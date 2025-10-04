Нам нужна победа Анкалаева! От этого выиграют и боссы UFC, и фанаты

5 октября в Лас-Вегасе, США, состоится масштабный турнир UFC 320. Начало ивента — в 1:00 мск. Бои основного карда стартуют в 5:00. Посмотреть трансляцию можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass. Огромное внимание будет приковано к титульному реваншу в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом Алексом Перейрой.

Естественно, перед вторым поединком фаворитом идёт россиянин. Он проведёт первую защиту, попытается доказать, что действительно является доминирующим чемпионом. И многие считают, что именно Анкалаев является будущим дивизиона – способен мощно его прокачать . Разбираемся, почему победа Магомеда в предстоящем реванше – идеальный вариант для всех.

Магомед – действительно топовый боец. Его победа станет примером спортивной справедливости и проявления характера. Многие помнят, что дебют россиянина в UFC получился крайне неудачным. Анкалаев столкнулся с Полом Крэйгом и проиграл на последней (!) секунде заключительного раунда. А после этого выдал серию из 14 боёв без поражений. Да, была ничья, был и ноу-контест. Но ни один соперник не смог сломить Магомеда. Он доказал, что в дивизионе стал доминирующей силой . И победа над Перейрой в первом поединке лишний раз это подчеркнула. Россиянин тотально превзошёл бразильца, не позволил усомниться в своей мощи. Поэтому вторая победа Анкалаева над Поатаном будет знаком спортивной справедливости, а также наградой за все старания бойца.

Победа Анкалаева – отличный вариант для UFC. А всё потому, что лига привыкла выстраивать чемпионам долгосрочные планы. Магомеду всего лишь 33 года. В полутяжёлом весе можно выступать достаточно удачно даже под 40. Что и доказывает Алекс. Но есть ощущение, что история самого бразильца постепенно подходит к концу. Да, Поатан поздно попал в лучшую лигу на планете. А кто-то даже скажет, что последнего слова бразилец не сказал. Однако интересных историй под него становится всё меньше. Фактически ключевыми стали рубки с Исраэлем Адесаньей и Анкалаевым. Но они уже исчерпаны.

Магомед Анкалаев и Алекс Перейра Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Анкалаев – более универсальный парень . И это также говорит в его пользу. Алекс, к сожалению, продемонстрировал, что он ярко выраженный ударник. А в партере ему крайне непросто. Нынешний подбор полутяжеловесов указывает на то, что Перейре пора что-то менять. Иначе в их компании он может попросту потеряться. И, возможно, второе поражение от Магомеда окончательно убедит бразильца попробовать свои силы в тяжёлом весе. Стоит отметить, что Алекса давно отправляют на штурм нового дивизиона. Топовый ударник вполне способен там пошуметь. У тяжеловесов большинство топов рассчитывают на работу в стойке. И разве кого-то могут оставить равнодушными потенциальные противостояния Перейры с Томом Аспиналлом, Сергеем Павловичем и Александром Волковым? Нет, совершенно точно.