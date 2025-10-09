Характер россиян лишь мешает. Выход в клетку с травмами — путь в никуда

Минувшие выходные уже в истории, там же и грандиозный турнир UFC 320. Естественно, основное внимание фанатов смешанных единоборств было приковано к реваншу Магомеда Анкалаева и Алекса Перейры. К сожалению, российский боец не смог устоять под натиском грозного нокаутёра из Бразилии. Поатан одержал победу, финишировав чемпиона в первом раунде.

Сразу после поединка начали появляться новости, что россиянин вышел в октагон травмированным. Более того, по имеющейся информации, из-за повреждения сильно пострадал весь его процесс подготовки. Правда, сначала такими фактами поделились инсайдеры, затем их частично подтвердили в команде Магомеда. Сам Анкалаев не рассказывает подробностей. Однако доказательств травмы становится всё больше. А главное, россиянина начинают упрекать со всех сторон в том, что он напрасно решил рискнуть своим здоровьем и выйти в клетку.

Новые факты, которые подтверждают травму, привёл член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье: «Перед боем видел видео, где Магомеду делают уколы в ребро. Это не ложь и не оправдание. По сути, он был в состоянии лишь бить по лапам и делать кардиотренировки в течение полутора месяцев перед боем. Я знаю людей, близких к Магомеду, и они советовали ему не выходить на бой, но он хотел выступить. Он хотел снова победить Перейру, потому что понимал, насколько важны вторая победа над Алексом и возможность ещё раз доказать, почему он занимает своё место».

Примерно на это же указывал и Али Абдель-Азиз. Менеджер Анкалаева прямо не сказал, какое именно повреждение было у Магомеда. Однако заявил, что россиянину не стоило выходить в клетку. Видимо, чемпион просто решил продемонстрировать характер. Слишком уж опасен был вариант, при котором Анкалаев отказался бы от боя. Пример Царукяна, который после этого на долгое время выпал из титульной гонки, стал показательным. В итоге Магомед вышел, рискнул и поставил многое на карту. Но не поддался искушению сослаться на повреждение, сорвав реванш. Возможно, и потому, что прекрасно понимал, как именно отреагируют многие хейтеры.

Магомед Анкалаев и Алекс Перейра Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

К сожалению, россиянин не захотел учиться на ошибках, которые были допущены чуть раньше его соотечественниками. Первым по этому тернистому пути прошёл Пётр Ян. Он вышел на поединок с Мерабом Двалишвили с жуткой травмой. Позже стало известно, что Беспощадный нуждался во вмешательстве врачей. Но сниматься с важнейшего боя уже не стал: «Прилетел в Штаты, пару дней отошли от перелёта и начали работать. Почувствовал, что необходима физиотерапия. Про отмену боя думать не мог, так как был уже на поле. Думаю, было видно, что ни двигаться, ни бить я не мог. Пришлось крепиться».

К чем это привело? Тотальная доминация Двалишвили во всех компонентах. Говоря откровенно, к середине поединка на россиянина было тяжело смотреть. Да, Ян продемонстрировал характер до самого конца, не позволил себя финишировать. Однако поражение получилось оглушительным. Кроме того, восстановление после таких поединков, когда все имеющиеся повреждения усугубляются, существенно увеличивается по срокам. Любопытно, что сам Пётр особенных выводов из ситуации не сделал. И чуть позже дрался травмированным с Сонг Ядонгом.

Любопытно, что против Двалишвили выходил с травмой и ещё один россиянин – Умар Нурмагомедов. А в самом начале поединка ещё и сломал руку. Поэтому на полную мощность сражаться с Мерабом не мог. Да, терпел и старался. Но проиграл решением судей. А позже объяснял, что больше не собирается принимать поединки травмированным. Именно так он объяснил отказ от выхода в клетку с Яном. На тот момент Пётр активно зазывал соотечественника подраться и кидал вызовы. Но Умар не рассматривал полноценно такой вариант. А всё потому, что попросту не был готов в плане здоровья.

Умар Нурмагомедов российский боец UFC, брат Хабиба Нурмагомедова «27 июля я не могу драться. До сих пор нельзя бить травмированной рукой. Сейчас нет смысла начинать тренировочный лагерь. Я так и принял бой с Двалишвили – это не оправдание, а просто факт. Я проиграл, это правда. Нет такого, что я рассуждаю, как всё могло бы быть. Так захотел Всевышний. Если бы он решил, что я должен победить, то и рука бы не сломалась. Судьи бы не отдали победу Мерабу – как он забрал первый раунд? Третий раунд – аналогично. Я пересматривал бой – могу сказать, что концовку четвёртого и пятого раунда отдал. Я проиграл, это очевидно. Раз третий раунд судьи решили отдать Мерабу, значит, так оно и есть. На их усмотрение. Но сломанная рука определённо сыграла свою роль».

Однако были и ситуации, в которых наши соотечественники ставили под угрозу не только здоровье, но и жизнь. Так случилось у Ирины Алексеевой. Она проиграла поединок с Мелиссой Маллинс единогласным решением судей, выглядела откровенно плохо. А позже рассказала ужасные подробности того вечера: «Результат был печальным. Девять минут контроля отдала. Но сейчас могу об этом говорить — у меня во время боя лопнула киста, о которой я не знала. И там я начала выживать. Просто начала опускать руки, чтобы пропускать по лицу и прийти в себя. У меня было ощущение, что просто упаду в обморок. Понимала, что это будет смотреться нокаутом. Терпела все три раунда, чтобы просто не упасть в обморок. А ещё пыталась огрызаться. После боя у меня нашли ещё три кисты. А никто этого не знал, я сразу не стала озвучивать, говорила только близким. И посмотрела на «вшивость» людей, как они переобуваются. Основная масса бойцов любит жаловаться. Особенно сразу после поражений начинаются отмазки. У меня не было отмазок. Я сразу сказала, что поражение принимаю. Всю вину взяла на себя. Тренеры и команда — красавчики. Виновата, что у меня была киста, а я не делаю МРТ каждые полгода.

Во время боя у меня отказали ноги, однако работала голова. Я не могла «мастить», когда человек сверху, настолько меня обессилило. Сначала думала, что меня подводит функционалка. Иногда я без разведки лечу в бой. В полуобморочном состоянии огрызалась, сломала нос. И я проверила «вшивость» ближнего окружения, очень сильно его отфильтровала»

Ирина Алексеева Фото: Aziz Karimov/Getty Images

Наши бойцы – пример мужества и спортивного героизма. Но, к сожалению, становится всё больше негативных результатов, связанных с травмами. А также с тем, что россияне вовремя не могут остановиться, сняться и подготовиться к новому вызову. Конечно, Анкалаев решил показать, что даже с травмой способен победить грозного нокаутёра. Но лишь сделался более уязвимым перед Поатаном. Хочется надеяться, что эти тяжёлые уроки станут отличным пособием для будущих поколений бойцов, которые будут более бережно относиться к своему здоровью.