Криминальный сериал. Экс-бойца UFC застрелили со второй попытки

К сожалению, профессиональные бойцы довольно часто становятся фигурантами криминальных сводок. Накануне трагическая новость пришла из Австралии. Стало известно, что был убит бывший боец UFC Суман Мохтарян. С одной стороны, историю довольно сложно назвать исключительной и уникальной. Совсем недавно нападению подвергался российский боец PFL – Тимур Хизриев. Правда, там всё закончилось намного более спокойно. Да, проблем со здоровьем избежать не удалось, но жизни ничего не угрожало. А вот история Мохтаряна завершилась летальным исходом.

Карьера Сумана получилась короткой и не самой успешной. Любопытно, что до определённого времени он даже шёл непобеждённым – со статистикой 9-0. Однако попытка перейти на новый уровень завершилась провалом. Сначала боец проиграл на TUF 27, причём ещё на стадии четвертьфинала. Но запомнился боссам UFC своим ярким поведением, поэтому всё-таки заполучил контракт с лучшим промоушеном на планете. А затем провёл два поединка в лиге Даны Уайта. И вновь позитива было мало. Сначала поражение от Содика Юсуффа, затем осечка в противостоянии с Сын Ву Чхве. После этого Мохтарян принял решение покинуть смешанные единоборства. Он завершил карьеру и начал тренировать бойцов. Вместе с братом Ашканом, который также некогда выступал в UFC, Суман сколотил тандем наставников в Australian Top Team.

8 октября появились новости, что Мохтарян был застрелен. Случилось всё в Риверстоуне, пригороде Сиднея. Кто-то вызвал полицию, сообщив о стрельбе. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место в 18:00 по местному времени. Случилось это в тот момент, когда Суман ещё был жив. Быстро подоспела и скорая помощь. Но, к сожалению, полученные ранения оказались слишком серьёзными. Поэтому все старания медиков оказались безуспешными. Боец умер, не приходя в сознание.

Суман Мохтарян Фото: Zuffa LLC via Getty Images

Стоит отметить, что в этой истории много странных моментов и «белых пятен». Например, в полиции сообщили о преднамеренном характере нападения, но… отказались подтверждать личность Мохтаряна. Да, это сделали близкие и друзья экс-бойца, однако официального вердикта от правоохранителей пока не было. Кроме того, преступника по-прежнему ищут, его личность до сих пор не установлена. Очевидцы сообщили, что нападение было совершено человеком, приехавшим на место на красной Audi. Однако спустя всего 15 минут после инцидента автомобиль нашли сгоревшим – преступник решил уничтожить все следы преступления.

А Daily Mail сообщила, что Суман не впервые становится жертвой нападения. Видимо, экс-боец серьёзно перешёл кому-то дорогу. О конкретных мотивах никто не сообщает. Но стало известно, что в феврале 2024 года на Мохтаряна было совершено покушение. Тогда всё произошло прямо у зала, в котором он работал. Злоумышленник замаскировался под доставщика еды и дождался Сумана. А затем совершил несколько выстрелов. Однако экс-боец избежал ранений, которые угрожали бы его жизни, и смог быстро восстановиться. Теперь же всё закончилось летальным исходом.

Суман Мохтарян Фото: Zuffa LLC via Getty Images

К сожалению, пока в этом деле слишком мало фактов и много теорий. Однако можно констатировать, что со второй попытки преступный замысел был реализован. Мохтарян погиб. А полиции ещё предстоит распутать этот клубок странных фактов, больше подходящих для криминального сериала.