Бокс/ММА Статьи

Арсланбек Махмудов — Дэвид Аллен, бокс 11 октября 2025 года, где смотреть, кто фаворит

Лев против носорога. Бой жизни для Махмудова: поражение уничтожит его карьеру
Александр Фролов
Превью боя Арсланбек Махмудов — Дэвид Аллен
Аудио-версия:
Арсланбеку очень нужна яркая победа.

Карьера Арсланбека Махмудова шла без особых проблем до конца 2023 года. Огромный тяжеловес родом из Моздока сносил одного соперника за другим, демонстрируя громадный титульный потенциал. Всё изменил бой с Агитом Кабайелом: немец сенсационно легко переиграл нашего соотечественника, нокаутировав его уже в четвёртом раунде. Буквально через полгода боксёр по прозвищу Лев досрочно уступил ещё и Гвидо Вианелле, продемонстрировав пробелы в технике и выносливости. Казалось, с мечтами о поясах можно распрощаться, но проживающий в Канаде спортсмен решил не сдаваться. И снова получил большой бой.

Арсланбек Махмудов Подробнее

Закрыв последнее поражение в поединке с Рикардо Брауном, уроженец России внезапно заинтересовал промоутера Эдди Хирна, который как раз подыскивал оппонента своему подопечному Дэвиду Аллену. 33-летний Аллен никогда не хватал особых звёзд с неба: все главные бои в карьере он проиграл, зато успел подраться с достаточно топовой оппозицией. Вдобавок Дэвида очень любят в родной Англии, где он известен под прозвищем Белый Носорог и неизменно собирает полные арены. Поэтому для Махмудова это очень и очень хороший бой, который поможет его продвижению. Неудивительно, что россиянин уже поблагодарил Хирна за такую возможность.

Кстати, промоутер пообещал, что победитель получит возможность встретиться с таким топовым боксёром, как Деонтей Уайлдер или Энтони Джошуа. Мотивация для Махмудова? Вполне себе. У Аллена, кстати, мотивация немного другая: англичанин никогда не скрывал, что его в первую очередь интересуют не титулы, а деньги.

Вспоминаем последнюю неудачу Льва:
В боксе решает не только сила. Огромного россиянина легко избили в Канаде

«Если я побью Арсланбека, то стану просто невероятно богатым. Сам Махмудов меня не волнует, я просто хочу его побить, потом провести ещё один большой бой, а потом планирую отдыхать всю оставшуюся жизнь. Такой у меня план», — сказал Аллен.

Поединок между россиянином и британцем точно будет максимально интересным. На кону стоит многое, а стиль обоих боксёров подразумевает, что они пойдут за нокаутом. У обоих по 19 досрочных побед, да и проигрывают они тоже досрочно, поэтому шансов пройти всю дистанцию у боя не так много. В случае победы Махмудов продвинется очень далеко вперёд и получит возможность реанимировать затормозившую карьеру. Но и риски велики: если Арсланбек проиграет ещё и Аллену, забыть о супербоях придётся навсегда.

