Нам нужна победа Перейры. Лишь она сделает битву с Анкалаевым исторической

В ночь с 4 на 5 октября в Лас-Вегасе состоится масштабный турнир UFC 320. Главным событием вечера станет титульный реванш в полутяжёлом весе между обладателем пояса Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом Алексом Перейрой.

Противостояние Анкалаева и Перейры вообще, пожалуй, одно из самых интригующих в этом году в UFC. Магомед не один год ждал поединка с бразильцем, Алекс же перебил всех топов дивизиона, и у него просто не осталось другого выбора, кроме как дать шанс россиянину. Было много вопросов и споров относительно того, как завершится бой: сможет ли Перейра противостоять борьбе Анкалаева, сумеет ли Магомед избежать участи других соперников Поатана и не улететь в нокаут. В общем, интрига была огромная.

Однако бой, наверное, в какой-то степени не оправдал надежд фанатов. Да и Дана Уайт, как он признался позже, ожидал от чемпионского боя больше. Анкалаев забрал победу решением судей, но при этом почти весь поединок прошёл в стойке, вопреки многим прогнозам. И Перейра выглядел совершенно не тем парнем, который держал в страхе весь дивизион. Не было фирменных лоу-киков, не было хуков, не было прессинга и агрессии. Алекс выглядел тенью самого себя, и поэтому первый поединок оставил послевкусие недосказанности.

Перейра взял паузу, разгрузился ментально, восстановился физически. И теперь готов к реваншу с Анкалаевым. Сам Алекс не отрицает, что не показал в первом бою и части того, что умеет.

«В тот вечер я выступил на 40%, и очевидно, что на этот раз показатель будет значительно выше. Даже если я выступлю хотя бы на 50%, эти 10% дадут такую колоссальную разницу, что ни у кого не останется сомнений», – заявил бразилец в интервью Брайану Кэмпбеллу.

Теперь складывается ощущение, что победа Перейры в реванше выглядит вполне вероятным вариантом, который будет на руку всем, кроме, конечно, Магомеда. Хотя, возможно, при определённых обстоятельствах и россиянин останется в выгоде. Победа Алекса, вероятно, подарит всем любителям единоборств трилогию, особенно если эта победа будет добыта в близком бою. Сразу появится ощущение недосказанности, и бойцам обязательно будет нужен третий поединок. Он принесёт обоим хороший чек, а фанатам — ещё один поединок, в котором решится всё. Да, Алекс уже говорил, что в случае успеха в реванше не даст Анкалаеву ещё один шанс, однако слова бойца в этом бизнесе мало что значат — последнее слово будет за Даной Уайтом, который тоже может заработать приличную сумму на трилогии.

Если же и руководство промоушена не захочет видеть третий бой Перейры и Анкалаева, то у Алекса будут и другие варианты. Самый очевидный — Карлос Ульберг, который недавно уничтожил Доминика Рейеса и стал главным претендентом. В активе австралийца сейчас серия из девяти побед, пять из них — нокаутами. И рубка кикбоксёра Перейры и мощного ударника Ульберга видится идеальным вариантом — куда более интересным на бумаге, чем противостояние того же Анкалаева с Ульбергом.

Победа Перейры позволит ему в третий раз услышать от Брюса Баффера легендарную фразу «And new». В первый раз Алекс стал чемпионом ещё в 2022 году, когда нокаутировал Исраэля Адесанью и забрал пояс в среднем весе. Затем бразилец перебрался в полутяжёлый дивизион, где в ноябре 2023 года оказался чемпионом промоушена во второй весовой категории. Теперь у Перейры есть шанс в третий раз стать обладателем титула — историческое событие.

Ну и в целом Перейра — один из самых активных и ярких чемпионов последних лет. Его фирменная фраза «Shama» влюбила в себя тысячи фанатов по всему свету, как и его стиль в октагоне. Из девяти побед в UFC Перейра семь раз нокаутировал своих соперников, при том что большинство из них — бывшие чемпионы. А в прошлом году Алекс провёл три защиты меньше чем за полгода, и это рекорд промоушена — другим обладателям пояса стоит позавидовать такой активности бразильца. Конечно, лиге не хватает такого чемпиона.

И нужно отметить ещё одну важную деталь. Перейре уже 38 лет, он близок к спортивной пенсии, и поражение от Анкалаева вполне может сподвигнуть Поатана на завершение карьеры. Но огромной фанатской базе бразильца, да и в целом любителям единоборств наверняка хотелось бы ещё понаблюдать за выступлениями Перейры, поэтому на UFC 320 у бразильца будет невероятная поддержка.