Кто поздравит Трампа с 80-летием? Собрали пять идеальных боёв у Белого дома

Президент США Дональд Трамп объявил, что исторический турнир UFC в Белом доме состоится 14 июня 2026 года — в день рождения самого Трампа, который отметит своё 80-летие. Событие обещает быть масштабным, и, конечно, кард должен быть соответствующим. Собрали для вас пять идеальных поединков, которые могут сделать турнир в Белом доме незабываемым.

Илия Топурия — Ислам Махачев

Нет никаких сомнений, что эти парни обязательно встретятся в октагоне, и турнир в Белом доме — идеальный вариант. Илия владеет поясом в лёгком весе, потенциальная защита титула против Джастина Гэтжи, которая, по слухам, намечена на январь, только укрепит наследие испанца. У Ислама в ноябре состоится титульный бой в полусреднем весе против Джека Делла Маддалены, и в случае победы противостояние Ислама и Илии превращается в бой двух суперчемпионов. В каком бы дивизионе поединок ни проходил — получится огромное событие для UFC и для мира ММА в целом. А по накалу страстей оно будет вполне сопоставимо с поединком Конора Макгрегора и Хабиба Нурмагомедова.

Джон Джонс — Алекс Перейра

Не верится, что турнир в Белом доме пройдёт без главной звезды США в UFC последних лет, а может, и за всю историю. Да, Джон Джонс ушёл на пенсию, так и не сумев договориться о поединке с Томом Аспиналлом, разозлив тем самым президента UFC Дану Уайта, однако, кажется, глава лиги остыл и готов дать шанс своему любимчику.

«Мне нужны люди в этом карде, на которых я могу положиться. Что бы ни случилось, неважно, сменится ли соперник или что-то ещё, мне нужны ребята, на которых я могу абсолютно положиться и которые точно выйдут на бой вечером. Я не говорю «нет» Джону Джонсу и уважаю его стремление подраться на этом ивенте», — приводит слова Уайта портал MMA Mania.

Джонс уверяет, что он вернулся в пул допинг-тестирования, чтобы в любой момент можно было оказаться в октагоне. И, конечно, этот момент должен состояться 14 июня. Вот только вряд ли в соперники Джонсу дадут Тома Аспиналла — уж слишком хорош британец в спортивном плане, при этом медийно Том, при всём к нему уважении, не дотягивает до исторического турнира. Зато у Джонса появился другой вариант — Алекс Перейра. Поатан уже выразил желание провести бой с Джонсом, и этот бой вполне заслуживает места в карде турнира в Белом доме, пусть даже на кону не будет титула.

Конор Макгрегор — Майкл Чендлер

Кто бы что не говорил, но и без Конора Макгрегора исторический турнир не будет иметь максимального масштаба. Да, ирландец не дрался больше четырёх лет и утомил пустыми обещаниями… Однако турнир в Белом доме способен стать той самой мотивацией для Конора. У него хорошие отношения с Трампом и Уайтом: оба надеются вытащить свою суперзвезду в октагон. Майкл Чендлер, который уже несколько лет ждёт ирландца — идеальный вариант в роли соперника. Американский паспорт, яркий стиль боя, ну и такой поединок точно будет иметь интригу. К слову, даже дисквалификация Макгрегора, о которой стало известно накануне, не помешает ему выступить в Белом доме: её срок заканчивается в марте 2026 года.

Конор Макгрегор — Майкл Чендлер Фото: Chris Unger/Getty Images

Кайла Харрисон – Аманда Нуньес

Женские бои тоже будут возле Белого дома, и у Даны Уайта есть идеальная возможность устроить самый ожидаемый поединок в истории женских ММА. Двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо американка Кайла Харрисон ворвалась в UFC и забрала пояс в легчайшем весе. И сразу после боя на UFC 316 она провела стердаун с легендарной Амандой Нуньес, которая правила в лиге долгие годы и стала первой двойной чемпионкой среди женщин. Бразильянка ушла на пенсию, но потенциальный поединок с Харрисон заставит её вернуться к боям. Теперь у девушек есть реальная возможность выяснить, кто из них является лучшей в истории – и площадка Белого дома будет для этого идеальным местом.

Александр Волкановски — Мераб Двалишвили

В минувшие выходные на UFC 320 Мераб Двалишвили провёл третью защиту чемпионского пояса, уверенно победив Кори Сэндхагена. Грузинский боец идёт на серии из 14 побед и просто зачистил весь дивизион – остались варианты только с реваншами. В UFC в последнее время осторожно относятся к попыткам бойцов получить поединок за второй титул, однако Мераб этот шанс точно заслужил. В полулёгком весе правит Александр Волкановски – бывший лидер рейтинга P4P, и бой Двалишвили с Волкановски обещает быть интригующим. Алекс доказал, что вполне может справляться даже с борьбой Ислама Махачева, поэтому для Мераба, который в таком случае поднимется в весе, это будет большой вызов. В любом случае бой третьего и седьмого номеров рейтинга P4P, поединок чемпиона против чемпиона – то, что должно понравиться зрителям.