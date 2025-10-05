Бесконечное доминирование. Двалишвили переехал Сэндхагена в чемпионском бою

Над Мерабом Двалишвили принято иногда добродушно посмеиваться: этот парень действительно забавен, иногда совершает глупые поступки и слишком много говорит. Но Мераб постепенно на наших глазах стал реально великим чемпионом, перебив практически весь легчайший дивизион. Казалось, что доминацию грузина остановит Умар Нурмагомедов, однако даже талантливый россиянин не смог найти ключи от невероятного прессинга чемпиона. Одним из тех, кто ещё не дрался с Мерабом, был Кори Сэндхаген, и именно он в этот раз получил право побороться за пояс.

Как водится, перед поединком Сэндхаген сказал много громких слов, пообещав брутально разбить Двалишвили. Чемпион, в свою очередь, тоже много говорил, по своей традиции пообещав драться в стойке. Верилось не особо: слабая сторона Кори — как раз работа в партере, а вот на ногах он теоретически мог дать грузину тяжелейшее противостояние. Поэтому ожидалось, что буквально с середины первого раунда Мераб начнёт проводить свои знаменитые тейкдауны. Было интересно, как на них будет реагировать Сэндхаген, который во всех своих поединках старался максимально избегать борьбы.

В две стартовые минуты боя Двалишвили действительно поработал в стойке — получалось с переменным успехом. Потом был один успешный тейкдаун, но первую пятиминутку оппоненты всё-таки завершили в стойке, причём под первым номером работал именно чемпион. Во втором раунде Мераб поначалу не разменивался на работу на ногах: претендента зажали у сетки, где минуту валяли и крутили. А потом Сэндхагена внезапно разбили в стойке! Грузинский спортсмен вколотил в оппонента массу ударов и был очень близок к нокауту. Дальше американца стали снова вертеть — чемпион штамповал свои знаменитые тейкдауны и вчистую забрал раунд.

Двалишвили поймал кураж. Он был лучше Кори в стойке, доминировал в борьбе — у претендента не получалось вообще ничего, кроме некоторых элементов защиты. Сэндхаген демонстрировал характер, пытался что-то придумать, но бороться с бешеным прессингом было невероятно сложно. Претендента пытались психологически накачать тренеры в углу, он выходил заряженным — и тут же оказывался на канвасе после очередной подсечки Мераба. Зрители, конечно, свистели, но это чемпиона вообще не волновало. Доминирующая победа Двалишвили единогласным судейским решением!