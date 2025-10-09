По пути Куницкой или Дудаковой? Решающий бой для Русской Ронды

В ночь с 11 на 12 октября в Бразилии состоится турнир UFC Fight Night 261. В карде турнира четвёртый поединок в промоушене проведёт Русская Ронда – Ирина Алексеева. И бой против непобеждённой местной спортсменки Беатрис Мескиты станет определяющим для её дальнейшей карьеры.

Ирина Алексеева — одна из трёх девушек-бойцов, кто представляет Россию в лучшей лиге мира наряду с Яной Сантос (Куницкой) и Дарьей Железняковой. Ещё недавно была в промоушене и Виктория Дудакова, но после двух поражений и публичного конфликта с тренером и по совместительству мужем Гасанали Гасаналиевым Дарья была исключена из ростера.

Про путь Алексеевой в UFC можно снять фильм или написать книгу — перед каждым поединком или в самом бою у Ирины возникают сложности, с которыми приходится справляться. В дебюте в апреле 2023 года Русская Ронда столкнулась с проблемами со здоровьем и не смогла сделать вес, тем не менее поединок против Штефани Эггер состоялся, и Ирина выиграла болевым приёмом. Через полгода она разделила клетку с Мелиссой Маллинс, которая в своё время побеждала Дарью Железнякову. Бой с британкой россиянка проиграла, и опять не обошлось без проблем.

«У меня во время боя лопнула киста, о которой не знала. И там я начала выживать. Просто начала опускать руки, чтобы пропускать по лицу и прийти в себя. У меня было ощущение, что просто упаду в обморок. Понимала, что это будет смотреться нокаутом. Терпела все три раунда, чтобы просто не упасть в обморок», — рассказала Алексеева.

Уже после боя ко всему этому добавилась ситуация с проваленным допинг-тестом и дисквалификацией на 12 месяцев. Россиянка вернулась в октагон только летом 2025 года на турнире в Баку и провела ещё один сложный бой против польки Клаудии Сыгулы. Ирина хорошо начала, перебивала соперницу в стойке, однако затем Сыгула стала вести грязный бой, наносить запрещённые удары и смогла сломить Алексееву, забрав концовку, а вместе с ней и победу на судейских карточках. Здесь же ещё стоит упомянуть, что Русская Ронда столкнулась с паническими атаками во время подготовки к бою, что, конечно, сказалось на её форме и состоянии. Тем не менее россиянка осталась недовольна решением судей.

«Короче, меня «обворовали». Концовку — базара ноль — я отдала, поскольку в нокдаун улетела. Светофор погас, но он у меня включился, как в игре Mortal Combat. Однако я всё равно считаю, что меня «обокрали» [судьи]. Второй [раунд] точно за мной, в первом я раскачалась, забрала. Плюс мне так нереально между ног прилетело. Там ведь пять минут можно отдыхать [после нелегально нанесённого удара], но я понимала, что и она тоже отдыхает, поэтому… И боль ещё усиливалась. Я решила продолжать. На адреналине всё не так чувствуется. Однако это очень сильно меня потрясло. Короче, меня «обворовали». Не считаю, что проиграла. Я не сдавалась до последнего», — сказала Алексеева после боя.

Увы, различные сложности на этом этапе карьеры привели к тому, что Алексеева оказалась в непростой ситуации. Рекорд 1-2, два поражения подряд — несмотря на то что Ирина закатывает яркие бои и активна в медиапространстве, бой против Беатрис Мескиты может стать для Русской Ронды последним в промоушене. И россиянке во что бы то ни стало нужна победа. Перед глазами у Ирины два разных примера. Первый — Виктории Дудаковой, которая где-то не справилась со сложностями, добавила к поражениям скандал в октагоне и получила увольнение. С тех пор Виктория не может подраться, хотя у неё был запланирован бой в UralFC против Натальи Кузютиной.

Второй пример – Яны Сантос. Россиянку списывали со счетов после трёх поражений, но Яна собралась и не просто закрыла их, а выдала три победы, в том числе над экс-чемпионкой Мишей Тейт и пятым номером рейтинга Мэйси Чиассон. Теперь россиянка находится в топ-5 легчайшего дивизиона в очень серьёзной компании.

Поэтому всё в руках Ирины. Шанс исправить ситуацию и продолжить путь к титулу есть, данные у Алексеевой для этого тоже имеются. Осталось доказать всё в октагоне – в первую очередь себе.