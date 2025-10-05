Поражение россиянина — радость для UFC. Что дальше для Анкалаева и Перейры?

5 октября в Лас-Вегасе, США, прошёл масштабный турнир UFC 320. Огромное внимание было приковано к титульному реваншу в полутяжёлом весе между действующим обладателем пояса Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом Алексом Перейрой.

Россиянин потерпел очень болезненное поражение. Уже в первом раунде Поатан воспользовался своей возможностью, обрушил на Анкалаева град ударов и заставил рефери остановить поединок. Естественно, всё это поднимает вопросы относительно будущего парней. Стоит отметить, что вариантов для дальнейшего развития событий полно. Главное, дождаться шагов со стороны организации, у которой теперь развязаны руки.

Естественно, напрашивается вариант с трилогией. И он выглядит вполне реальным. Сейчас в противостоянии 1-1. Более того, каждая из побед получилась абсолютно заслуженной. В первом поединке было сложно представить, что хотя бы один из судей отдаст победу Перейре. Во втором – Алекс снял все вопросы сам, причём сделал это максимально быстро. Бразилец сделал выводы и работу над ошибками на отлично. Теперь такого же шанса заслуживает и Магомед. Он увидел, на что способен Поатан, в какого «зверя» может превращаться при необходимости. Поэтому теперь вполне может подготовиться к любому развитию событий. Большой вопрос заключается в том, насколько это интересно руководству UFC. Боссы совершенно точно довольны тем, что одна из главных суперзвёзд вернулась на вершину.

У Анкалаева теперь есть и другие варианты развития событий. Слишком уж большая очередь скопилась за его спиной. Возможно, россиянину дадут бой, чтобы проверить его на готовность вновь сражаться за титул. Тогда, как кажется, вариантов соперников всего лишь два – Карлос Ульберг и Иржи Прохазка. Первый выдал серию из девяти побед и рвётся к титульному шансу. Правда, многие упрекают его в отсутствии серьёзной оппозиции топ-уровня. Но новозеландец может получить ту самую возможность посрамить всех скептиков. А чех после двух побед подряд внезапно вновь замаячил на горизонте титульной гонки. Очень важно отметить, что с момента попадания в UFC у него статистика 6-2. И оба поражения – от Перейры. Однако, кажется, обойти Анкалаева без боя не получится.

У Перейры вариантов побольше. Он вновь главная цель для любого парня из дивизиона. Ближе всех к столкновению с ним всё те же лица: Анкалаев, Прохазка, Ульберг. Вот только есть вещь, на которую Алекс вполне может пойти. Это переход в тяжёлый вес. О подобной перспективе порассуждал Дана Уайт прямо во время пресс-конференции: «Перейра сделал сегодняшней ночью всё то, что и должен был. Пойдёт ли он выше? Он всегда хотел подраться с Джоном Джонсом. Но для него это большой прыжок. Подняться в новый дивизион. Не знаю. Мне кажется, в полутяжёлом весе ещё остались испытания для него».

Намёк очевиден: оставшись в своём дивизионе, бразилец может дождаться и другого супербоя. На желание подраться уже активно намекает Хамзат Чимаев, и такой поединок вполне мог бы стать главной вывеской 2026 года. Правда, сам Алекс не уверен, что хочет драться с Борзом.

Болельщиков прямо сейчас будоражит ещё одна мысль. Перейра уже покорил два дивизиона. И вполне может пойти за третьим титулом. Более того, одновременно на его плече тогда реально увидеть сразу два пояса. И никаких особенных проблем у бразильца не будет. Да, для многих переход в новую весовую категорию – испытание. Но для Поатана – вряд ли. Его стабильный «боевой» вес – около 105-107 кг. Поэтому на фоне Тома Аспиналла он не должен выглядеть лёгким. Кроме того, подобное столкновение в клетке могло бы быть максимально удобным со стилистической точки зрения. Перейра и Аспиналл – классные ударники. А теперь Поатан лишний раз доказал, что способен вырубить любого оппонента.

Магомед Анкалаев и Алекс Перейра Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Так или иначе, а руководство UFC совершенно точно может радоваться тому, как именно завершился второй поединок парней. А всё потому, что результат открывает огромное количество вариантов для каждого из соперников. И трилогия, как изначально может показаться, далеко не самая привлекательная опция.

