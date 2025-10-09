«Не вижу Головкина в Зале славы». Геннадий действительно переоценённый боксёр?

Скандально известный Райан Гарсия пытается реанимировать свою карьеру и, пока находится в ожидании новых громких боёв, активно участвует в различных подкастах и передачах. На одной из программ американский боксёр прокомментировал новость, что легендарный чемпион Геннадий Головкин может быть введён в Международный зал боксёрской славы уже в 2026 году. Гарсия отреагировал на такой факт неожиданно едко, подняв вопрос об отсутствии у казахстанского боксёра серьёзных триумфов.

«Во-первых, у Головкина никогда не было действительно больших побед. Кого он вообще побеждал? Единственное, в чём могу ему отдать должное — он долгое время был суперзвездой бокса. Но для меня это не равно статусу члена Зала славы. Настоящий Зал — для тех, кто совершил что-то невероятное. И я просто не вижу его как бойца уровня Зала славы», — сказал Гарсия.

Может, Райан прав? Головкин действительно проиграл главные бои в карьере — трилогию с Саулем Альваресом, сумев лишь свести вничью первый поединок. Да, исход трилогии вполне мог быть другим, учитывая одно отвратительное судейское решение и ещё одно сомнительное, но сослагательное наклонение отсутствует и в спортивной истории тоже. Аргумент Гарсии про отсутствие больших побед, кстати, тоже вполне себе рабочий — кроме Канело, навскидку и не вспомнить, с какими ещё суперзвёздами дрался Геннадий.

Вот только Головкин не виноват, что он дрался в такое «серое» на большие имена время. В отличие от того же Канело, казахстанский боксёр никогда не бегал от соперников в ожидании, когда те состарятся. Геннадий не просто побеждал в 15 чемпионских боях, но и делал это красиво: нокауты в его исполнении были настоящим искусством. В своё время уроженец Караганды даже возглавлял рейтинг Р4Р от The Ring — это ли не показатель величия? И это мы ещё не говорим про потрясающую любительскую карьеру GGG: 345 побед в 350 поединках и серебряная медаль Олимпийских игр 2004 года.

Были ли в карьере Головкина скользкие, спорные моменты? Конечно. Чего стоит только бой с Сергеем Деревянченко, где судьи лишили украинца как минимум ничейного результата, внезапно отдав победу суперзвезде из Казахстана. Но на пике Геннадий мог похвастаться реальным величием: он финишировал почти всех, кто претендовал на его чемпионские пояса. Да и трилогия с Канело, пусть и проигранная, навсегда вошла в историю бокса. Ведь это было легендарно: только за эти три поединка Головкина уже можно было бы вводить в Зал славы.

Напомним, в этом самом зале уже присутствуют, например, Карл Фроч и Майкл Мурер — люди, безусловно, заслуженные, но чьи достижения откровенно меркнут на фоне Головкина. Так почему величие Геннадия нельзя отметить? Может, Гарсия просто отыгрывается на GGG, потому что понимает, что лично ему Зал славы не светит никогда? У парня к 27 годам из чисто спортивных достижений только уже утерянный временный пояс WBC. Джервонте Дэвису он проиграл нокаутом, Роландо Ромеро — судейским решением, а свою единственную громкую победу Гарсия потерял из-за положительной допинг-пробы после боя с Девином Хейни. Точно не Райану решать судьбу Головкина.