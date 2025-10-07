Перейра против Чимаева. Какие шансы организовать настолько крутой бой?

В минувшие выходные состоялся турнир UFC 320, особое внимание было приковано к титульному реваншу в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и Алексом Перейрой. Бразилец сенсационно финишировал российского чемпиона в первом раунде, вернул себе титул, а вместе с ним получил много разных вызовов.

В полутяжёлом дивизионе появился явный претендент на пояс — Карлос Ульберг. Новозелендец идёт на серии из девяти побед, недавно нокаутировал Доминика Рейеса и наблюдал за поединком Анкалаева и Перейры с трибуны в Лас-Вегасе. Иржи Прохазка оформил на UFC 320 нокаут в бою с Халилом Раунтри, после чего тоже включился в титульную гонку и жаждет трилогии с Поатаном. Но ещё больше, конечно, этой трилогии жаждет Анкалаев, который только что потерял пояс. В общем, у новоиспечённого чемпиона много вариантов в дивизионе, но при этом вызовы Перейре прилетают и из других весовых категорий.

Неожиданно бросил вызов Перейре чемпион в среднем весе Хамзат Чимаев: «Алекс, поздравляю. теперь нам нужно закончить наши дела», — написал Хамзат в социальной сети Х.

Однако у Перейры, кажется, другие планы на будущее: «Спасибо Хамзату за поздравления. Всё, что я хочу, – это супербой. Я хочу биться в тяжёлом весе», — сказал Алекс Перейра на пресс-конференции.

Уже позже Алекс пояснил, что «большой бой» — это поединок в тяжёлом весе против Джона Джонса на турнире в Белом доме, который должен состояться следующим летом. Хамзата такой ответ не устроил, и Борз предложил другой вариант.

«Я готов подраться с тобой в тяжёлом весе, ты не найдёшь другой супербой. Никаких «Шама» — раздавим всех», — написал Чимаев в социальных сетях.

История взаимоотношений Хамзата Чимаева и Алекса Перейры тянется уже давно. Борз пытался получить поединок с бразильцем, когда тот ещё выступал в среднем весе и отобрал пояс у Исраэля Адесаньи. Но тогда дальше высказываний в социальных сетях дело не зашло, Перейра провёл неудачный реванш с Адесаньей, после чего больше в среднем весе и не выступал. Теперь поединок Чимаева и Перейры выглядит супербоем – чемпион против чемпиона, одна большая звезда UFC против другой. Но есть ли возможность его организовать?

Прежде всего нужно понять, в каком дивизионе может состояться потенциальный поединок Чимаева и Перейры, и ответ лежит на поверхности – в полутяжёлом. В средний дивизион Перейра уже больше никогда не вернётся, потому что гонять придётся очень много, а в тяжёлом весе сложно представить Хамзата Чимаева, который явно будет мелковат. Остаётся вариант с полутяжёлым весом, где сейчас правит бразилец.

Реалистичен ли этот вариант? Маловероятно. По крайней мере сейчас. Хамзат только завоевал чемпионский пояс, ещё не провёл ни одной защиты – и уже собирается за вторым титулом. В руководстве UFC против таких вещей в последнее время и выступают за то, что сначала необходимо провести несколько защит пояса в своём дивизионе, а уже потом думать о наследии. У Чимаева в дивизионе есть Нассурдин Имавов, Дрикус дю Плесси, Шон Стрикленд, Ренье де Риддер, Энтони Эрнандес – полно голодных парней, которые хотят забрать пояс, так что работы у Хамзата полно. Как, собственно, и у Перейры.

Ещё стоит учитывать, что для Алекса этот бой вряд ли будет иметь какое-то особое значение в плане наследия. В плане финансов – да, за поединок с Чимаевым наверняка положен хороший чек. Но на кону будет стоять титул, которым владеет Алекс, а бразилец всё же хочет большого боя в тяжёлом весе.

Плюс Перейра вряд ли захочет в ближайшее время провести ещё один бой с выходцем с Кавказа и с парнем, который обожает борьбу. Алекс и Анкалаеву-то не хотел давать титульный шанс, однако Магомед был обязательным претендентом, и Поатану пришлось встретиться с россиянином. Бой с Чимаевым вряд ли привлекает Перейру в стилистическом плане.

Понятно, почему этого поединка так хочет Хамзат Чимаев. Для него это шаг вперёд, возможность завоевать второй пояс и забрать в резюме скальп Перейры. С другой стороны, очевидно, почему Алекс не горит желанием встречаться с Борзом – в этом поединке у него одни риски. Так что руководству UFC, если оно будет заинтересовано в организации такого боя, придётся завлекать Перейру чем-то ещё, помимо большого чека. Возможно, место в карде турнира в Белом доме поможет исправить ситуацию, но до этого ещё далеко. А пока поединок Чимаева и Перейры остаётся в мечтах фанатов и Хамзата.