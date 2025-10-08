«Один из величайших боёв». Двое россиян драматично завоевали контракты с UFC

В ночь с 7 на 8 октября состоялся очередной турнир Претендентской серии Даны Уайта. За контракт с UFC боролись сразу два российских бойца – Магомед Зайнуков и Марк Вологдин. И оба сумели пробиться в лучшую лигу мира, причём Вологдин свой бой проиграл, но контракт всё равно получил, а вместе с ним – бонус за лучший поединок вечера.

31-летний Магомед Зайнуков по прозвищу Дикий Чанко – уроженец Дагестана. С детства он занимался единоборствами, начинал с ушу-саньда, пробовал себя в борьбе, но в итоге сделал акцент на тайском боксе, где достиг больших высот: он двукратный чемпион мира среди любителей, чемпион Европы, многократный чемпион России. В смешанных единоборствах Магомед оказался довольно поздно, дебютировав в 2021 году в 27 лет. Он успел выступить во многих лигах, в том числе в RCC, Eagle FC и AMC Fight Nights, и набил рекорд 7-0. При этом Зайнуков набирался опыта и в тренировочном процессе: уже давно он является спарринг-партнёром Ислама Махачева, Усмана Нурмагомедова и других топовых российских бойцов. Теперь у Зайнукова появился шанс выйти из тени и самому пробиться в UFC.

Ислам Махачев и Магомед Зайнуков Фото: Из личного архива Магомеда Зайнукова

В бою за контракт Магомед разделил клетку с Лукасом Калдасом. Бразилец не выглядел лёгкой добычей, шёл с рекордом 6-1 в смешанных единоборствах, все шесть побед одержал нокаутами, и при этом единственное поражение он потерпел дисквалификацией за запрещённый удар. Но всё это никак не помогло Лукасу в поединке с россиянином. На протяжении трёх раундов Магомед избивал своего соперника, нанёс огромное количество акцентированных ударов – его выступление было настолько доминирующим, что все судьи на карточках поставили счёт 30-26 в пользу Зайнукова.

Интересно, что успех не всегда гарантирует контракт с лигой. На прошлой неделе Дана Уайт не пропустил в UFC члена команды Хабиба Нурмагомедова Рашида Вагабова, который убедительно победил Пауло Энрике (30-27 на карточках всех судей).

«Если ты разговариваешь со мной посреди боя и обещаешь стать чемпионом, но при этом не можешь финишировать соперника, являясь фаворитом 8 к 1, я не буду впечатлён», – сказал Уайт в эфире ESPN.

Зайнуков же впечатлил президента UFC своим ярким стилем и контракт получил. Теперь в лёгком весе промоушена стало на одного российского бойца больше.

Также на турнире Претендентской серии выступил представитель легчайшего веса Марк Вологдин. 25-летний боец из Карелии дебютировал в профессионалах на год раньше, чем Зайнуков, но при этом успел провести в два раза больше боёв. Долгое время Марк выступал в MMA Series, после этого успел подраться в Open FC и отправился покорять Скандинавию – в шведскую лигу Allstars Fight Night. Там Вологдин оформил четыре финиша – два нокаутами и два самбишенами – и получил право выступить в Претендентской серии с рекордом 12-3.

Марк разделил клетку с Хуаном Адрианом Луной Мартинетти, который шёл на серии из 14 побед, и бойцы закатили такой бой, что его можно было бы поставить в основной кард номерного турнира UFC. Вологдин мог финишировать соперника уже в первом раунде, трижды уронив эквадорца, но тот проявил характер. Хуан Адриан подключил клинч и борьбу, в которых имел преимущество, и за счёт этого забрал два оставшихся раунда, а вместе с ними и победу решением судей (29-28 на карточках всех судей).

Хуан Адриан Мартинетти — Марк Вологдин Фото: Chris Unger/Getty Images

Но Дана Уайт в очередной раз доказал, что для него главное то, как себя проявили бойцы, а Мартинетти и Вологдин выдали фантастический бой, после которого на оглашении судейского вердикта стояли в крови и абсолютно без сил. Марк донёс до головы эквадорца более 100 ударов, впечатлив босса UFC. И Уайт принял решение дать контракты обоим бойцам – даже россиянину, который уступил в этом поединке. Так что Вологдин может восстанавливаться от этого побоища и готовиться покорять лучшую лигу мира.

«Мы отправляем обоих ребят в больницу. Это один из величайших боёв, которые я когда-либо видел в Претендентской серии. Я подписываю контракт с обоими. Мы обычно так не делаем, но я также даю им обоим по $ 25 тыс. в качестве бонусов», — заявил Дана Уайт.