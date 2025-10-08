Ещё одна загадочная смерть в семье Гатти. Сыну легенды бокса было всего 17 лет

Кто не знает Артуро Гатти? Канадец итальянского происхождения — это настоящий символ профессионального бокса. Символ его зрелищности, красоты — и жестокости. Спортсмен по прозвищу Гром не щадил ни себя, ни соперников: Артуро вообще не думал о защите и выходил в ринг только ради того, чтобы нокаутировать или быть нокаутированным. Трилогия Гатти с Микки Уордом входит в золотой фонд мирового бокса, да и почти все остальные бои Артуро можно назвать полноценной классикой. Впрочем, гибель легендарного боксёра получилась не менее громкой, чем его поединки.

В 2009 году, всего через два года после завершения спортивной карьеры, Гатти погиб на отдыхе в Бразилии. Вокруг его смерти было очень много слухов: кто-то утверждал, что боксёр ушёл из жизни добровольно, другие обвиняли его жену Аманду Родригес. Полиция провела масштабное расследование, друзья и близкие боксёра наняли детективов, но поставить точку в этом загадочном деле так и не удалось. По сей день неясно, что послужило точной причиной гибели великого спортсмена. А теперь загадочная трагедия произошла с сыном легенды — Артуро Гатти-младшим.

Артуро Гатти-старший Фото: Ed Mulholland/Getty Images

17-летний парень подавал большие надежды в боксе. Его привечали многие знаменитые боксёры: Артуро-младший фотографировался с Майком Тайсоном, Флойдом Мейвезером и другими легендами, посещал лучшие залы. Конечно, дело было в знаменитом отце, однако и сам парень выглядел достаточно талантливым. Он тренировался с известным тренером Мо Латифом, начал заниматься боксом ещё в шесть лет и успел провести несколько любительских поединков. 14 июня у Гатти-младшего был запланирован дебют на профессиональном ринге, но по неизвестным причинам поединок сорвался.

«Думать об отце — особенное ощущение, потому что я в этот момент представляю себя на ринге. Наши стили очень похожи. У меня такой же дух бойца, как и у него. Мой любимый бой отца — второй поединок против Микки Уорда. Я часто также пересматриваю первый бой против Айвана Робинсона», — говорил Гатти-младший.

А буквально несколько часов назад стало известно, что Артуро Гатти-младший погиб. 17-летнего парня нашли мёртвым в арендованной квартире в Мехико. Первым о смерти молодого человека рассказал друг семьи, телохранитель Чак Зито, позже информацию подтвердили друзья семьи. Причины гибели Артуро пока неизвестны, возможно, это было самоубийство. Очень жаль, что такие молодые люди уходят из жизни. И жутко, что сын повторил судьбу отца.

Экс-чемпион мира Жан Паскаль уже эмоционально отреагировал на трагедию: «16 лет спустя после того, как мы потеряли его отца, мир теряет ещё одного Гатти. Сын легенды — два бойца, одно наследие, оба ушли слишком рано. Пусть они воссоединятся с миром».