё следующий год проведёт в этом промоушене. У многих возникали вопросы, почему же Усман не перебирается в UFC, однако после таких выступлений ответ становится очевидным – пока рано. Хабиб не зря славится своей мудростью и тренерским чутьём, поэтому не торопится с тем, чтобы переводить брата в лучшую лигу мира.

Давайте откровенно – уровень бойцов в PFL и в UFC несопоставим, и конкуренция в промоушене Даны Уайта гораздо серьёзнее. Если Усман два поединка подряд испытывает такие сложности с малоизвестным ирландцем, который бо́льшую часть карьеры провёл в полулёгком весе, то о UFC пока говорить рано, хотя сам Усман уже вовсю бросает вызовы Илии Топурии .

Брату Хабиба есть над чем работать. В первую очередь он пропускает непозволительно много в стойке. В UFC есть парни, которые бьют гораздо сильнее, чем Хьюз, и там урон может быть куда значительнее, особенно в разменах с условным Джастином Гэтжи или с тем же Топурией.

Пол Хьюз и Усман Нурмагомедов Фото: Francois Nel/Getty Images

Становится очевидной проблема с лоу-киками, которые в исполнении Усмана частенько залетают в пах. Да, это бои, и случается всякое, но когда такие удары проходят с завидной регулярностью, это повод поработать над техникой и таймингом. В UFC судьи могут быть менее лояльными, лишаться баллов в близких боях – не лучший вариант.

Есть вопросы и к борьбе Усмана, точнее, к работе в партере. Да, Нурмагомедов переводил Хьюза в каждом раунде, но при этом Пол в большинстве случаев довольно легко выбирался. Усману не хватает контроля, который был у Хабиба и который есть у Ислама Махачева. Перевод ради перевода – это тактика Мераба Двалишвили, однако она работает, если ты делаешь по 50 проходов за бой. Нурмагомедов мог победить гораздо убедительнее, если бы в нужные моменты удерживал ирландца на земле. Но если у Хьюза получалось вставать из-под Усмана, а у Пола нет никакой борцовской базы, то что говорить про топовых бойцов UFC?

В целом пока Нурмагомедов не смотрится тем парнем, который сможет заменить Махачева, как сам Ислам в своё время заменил Хабиба. Безусловно, Усман – талантливый боец, однако работать ещё есть над чем. Хьюз показал, что у Нурмагомедова есть пробелы, что с ним можно биться на равных – а в UFC конкуренция будет гораздо выше. Так что контракт с PFL на данный момент – идеальный вариант для брата Хабиба. Ещё два-три поединка с крепкими претендентами, например, с Альфи Дэвисом, который недавно выиграл Гран-при в лёгком весе, постоянная работа над собой, а не болтовня в интервью – и Усман будет готов перебираться в UFC. Но не сейчас.