Бой Русской Ронды и много бокса. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные турниры и поединки. Несмотря на то что в минувшие выходные прошёл масштабный UFC 320 с двумя титульными боями, лучшая лига мира готовит для фанатов новый ивент, а на Урале состоится турнир RCC Intro. И, конечно, никуда без профессионального бокса, которого будет очень много.

6 октября. Харитон Агрба – Чарльз Шинима

В Санкт-Петербурге состоится турнир по боксу IBA.PRO 10. В карде турнира свой поединок проведёт известный российский боксёр с большой любительской карьерой Харитон Агрба. Неоднократный чемпион России в любителях уже давно развивает профессиональную карьеру, долгое время шёл без поражений, но в последнем бою неожиданно уступил аргентинцу Нери Муньосу, причём нокаутом. Харитон попытается закрыть неудачу в поединке против африканца Чарльза Шинимы. У соперника солидный рекорд 19-2, 13 побед он одержал досрочно – лёгкой прогулки для Агрбы не предвидится.

6 октября. Сергей Кузьмин – Мурад Халидов

В карде турнира IBA.PRO 10 состоится поединок между Сергеем Кузьминым и Мурадом Халидовым. Опытный российский боксёр Сергей Кузьмин идёт с рекордом 19-2, однако последний бой по правилам бокса проводил два года назад – и тоже в Санкт-Петербурге. Зато Кузьмин успел попробовать себя в кулачных боях – и весьма успешно. Интересно, что его соперником станет как раз боец, набравший популярность именно в кула́чке. Мурад «Чемпион» Халидов известен по своим выступлениям в лиге «Наше дело», а в 2024 году Халидов одержал сенсационную победу в Top Dog над именитым Олегом Фомичом. В боксе, к слову, у Мурада тоже есть опыт, более того, он идёт без поражений – 10-0. Однако в последний раз выходил на боксёрский ринг в официальном поединке 10 с лишним лет назад.

Сергей Кузьмин Фото: Henry Browne/Getty Images

10 октября. Умар Саламов — Юрий Кашинский

В Грозном состоится турнир по профессиональному боксу. Особое внимание приковывает поединок двух опытных российских боксёров – Умара Саламова и Юрия Кашинского. Оба не нуждаются в особых представлениях. Саламов претендовал на пояс WBA Дмитрия Бивола и обладает солидным рекордом 31-2, Кашинский тоже боксировал за титул чемпиона мира, но тоже проиграл – Руслану Файферу, а последний год провёл в лиге кулачных боёв RCC Hard. На кону в поединке будет стоять титул WBA Intеrnational в бриджервейте — дополнительная мотивация для боксёров.

11 октября. Арсланбек Махмудов — Дэвид Аллен

В Шеффилде состоится турнир по профессиональному боксу, в рамках которого выступит российский тяжеловес Арсланбек Махмудов. Махмудов пытается заново проложить путь к чемпионским поединкам, после того как потерпел два поражения, одно из них — в бою с временным чемпионом мира Агитом Кабайелом. Теперь россиянину предстоит непростой поединок с британцем Дэвидом Алленом с рекордом 24-7-2, да ещё и на территории соперника. Аллен может крепко бить, у него 19 нокаутов в активе, так что бой с Махмудовым обещает быть крайне интересным.

11 октября. Борис Медведев — Алешандре Рибейро

В Екатеринбурге состоится турнир по смешанным единоборствам RCC Intro 37. Возглавит его Борис Медведев, мечтающий попасть в UFC. Медведев брал длительную паузу, связанную с травмой, и теперь возвращается в октагон с рекордом 19-2 и серией из 11 побед. В соперниках у него будет бразильский универсал Алешандре Рибейро, в активе которого девять побед нокаутами и пять — сабмишенами.

В ночь с 11 на 12 октября. Джарон Эннис – Уисма Лима

В США пройдёт турнир по профессиональному боксу. В главном событии выступит известный американский нокаутёр чемпион мира в полусреднем весе Джарон Эннис, который проведёт первый поединок в новой для себя категории – в первом среднем весе. В соперниках у него Уисма Лима, а сам бой будет носить претендентский статус по линии WBA. Интересно, что ранее этим поясом владел Теренс Кроуфорд, а Эннис долгое время пытался добиться поединка с Теренсом ещё в полусреднем весе. Кто знает, возможно, их пути всё-таки пересекутся, но уже в другом дивизионе. Для этого Эннису нужно побеждать как минимум в предстоящие выходные.

В ночь с 11 на 12 октября. Чарльз Оливейра – Матеуш Гамрот

В Рио-де-Жанейро пройдёт очередной турнир UFC, который возглавит главная бразильская звезда промоушена бывший чемпион лиги в лёгком весе Чарльз Оливейра. Изначально Чарльз должен был провести бой против Рафаэля Физиева, но тот получил травму и снялся. Выйти на замену Атаману было много желающих, и в итоге его место займёт Матеуш Гамрот. Конечно, это совсем другой боец по стилю, обладающий хорошими навыками борьбы – Чарльзу придётся нелегко, однако если он ещё хочет претендовать на пояс, то нужно закрывать поражение от Илии Топурии. Ну а для Гамрота этот бой – шанс занять место бразильца в топ-5 и тоже включиться в титульные расклады.

В ночь с 11 на 12 октября. Вальтер Уокер – Мохаммед Усман

На турнире UFC в Бразилии в клетке сойдутся парни с фамилиями Уокер и Усман. И нет, здесь нет опечатки: поединок проведут тяжеловесы Вальтер Уокер и Мохаммед Усман – братья более известных бойцов UFC Джонни Уокера и Камару Усмана. Вальтер в последних поединках набрал ход, выиграл три боя подряд и попал в топ-15. А вот у Мохаммеда не всё так гладко: два из последних трёх поединков он проиграл. Конечно, симпатии российских фанатов будут на стороне Вальтера: брат Уокера давно живёт в Москве, выходит в октагон под песню «Матушка земля» и признаётся в любви к России – как не поддержать такого парня.

В ночь с 11 на 12 октября. Ирина Алексеева — Беатрис Мескита

На турнире UFC в Бразилии выступит и Русская Ронда – Ирина Алексеева. Последние выступления россиянки не радуют её фанатов, Ирина уступила в двух боях подряд. Так что предстоящий поединок в Бразилии может стать определяющим для её дальнейшей карьеры в лучшей лиге мира. Но Ирине предстоит непростой вызов в лице местной спортсменки Беатрикс Мескиты, которая не знает поражений в профессиональных ММА.