Анкалаев дрался с травмой? Если да, то это худшее решение в карьере Магомеда

Поражение Магомеда Анкалаева на турнире UFC 320 получилось настолько неожиданным и громким, что его до сих пор продолжают обсуждать. Россиянин считался однозначным фаворитом реванша с Алексом Перейрой: ведь в первом поединке бразильца буквально переехали, забрав у него каждый из пяти раундов. Но второй бой сложился совсем иначе, там Анкалаев не продержался и двух минут — пропустил тяжёлый удар с правой и оказался добит на канвасе. О причинах настолько быстрой и внезапной неудачи можно говорить бесконечно, тем более что сейчас появилась новая версия.

Сначала таинственности нагнал скандальный менеджер Али Абдель-Азиз: «Алекс оказался лучшим бойцом в субботу. И мы принимаем поражения как мужчины… Но я всегда считал, что Магомед Анкалаев его победит. Он уже сделал это однажды. И я верю, что, если они подерутся снова, Магомед Анкалаев победит его. Многое произошло с Анкалаевым во время подготовки. Если бы всё зависело от меня… Ему не стоило драться в этот раз. Но он мужчина, сам принимает решения и живёт так, как поступает. Сейчас это всё, что я могу сказать».

Понятно, что менеджер намекал на возможную травму, полученную Магомедом перед боем. Совсем недавно намного больше конкретики дал бразильский инсайдер Лео Гимарайнс. По его информации, россиянин получил перелом ребра, которое было обнаружено за три недели до поединка. Члены команды советовали Анкалаеву, который испытывал из-за травмы физический дискомфорт, отказаться от боя. Но россиянин решил не переносить защиту и вышел драться. Чем всё закончилось, мы знаем.

Действительно ли было у россиянина повреждение? Сложно сказать. Магомед на старте поединка был очень скованным и не выдержал стартового напора Перейры. Ощущения, что Анкалаеву что-то реально мешает, не было, но за полторы минуты понять это было в любом случае почти невозможно. Вот только сейчас это всё уже не имеет большого значения. Наш соотечественник проиграл, и, учитывая, как его «любит» руководство промоушена, следующий титульный шанс он получит очень нескоро. Если Магомед действительно проиграл из-за повреждения, решение выйти на такой важный бой с травмой — худшее в его карьере.