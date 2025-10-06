UFC Рио: новое испытание для Алексеевой и «наш слоняра» из Бразилии. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 11 на 12 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия, пройдёт очередной турнир – UFC Fight Night 261. Естественно, основное внимание уделено южноамериканцам. В главном событии выступит Чарльз Оливейра. На родине он будет биться с Матеушем Гамротом.

Стоит отметить, что порадует кард и фанатов смешанных единоборств из России. На турнире выступит Русская Ронда – Ирина Алексеева. После двух поражений подряд она попытается прервать неудачную полосу. Соперницей станет бразильянка Беатрис Мескита, что добавляет противостоянию огня.

А ещё на турнире проведёт свой следующий бой Вальтер Уокер. Он давно признавался России в любви, а теперь выступит на родине. Любопытно, что ему будет противостоять брат Камару Усмана – Мохаммед Усман. Сам Вальтер вышел на серию из трёх побед. И теперь попытается закрепить этот успех.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.