Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген, карьера, результат поединка, победа в чемпионском бою

Мы все устали от Мераба. Его победы абсолютно неизбежны
Игорь Некрасов
Кори Сэндхаген — Мераб Двалишвили
Аудио-версия:
В боях Двалишвили нет никакой интриги. Да и смотреть их сложно.

Минувшей ночью в Лас-Вегасе состоялся масштабный турнир UFC 320. Основное внимание было приковано к реваншу Алекса Перейры и Магомеда Анкалаева, в котором бразилец финишировал россиянина и вернул себе титул. На фоне главного события немного в тени остался другой титульный поединок – Мераб Двалишвили буднично разобрался с Кори Сэндхагеном и уже в третий раз защитил титул в легчайшем весе.

UFC 2025. UFC 320, Лас-Вегас, США
Мераб Двалишвили (W) — Кори Сэндхаген
05 октября 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Мераб Двалишвили
Окончено
UD
Кори Сэндхаген

В 2018 году малоизвестный Мераб Двалишвили с рекордом 0-2 в UFC начал своё восхождение на вершину. Мало кто верил, что в будущем этот смешной парень станет настоящей грозой дивизиона, но теперь реальность такова, что уже с трудом можно представить, как Двалишвили кому-то вообще проигрывает.

Мераб зачистил дивизион, ещё не будучи чемпионом: к шести победам он добавил в своё резюме скальпы четырёх бывших чемпионов UFC – Жозе Альдо, Марлона Мораеса, Петра Яна и Генри Сехудо. И при этом Двалишвили сам ни разу на тот момент не подрался за титул из-за дружбы с Алджамейном Стерлингом, который тогда владел поясом.

Как Мераб разобрался с Сэндхагеном:
Бесконечное доминирование. Двалишвили переехал Сэндхагена в чемпионском бою
Бесконечное доминирование. Двалишвили переехал Сэндхагена в чемпионском бою

Однако поражение Стерлинга в бою с Шоном О'Мэлли открыло дорогу грузинскому бойцу к титулу — теперь его гегемония продолжается уже в статусе официального чемпиона. Следует отдать Мерабу должное – он один из самых активных чемпионов UFC. За первый год с поясом он провёл три защиты, причём не избегал и серьёзных вызовов: например, нанёс первое поражение Умару Нурмагомедову, в котором многие видели будущее дивизиона. Следом Мераб ещё раз разобрался с О'Мэлли, а теперь Двалишвили победил Кори Сэндхагена.

Мераб у многих вызывает противоречивые чувства. Он слишком активен в жизни вне октагона, регулярно влипает в нелепые ситуации: то лёд головой разобьёт, то разрежет швы на лице садовыми ножницами, то закусится с фанатом. При этом Мераб совершенно не контролирует свои высказывания, из-за чего становится участником разных конфликтов.

Мераб — самый странный чемпион UFC:
«Этот парень издевается надо мной». Двалишвили — главный мем UFC
«Этот парень издевается надо мной». Двалишвили — главный мем UFC

Однако, каким бы Двалишвили ни был странным парнем, нам остаётся признать, что равных в дивизионе ему нет. И от этого фанаты тоже начинают постепенно уставать. Болельщики ведь любят какую-то интригу, противостояния, где ты не можешь предсказать исход поединка. Именно поэтому в том числе внимания к поединку Анкалаева и Перейры было гораздо больше, чем к титульному бою Мераба и Кори.

В поединках Двалишвили интриги нет, его победы слишком неизбежны. Поначалу перед каждым его боем в голове проскальзывали мысли, что чемпион вот-вот проиграет. Пётр Ян переедет грузина за счёт своего бокса, Генри Сехудо нейтрализует борьбу грузина, Шон О'Мэлли поймает Мераба на очередном проходе и потушит свет, а Умар Нурмагомедов во всех компонентах сильнее чемпиона.

Но каждый раз Мераб выходит из поединка победителем, и теперь уже, кажется, все убедились в том, что Двалишвили – это не просто чемпион, а один из лучших бойцов дивизиона за всю историю. К бесконечному кардио и отличным навыкам борьбы Мераб подтянул и ударную технику – в бою с одним из самых техничных ударников дивизиона Кори Сэндхагеном Мераб даже в стойке выглядел ничем не хуже, а в моментах и вовсе мог оформить нокаут.

Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген

Мераб Двалишвили — Кори Сэндхаген

Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Двалишвили стал бойцом без слабых мест, его победы просто неизбежны – и от этого быстро устаёшь. В поединках Мераба постепенно исчезает всякая интрига. Это, с одной стороны, вызывает восхищение, с другой – желание болеть за его соперников. Вот такой парадокс.

Комментарии
