Нашего чемпиона UFC уничтожили! Неожиданный и печальный результат

В Лас-Вегасе (США) завершился масштабный турнир UFC 320. В главном событии вечера зрители увидели долгожданный титульный реванш в полутяжёлом весе между обладателем пояса Магомедом Анкалаевым и бывшим чемпионом лиги Алексом Перейрой.

В каких-то особых дополнительных представлениях этот бой не нуждается. Анкалаев долго добивался встречи с Перейрой, бразилец перебил весь дивизион, но россиянина игнорировал. В итоге руководство лиги всё же организовало поединок Магомеда и Алекса в марте этого года, и россиянин впервые в карьере стал чемпионом UFC.

Эпопея с реваншем затянулась. Алекс взял паузу, пропал с радаров, и только в конце лета второй поединок был официально объявлен. По мере приближения напряжение между бойцами нарастало. Магомед и Алекс высказывались в адрес друг друга в социальных сетях, Анкалаев даже попытался выяснить отношения с бразильцем при личной встрече.

«Неприязнь началась в тот момент, как я увидел его интервью. Он заявил, что я якобы от него убегаю и прячусь, что я его боюсь. И это меня реально задело. Я сразу же захотел выяснить всё с ним. Увидел его в PI, подошёл и сказал: «Искал меня? Думал, что я от тебя прячусь? Считай, что ты меня нашёл. Что дальше? Зачем ты рассказываешь то, чего никогда не было?» С этого момента всё и началось», — сказал Анкалаев в интервью NY Post.

Первый поединок оказался не таким, каким многие ожидали его увидеть. Перейра был лишь бледной тенью самого себя, ничего не сумел продемонстрировать в своей стихии – в стойке, Анкалаев же, напротив, провёл уверенный бой. Перед реваншем россиянин пытался залезть бразильцу в голову, активно использовал трэш-ток и обещал нокаутировать Алекса. Собственно, как и Перейра.

«Марионетка. Когда клетка закроется, я тебе покажу. Как показал в прошлый раз. Вижу, ты нервничаешь. Потерпи. И мы разберёмся с тобой. Бою быть. И ему не избежать этого. Я буду искать финиш! Я закончу этого парня», — сказал Магомед Анкалаев на пресс-конференции.

Перейра с первых же секунд боя, как и обещал, пошёл вперёд: Алекс взорвался серией боковых, заставив чемпиона отступать. Магомед был не в своей тарелке, прижимался к сетке, и это сыграло с ним злую шутку. Перейра мощнейшим ударом справа болтанул Анкалаева, россиянин попытался спастись в борьбе, но бразилец накрыл Магомеда и начал забивать его сверху. Алекс вставлял жёсткие локти, рефери дал время чемпиону, чтобы исправить ситуацию, но затем был вынужден остановить бой. Алекс Перейра финишировал Магомеда Анкалаева на первых секундах поединка и вернул себе чемпионский пояс.

Пройти опрос можно по ссылке.