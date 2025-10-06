Новый охотник за поясами или легенда дивизиона? Разбираем будущее Мераба Двалишвили

Мераб Двалишвили – одна из главных суперзвёзд UFC прямо сейчас. Победа над Кори Сэндхагеном практически подтвердила его неуязвимость. Грузинский чемпион полностью оправдывает прозвище Машина, жёстко расправляясь со всеми оппонентами. Но на пресс-конференциях и в интервью Мераб всё чаще стал получать вопросы относительно будущего. Конечно, многие ждут, что Двалишвили последует примеру многих нынешних чемпионов – отправится на покорение чужих дивизионов. Стоит отметить, что варианты такие действительно есть, и они вполне реальны. Однако сам Мераб, похоже, пока не спешит покидать «родной» вес.

Точно отрезана дорога к наилегчайшему весу. И не потому, что там будет тяжело. Конечно, Александр Пантожа не подарок. Но и непреодолимой преградой не выглядит. Просто сам Двалишвили не станет настолько сильно гонять вес . Физиологически он смотрится намного крупнее и мощнее соперников даже в своём дивизионе. Поэтому намного реальнее вариант, что Мераб бросится штурмовать полулёгкий вес. А там действующим чемпионом является легендарный Александр Волкановски. Стоит отметить, что на пресс-конференции перед UFC 320 у Двалишвили спросили про потенциальный поединок с Великим. И Мераб дал понять, что сходиться с австралийцем в клетке не особо хочет.

Мераб Двалишвили чемпион UFC в легчайшем весе «Это начало для меня. Собираюсь драться до тех пор, пока мне не будет 40 лет. Я продолжаю драться. Мне нужно побить ещё много рекордов. И предстоящий бой — отличная возможность для этого. Бой с Волкановски за второй пояс? Я не стою на месте, двигаюсь. Но, знаете, Волкановски — великий боец. Пока я сосредоточен на том, чтобы защищать свой пояс».

В дивизионе у Мераба действительно полно интриг и незавершённых историй. Пожалуй, полностью сняты все вопросы только в противостоянии с Шоном О’Мэлли. А всё потому, что Двалишвили победил американца дважды. Причём со второй попытки грузинский боец и вовсе финишировал оппонента. И выход на трилогию там выглядит совершенно странным решением. Зато к Мерабу пробиваются сразу два парня, рассчитывающих на реванш. И, что любопытно, оба – россияне . Для самого Двалишвили это может стать прекрасным шансом лишний раз продемонстрировать своё величие, подкрепить легендарность фигуры для легчайшего веса. Поэтому он вряд ли станет отказываться от подобных вызовов.

Сначала Двалишвили может подраться с Петром Яном. Там история кипит по-прежнему, причём с каждой из сторон. Иначе Мераб не стал бы говорить о россиянине сразу после проведённого боя. Со стороны начинает казаться, что грузинский боец сам провоцирует Беспощадного на конфликт и столкновение в клетке. А ведь первый поединок получился не самым однозначным. Да, Двалишвили победил единогласным решением судей и при полной доминации. Но позже стало известно, что Ян проводил поединок с серьёзной травмой. Кроме того, сам Мераб, совершенно точно хочет поквитаться за оскорбления и потасовку во время стердауна перед первым поединком.

Не закрыта история и с Умаром Нурмагомедовым. Причём по схожей причине. После первого поединка парней стало известно, что россиянин дрался с травмой. Конечно, после боя можно говорить всё что угодно. Но Двалишвили вряд ли хочет оставлять за собой шлейф неопределённости. Мераб громких вызовов не боится, поэтому вряд ли станет избегать очередного противостояния с братом Хабиба. Правда, многие считают, что со второй попытки Умар может оставить грузинского чемпиона без пояса . А некоторые вообще называют Нурмагомедова единственным человеком, который способен хоть что-то противопоставить невероятной кардиомашине по имени Мераб.

Такого мнения придерживается бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы американец Даниэль Кормье. Он отметил, что даже в оптимальных кондициях россиянину будет тяжело: «Я должен это сказать. Умар Нурмагомедов, вероятно, единственный парень, способный составить конкуренцию Мерабу. Остальные этого сделать не смогут. Будет очень непросто придумать план победы над Мерабом из-за его непрекращающихся тейкдаунов. К этому невероятно тяжело подготовиться».

Мераб Двалишвили и Умар Нурмагомедов Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

У Двалишвили открыты все пути. Он может пойти на штурм новой вершины, однако пока поступает благоразумно, предпочитая тотально доминировать и царствовать в своём дивизионе. Есть ощущение, что в его карьере ближайшими вызовами станут россияне, причём по очереди. И для фанатов UFC это может стать грандиозным праздником.