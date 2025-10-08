Анкалаеву больше не дадут титульного шанса. Обидно, но россиянин виноват в этом сам

На минувшем UFC 320 было огненно. Особое внимание, естественно, приковало к себе противостояние Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры. Бразилец одержал победу нокаутом в первом раунде, а россиянин потерял чемпионский пояс. Естественно, моментально пошли разговоры о будущем Магомеда. Анкалаев тяжело переживал первое поражение в карьере, затем на протяжении долгого времени не оступался. Но вновь будет вынужден бороться с той же проблемой. Более того, против Поатана случился форменный провал. Россиянин проиграл быстро и без шансов. И, кажется, больше не получит от организации возможности побороться за чемпионский пояс.

Стоит отметить, что некоторые представители команды Анкалаева пытались завязать переговоры о трилогии ещё в клетке – прямо во время оглашения результата. Но Гловер Тейшейра, который является наставником Поатана, доходчиво показал, что такая возможность их не интересует от слова совсем. Есть ощущение, что свой гештальт бразилец уже закрыл. Перейра одержал победу в доминирующем стиле, не оставив никаких шансов. И выходит из противостояния на своих условиях – триумфатором. А вот Анкалаеву придётся мириться с позицией проигравшего. Особенно если учесть, что первый поединок он забрал лишь единогласным решением судей.

Очень не хочется, чтобы второе поражение сильно сказалось на ментальном состоянии Анкалаева. Потому что первая осечка надолго выбила его из колеи. В тот момент Магомед даже размышлял о возможном завершении профессиональной карьеры: «Можно сказать, я проиграл худшим поражением в большой лиге, в UFC. Сдался за считаные секунды до конца. Это поражение изменило мою жизнь. Первоначально было очень тяжело. Я не появлялся на публике целый месяц. Думал, что больше не буду драться. Потом понял, что дело не во мне. Я сделал всё, что мог. Это была воля Всевышнего. Я вернулся к тренировкам, пришёл в спортзал и выложился по полной. Я оставил всё в спортзале и добился результатов».

Магомед Анкалаев после боя с Полом Крэйгом Фото: Brandon Magnus/Getty Images

Теперь ситуация выглядит для Магомеда не слишком радужной. Он замахивался на пояс дважды. Со второй попытки даже завоевал титул. Но удержать его в своих руках не смог. А за время владения так и не сумел исправить ошибки, за которые его так долго упрекали. Анкалаев не стал интереснее. Трэш-ток был корявым и неестественным, менеджер Али Абдель-Азиз попадался на том, что писал посты в социальные сети за своего подопечного. Сам же Магомед делал это через силу. И за всё время владения поясом дал лишь два интервью. Это откровенно мало для человека, который взобрался на самую вершину и планировал там закрепиться.

Нет ничего удивительного в том, что многие открыто критиковали Магомеда. Заявляли, что он не приносит организации никакой пользы. Например, такой тезис выдвинул аналитик UFC Дин Томас: «Мы должны понимать, что ММА — это спорт, движимый звездами. У нас в UFC проблема со звёздами. Кто там есть в PFL из звёзд? У них есть Дакота Дитчева. Вот она звезда. Пожалуйста, отдайте её. Слушайте, если любите MMA, то сделайте это во имя MMA. Отдайте её в UFC, она создана для UFC. Избавьтесь от Анкалаева, обменяйте её на Анкалаева, нам ведь реально не нужен Анкалаев. Ну действительно, нам ведь не нужен этот парень. Он не станет звездой. Давайте обменяем его на Дакоту! Анкалаев будет идеальным дополнением для PFL. Ещё один чувак, которого никто не знает, в соответствующей лиге. Это же просто отлично».

Анкалаеву действительно будет сложно заполучить титульный поединок вновь. В том числе и потому, что сейчас в его дивизионе слишком много реально крутых парней. Например, Иржи Прохазка, которому пророчат трилогию с Перейрой. Правда, к ней он подойдёт со счётом 0-2. Но это не должно сильно ударить по моральному состоянию чеха. Самурай не раз доказывал, что способен на характере вытащить любой поединок. Так случилось и на UFC 320. В шикарном бою получилось нокаутировать Халила Раунтри. Иржи привёл в восторг публику, был любимцем болельщиков и блистал на пресс-конференции. А ещё пустил слезу в тот момент, когда Перейра нокаутировал Анкалаева. Ну и у кого после этого будет больше шансов на титульный шанс? Кажется, ответ очевиден.

А ещё есть Карлос Ульберг. Тот самый, который идёт на серии из девяти побед и побеждает брутально. И ему вполне могут в ближайшее время дать титульную возможность. Он действует ярко и в октагоне, и за его пределами. Поэтому его шансы прямо сейчас выйти на бой с Перейрой намного выше, чем у Анкалаева. Примечательно, что Ульберг сделал важный шаг на прошлой неделе. Он победил, а затем заявил, что готов выйти на титульник, став запасным, буквально через семь дней. И в очередной раз продемонстрировал организации свою жажду успеха. В UFC такое любят, поэтому могут и поддержать яркого бойца.

Карлос Ульберг Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Кроме того, сам Перейра подвесил вопрос относительно своего будущего. И если он покинет дивизион и рванёт штурмовать тяжёлый вес, у Анкалаева станет ещё меньше шансов. С Алексом у россиянина хотя бы есть история и конфликт. А с остальными продвигать поединки будет ещё сложнее. Магомед не умеет этого делать, откровенно не справляется с задачей. Да, есть вопросы относительно реальности перехода Перейры в новый дивизион. Он намерен подраться с Джоном Джонсом, который вышел на пенсию. Но есть ощущение, что UFC может убедить Поатана провести другой поединок – с Томом Аспиналлом. Вряд ли этот бой получится скучным.

Анкалаев, видимо, потерял свой шанс стать доминирующим чемпионом UFC. И теперь его будущее выглядит туманным. Очень не хочется, чтобы ему приходилось колотить «мешков» и посредственную оппозицию. Однако вероятность этого – высока.