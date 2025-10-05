Ренессанс Сантос. Ветеран из России идёт к титульнику UFC

Карьера Яны Сантос, которую многие болельщики ещё по старой привычке называют Яной Куницкой — настоящие американские горки. Впервые россиянка завершила карьеру ещё в 2013 году, после чего вернулась только через три года. Потом случились путешествия сразу по трём промоушенам, чемпионский пояс Invicta и уникальный дебют в UFC. Яна дебютировала в главной лиге мира, включив самый высокий уровень сложности: ей в соперницы сразу досталась доминирующая и устрашающая Крис Сайборг. Победить легенду не удалось, но россиянка громко заявила о себе.

Потом Куницкая сделала четыре победы в пяти боях, однако после досадного поражения от Ирене Альданы снова приостановила карьеру. Впрочем, повод был весьма приятным: Яна родила ребёнка в браке с известным бойцом Тиаго Сантосом. На два года про единоборства пришлось забыть, однако в 2024 году Яна, сменившая фамилию на Сантос, решила вернуться в октагон. Увы, выглядела опытная блондинка в клетке очень неубедительно — за время простоя от неё словно ушли скорость и мощь. Россиянка проиграла Холли Холм, Кэрол Розе и оказалась на грани увольнения. Просевшие характеристики, достаточно солидный для девушки-бойца 34-летний возраст — казалось, что карьера на этот раз близка к реальному завершению.

Яна Сантос (Куницкая) Фото: Josh Hedges/Getty Images

Однако Сантос сумела посрамить скептиков, устроив настоящий ренессанс. Россиянка удержалась в промоушене и победила сразу двух опытных соперниц — Челси Чендлер и Миша Тейт были повержены единогласным решением судей. Нынешней ночью Яна снова вышла в октагон, на этот раз её оппоненткой оказалось Мэйси Чиассон. Впрочем, уроженке Мурманска было без разницы, кто против неё — наша соотечественница снова одержала победу. На протяжении двух раундов Куницкая-Сантос уверенно разбивала Чиассон, заставив понервничать своих болельщиков лишь в третьей пятиминутке. Очередное единогласное решение, и Яна уже выходит на серию из трёх побед!

Между прочим, россиянка разбила соперницу из топ-5 рейтинга. И вполне может претендовать на титульный шанс, если учитывать откровенный кризис женского наилегчайшего дивизиона. Скорее всего, в ближайшее время побороться за пояс Сантос не дадут, но после ещё одной победы почему нет? Будем надеяться, что Яна продолжит свой путь наверх и получит свой второй титульный шанс в UFC. Да, прямо сейчас кажется, что чемпионку Кайлу Харрисон просто невозможно победить. Однако Куницкая-Сантос уже доказала, что умеет удивлять.