Самый устрашающий средневес. «Второй Нганну» продолжает сносить соперников в UFC

В минувшие выходные состоялся масштабный турнир UFC 320. Конечно, основное внимание было приковано к двум титульным поединкам, которые прошли в главном карде, но и помимо них, в Лас-Вегасе было много интересных поединков.

Так, например, в прелимах выступил один из самых фактурных проспектов промоушена, средневес Атеба Готье, которого называют вторым Фрэнсисом Нганну. Конечно, когда тебя сравнивают с бывшим чемпионом UFC и одним из самых опасных бойцов в смешанных единоборствах, это большой аванс. Однако у Готье, кажется, и правда много общего с Нганну.

Парню всего 23 года, он уроженец Камеруна, но живёт и тренируется в Европе – в Великобритании. Он пережил непростое детство, в котором ему приходилось много драться на улице. Позже Готье перенёс свои навыки и физические данные в спорт и стал заниматься смешанными единоборствами, где затем пошли и успехи.

Помимо каких-то биографических сходств с Нганну, бросается в глаза и внешняя схожесть Атебы с бывшим чемпионом UFC. Готье необычайно одарён физической мощью, выглядит как груда мышц – на начальных этапах карьеры Атеба чередовал выступления в полутяжёлом и среднем весах, однако затем всё же сделал выбор в пользу более лёгкого дивизиона, в котором он выглядит устрашающе большим. Ну и, конечно, схожесть Атебы и Фрэнсиса заключается в стиле – в постоянном поиске нокаута. Первые два поединка в профессиональной карьере Готье довёл до судейских решений, причём один из них проиграл, но затем пошла безумная победная серия. Атеба вырубил четырёх соперников, попал в Претендентскую серию, где тоже оформил нокаут, а в UFC дебютировал с двух финишей в первом раунде и двух бонусов за выступление вечера.

Продолжил крушить соперников камерунец и на UFC 320. Изначально он должен был провести бой против Османа Диаса, однако американец слетел с поединка за пять дней до турнира. Атебе нашли замену, в октагон с ним вышел Трестон Вайнс, но, кажется, Готье без разницы, кого вырубать. Уже в первом раунде многообещающий проспект потушил своего соперника, однако на этот раз бонус не получил, хотя одержал уже третью победу подряд в первом раунде.

К слову, и скромности этому парню тоже не занимать.

«Я планирую делать свою работу в UFC. Моя задача — вырубать оппонентов в каждом поединке. В среднем весе полно психов, но я самый сумасшедший. Знаю, что я способен стать чемпионом. Меня никто не остановит. Я молод и техничен, я не занимаюсь ничем, кроме ММА. Я не ставлю перед собой цель войти в топ-10 или стать претендентом. Нет, меня устроит только пояс», — заявил Готье.

Атеба Готье Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Безусловно, Готье выглядит крайне перспективным бойцом. Он уже получает бои на больших турнирах и радует фанатов яркими нокаутами – таких бойцов в UFC любят. Но при этом нужно отметить, что камерунцу есть куда расти. У него есть пробелы в борьбе, которые обнажились в поединке в Претендентской серии, а борьба – крайне важный фактор в среднем весе. Если Готье собирается быть конкурентоспособным в топ-15 дивизиона и иметь титульные амбиции, то борьбу обязательно нужно подтягивать. В среднем весе полно парней, у которых отличные навыки борьбы, грэпплинга и джиу-джитсу, что уж говорить про Хамзата Чимаева. Плюс пока Готье сносит своих соперников довольно быстро, и неизвестно, как он себя проявит в функциональном плане в затяжном конкурентном поединке .

Удивительно, однако и проблемы у Атебы вырисовываются те же, что были у Нганну – не лучшая борьба и кардио. При этом не стоит забывать, что оба компонента Фрэнсис сумел подтянуть, и в последних боях в смешанных единоборствах выглядит просто непобедимым. А Готье всего 23 года: у камерунца точно есть время, чтобы поработать над пробелами и стать новой звездой промоушена – все данные у Атебы для этого присутствуют.