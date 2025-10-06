UFC Рио: новое испытание для Алексеевой и «наш слоняра» из Бразилии. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь с 11 на 12 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия, пройдёт очередной турнир – UFC Fight Night 261. Естественно, основное внимание уделено южноамериканцам. В главном событии выступит Чарльз Оливейра. На родине он будет биться с Матеушем Гамротом.
Стоит отметить, что порадует кард и фанатов смешанных единоборств из России. На турнире выступит Русская Ронда – Ирина Алексеева. После двух поражений подряд она попытается прервать неудачную полосу. Соперницей станет бразильянка Беатрис Мескита, что добавляет противостоянию огня.
А ещё на турнире проведёт свой следующий бой Вальтер Уокер. Он давно признавался России в любви, а теперь выступит на родине. Любопытно, что ему будет противостоять брат Камару Усмана – Мохаммед Усман. Сам Вальтер вышел на серию из трёх побед. И теперь попытается закрепить этот успех.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
😱 Вальтер Уокер хочет получить гражданство РФ
Бразильский боец UFC Вальтер Уокер, выступающий в тяжёлом весе (до 120 кг), намерен получить российское гражданство.
Напомним, Уокер привлёк к себе внимание на турнире UFC on ESPN 70, состоявшемся на минувших выходных в Нэшвилле (США). Бразилец вышел на поединок с американцем Кеннеди Нзечукву под песню «Матушка земля» исполнительницы Татьяны Куртуковой и победил болевым приёмом в первом раунде.
«У Вальтера есть ВНЖ. Он планирует [получить российское гражданство], процесс будет поступательным», — приводит слова члена команды Уокера ТАСС.
😡 Алексеева: меня «обокрали» в предыдущем бою
Российский боец UFC, выступающая в легчайшем весе (до 61 кг), Ирина Алексеева выразила несогласие с решением судей, которые присудили победу не ей, а её сопернице, представительнице Польши Клаудии Сыгуле. Их бой прошёл на турнире UFC on ABC 8 и завершился победой польской спортсменки единогласным решением судей.
«Короче, меня «обворовали». Концовку — базара ноль — я отдала, поскольку в нокдаун улетела. Светофор погас, но он у меня включился, как в игре Mortal Combat. Но я всё равно считаю, что меня «обокрали» [судьи]. Второй точно за мной, в первом я раскачалась, забрала. Плюс мне так нереально между ног прилетело. Там ведь пять минут можно отдыхать [после нелегально нанесённого удара], но я понимала, что и она тоже отдыхает, поэтому… И боль ещё усиливалась. Я решила продолжать. На адреналине всё не так чувствуется.
Но это очень сильно меня потрясло. Короче, меня «обворовали». Не считаю, что проиграла. Я не сдавалась до последнего», — сказала Алексеева в видео, которое она опубликовала на своей странице в социальных сетях.
Где смотреть турнир UFC Рио
Посмотреть трансляцию турнира UFC Рио можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
😰 Россиянка из UFC Алексеева сообщила, что у неё может быть лейкемия
Российский боец UFC, выступающая в легчайшем весе (до 61 кг), Ирина Алексеева сообщила, что врачи подозревают у неё лейкемию.
«Меня направили к гематологу. Подозрение на лейкемию», — написала Алексеева в социальных сетях.
Дата и время турнира UFC Рио
Турнир UFC Рио состоится в ночь с 11 на 12 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Ивент стартует в 23:00 по московскому времени. А главный кард начнётся в 02:00 мск.
🪞 Алексеева оценила шансы Ронды Роузи вернуться и снова стать чемпионкой UFC
Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала возможное возвращение бывшей чемпионки Ронды Роузи в организацию. По словам Алексеевой, после долгого перерыва Роузи будет трудно вновь завоевать титул, но её фанаты, вероятно, с интересом встретят возвращение спортсменки.
«Неожиданная новость, но в любом случае её многочисленные фанаты будут рады возвращению. Хотя женские MMA ушли далеко вперёд, Ронду многие любят и будут ждать в октагоне. Думаю, её поединки с Холли Холм или Мишей Тейт вполне реальны. Конечно, после такого большого перерыва Роузи будет очень сложно снова стать чемпионкой, к тому же возвращается Аманда Нуньес, а Кайла Харрисон сейчас на пике. С точки зрения спорта, Ронда хоть и была больше про хайп, популяризировала женские бои и была хорошей спортсменкой, ведь она призёр Олимпиады. У таких совсем другое мышление, они быстро всё схватывают», – приводит слова Алексеевой MMA Metaraitings.
Полный кард UFC Рио
- Чарльз Оливейра – Матеуш Гамрот;
- Дейвисон Фигейреду – Монтел Джексон;
- Висенте Луке – Йоэль Альварес;
- Джоната Диниз – Марио Пинто;
- Рикардо Рамос – Каан Офли;
- Лукас Алмейда – Майкл Асвелл;
- Жафел Фильо – Клейтон Карпентер;
- Витор Петрино – Томас Петерсен;
- Биа Мескита – Ирина Алексеева;
- Лукас Роша – Стюарт Николл;
- Вальтер Уокер – Мохаммед Усман;
- Джулия Поластри – Каролина Ковалькевич;
- Луан Ласерда – Саймон Оливейра.