Из колонии — на ринг. Иван Емельяненко идёт по стопам Александра

В ноябре любители единоборств смогут увидеть очередной поединок Емельяненко. Но не Фёдора и даже не Александра, а их младшего брата Ивана. Да, того самого, которого в декабре прошлого года суд приговорил к полутора годам лишения свободы.

Ивану 36 лет, он младший из братьев Емельяненко, и в боевых искусствах он оказался позже всех. В юном возрасте младший брат тренировался с Фёдором и Александром, даже выполнил норматив мастера спорта по боевому самбо, однако с профессиональной карьерой бойца не вышло. Как уверяют братья – из-за лени.

«Иван – лентяй. Он не хочет тренироваться. У нас есть возможность научить его многому. Ему не пришлось бы, как мне или Феде, самому пробивать дорогу в смешанные единоборства. Его можно было бы грамотно, без травм, подготовить и вывести на бои со спортсменами хорошего уровня. Но Ваня никак не может решить, что ему нужно в этой жизни», — отмечал Александр.

Александр и сам никогда не отличался профессиональным подходом к тренировкам и боям, а уж тем более – к спортивному режиму, но если даже он говорит о лени Ивана, то, значит, дела там были действительно запущенными. Младший из братьев отслужил в армии по контракту, работал охранником и жил с мамой в Старом Осколе, находясь в тени известных родственников.

Но в 2023 году Иван неожиданно оказался в поп-ММА. 35-летний Емельяненко пошёл по стопам Александра и дебютировал в «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Конечно, к такому событию было приковано огромное внимание: Иван не подвёл и победил решением судей ветерана-дзюдоиста Алексея Леденёва. Дальше была весьма спорная победа судейским решением над Юрием Рябым, а в начале 2024 года он подписал контракт с Ural FC (тоже по стопам Александра) и одолел там Али Хейбати – старшего брата Персидского дагестанца Мохаммада Хейбати.

Казалось, что дела пошли в гору, Иван, пусть и в солидном для спорта возрасте, нашёл свою нишу. Вот только всё перечеркнула криминальная история – согласитесь, слишком много отсылок к Александру Емельяненко? Как выяснилось позже, Иван решил поквитаться с неким обидчиком, который нелицеприятно высказывался в адрес Емельяненко в социальных сетях. При личной встрече он продолжил оскорблять младшего брата Фёдора и Александра, за что получил по лицу.

«Когда Иван начал выяснять обстоятельства, тот человек перешёл все грани, начал его оскорблять. Он посылал Емельяненко, оскорблял его семью. Иван говорит, что не смог этого выдержать. Держа в правой руке мороженое, нанёс несколько ударов левой рукой в голову», — отмечал адвокат Ивана Сергей Карпеев в интервью «Спорт-экспрессу».

Избежать реального срока младшему из братьев Емельяненко не удалось – Старооскольский городской суд приговорил его к полутора годам лишения свободы. В конце сентября стало известно, что Иван подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое было удовлетворено, и Емельяненко оказался на свободе. И, несмотря на долгое отсутствие, уже получил предложение провести следующий поединок.

По словам промоутера Владимира Хрюнова, в середине ноября Иван Емельяненко должен провести бой по полноконтактным единоборствам (WTKF) против иранца Хассана Юсефи, хорошо известного по выступлениям в России. Он нокаутировал Армена Петросяна, который позже выступал и в UFC, делил клетку с Вагабом Вагабовым и Асылжаном Бакытжанулы. Всего в активе иранца восемь побед, пять поражений и одна ничья – и это самый опытный соперник в карьере Ивана Емельяненко.

В какой форме подойдёт к поединку младший Емельяненко – большой вопрос, всё-таки почти год он был в местах лишения свободы. Владимир Хрюнов утверждает, что Иван в отличных кондициях и докажет это в поединке. Интересно, что Александр Емельяненко после освобождения в своё время выдал серию из пяти нокаутов и демонстрировал одну из лучших форм в карьере – может быть, и в этом братья будут похожи?