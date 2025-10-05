Почему Анкалаев проиграл? Разбор провала россиянина

В Лас-Вегасе завершился масштабный турнир UFC 320. В главном событии вечера бразилец Алекс Перейра взял убедительный реванш у Магомеда Анкалаева, оформив нокаут на первой минуте, и вернул себе чемпионский пояс в полутяжёлом весе.

Первый поединок бойцов оставил послевкусие недосказанности. Доминирующий чемпион Алекс Перейра, который сносил одного соперника за другим, в бою против Магомеда Анкалаева не показал абсолютно ничего. Не было ни агрессии, ни фирменных хуков, ни лоу-киков – в клетке будто находился другой боец. И, пожалуй, во многом именно здесь и кроется главная причина быстрого поражения Магомеда в реванше.

Анкалаев слишком поверил в собственные силы после убедительной победы в первом поединке. Настолько, что во всех интервью стал говорить, что в реванше нокаутирует Перейру в стойке и завершит его карьеру. Были ли какие-то предпосылки к этому? Абсолютно нет.

Успех россиянина в первом бою был обусловлен сразу несколькими факторами. Перейра слишком опасался борьбы Анкалаева, делал акцент на защите от тейкдаунов и из-за этого не мог фокусироваться на собственных атакующих действиях. По большому счёту Алекс так по-настоящему ни разу и не включился в мартовском поединке, ни разу не приложился хуками, а Анкалаев, в свою очередь, так и не прочувствовал, какой динамит кроется в руках бразильца. Плюс Перейра говорил, что вышел на бой далеко не в идеальных кондициях.

Это проблемы Перейры, скажете вы и будете правы – Алекс за это расплатился своим поясом. Однако при этом Поатану удалось усыпить бдительность Магомеда, который теперь был уверен в собственном превосходстве даже в стойке и в разменах ударами, что, конечно, в ситуации с одним из лучших кикбоксёров мира оказалось фатальной ошибкой.

Здесь ещё нужно упомянуть, что трэш-ток Анкалаева сыграл против него. Ещё летом Магомед начал сыпать в адрес бразильца не самые приятные сообщения в социальных сетях и продолжал это делать вплоть до боя. Да, вероятно, делал это не сам Анкалаев, а его менеджер Али Абдель-Азиз, который ведёт страницу бойца в социальных сетях, но дальше уже и сам Магомед начал искать конфликт. Россиянин зачем-то устроил перепалку в UFC PI, которая разлетелась по интернету, затем всячески пытался задеть Поатана на пресс-конференции, не стесняясь в выражениях.

Всё это привело к тому, что Алекс нашёл дополнительную мотивацию для реванша. Если бы на кону были просто пояс и какая-то спортивная составляющая, то это одно. Но когда в бразильце просыпаются эмоции, когда с ним переходят на личности – это совершенно другое. Вспомните, с каким настроем Перейра вышел на бой против Джамала Хилла: Алекс шёл убивать парня, который много болтал. Тогда появился и знаменитый жест бразильца после нокаута, который он, кстати, повторил и после того, как разобрался с Анкалаевым. Это жест личной мести бразильца.

Второй бой Перейры и Анкалаева продлился всего минуту. Россиянин не ожидал, что Поатан настолько резко начнёт поединок. К слову, именно Магомед обещал наброситься на бразильца с первых секунд, но в итоге практически не нанёс ни одного удара. Прессинг Перейры застал россиянина врасплох, потому что этой агрессии не было в первом поединке – Анкалаев столкнулся с другой версией соперника, той самой, которая наводила ужас на весь дивизион.

Анкалаев оказался зажат у сетки, попытался уйти из неудобного положения за счёт работы ног – не удалось. Здесь, пожалуй, Магомеду стоило пробовать затаскивать Алекса в борьбу или хотя бы угрожать тейкдауном, чтобы уйти от клетки, однако чемпион этого не сделал. Вместо этого была попытка разменяться с Поатаном на руках, которая привела к тому самому удару бразильца в висок, и он стал фатальным для россиянина. Кстати, попытка борьбы в исполнении Магомеда была, но слишком неуверенная и несвоевременная. Ну а дальше – граунд-энд-паунд, локти и остановка Хёрба Дина.

Магомед Анкалаев — Алекс Перейра 2 Фото: Chris Unger/Getty Images

В этом поединке практически нечего анализировать — Перейра буквально переехал Анкалаева. Конечно, можно сослаться на случайность: мол, не попади Алекс в висок, может быть, бой сложился бы и по-другому. Однако спорт не любит сослагательного наклонения. Первый поединок расслабил Анкалаева, придал ему слишком большой уверенности в собственных силах — даже самоуверенности. И Перейра его за это наказал.

