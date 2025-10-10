Уланбеков встал на путь исправления. От «долбарика» – к большим боям

Кард первого в истории турнира UFC в Катаре, который состоится 22 ноября, постепенно заполняется. Не обойдётся событие и без участия россиян: в промоушене анонсировали поединок бойца из команды Хабиба Нурмагомедова — Тагира Уланбекова. 12-й номер рейтинга в наилегчайшем весе разделит клетку с экс-чемпионом Rizin и Bellator Кёдзи Хоригути.

Карьере Уланбекова в UFC уже пять лет. Тагир заходил в лучшую лигу мира, будучи экс-чемпионом Gorilla Fighting Championship и AMC Fight Nights Global, в его активе было золото чемпионата мира по самбо — в общем, россиянин выглядел весьма амбициозно. Плюс Тагир — член команды Хабиба, что позволяло ему иметь некие преимущества.

Но всё это никак не позволило Уланбекову за пять лет приблизиться к титулу. Виной всему невзрачные выступления на старте, где он судейским решением победил бразильцев Бруно Силву и Аллана Насименто. Кроме того, Тагир даже успел проиграть Тиму Эллиотту, породив тот самый мем от Хабиба — «работай, долбарик».

Однако негативнее всего на карьере россиянина сказывались частота его выступлений и количество сорванных поединков. За пять лет в промоушене он провёл семь боёв — то есть выходил в клетку чуть чаще, чем раз в год. Конечно, эта статистика никуда не годится для бойца, который хочет претендовать на пояс, даже несмотря на рекорд 6-1.

Тагир Уланбеков Фото: Louis Grasse/Zuma/ТАСС

При этом сорванных боёв у Уланбекова тоже семь, что является «ред флагом» для руководства UFC. И одно дело, когда боец слетает из-за травм, другое — когда он не делает вес. Осенью 2024 года у Тагира был шанс провести первый по-настоящему большой поединок в карьере против Джошуа Вана, но россиянин показал перевес в 1,5 кг и не был допущен к бою. А Ван, к слову, будет следующим претендентом на пояс Александра Пантожи.

За пять лет в UFC талантливый и перспективный Уланбеков в большей степени запомнился фразой про «долбарика», а не своими выступлениями. Тагир не то что не приблизился к поясу, он и громких боёв ещё так и не получил. Но, кажется, Уланбеков встал на путь исправления. Турнир в Катаре станет для него третьим в 2025 году, до этого он победил судейским решением Клейтона Карпентера и Азата Максума. Три боя в год — это уже правильные шаги, и результат не заставил себя долго ждать — россиянин получил соперника с именем.

Уланбеков разделит клетку с японцем Кёдзи Хоригути, и это будет самый большой вызов в карьере россиянина. Хоригути возвращается в UFC после девяти лет отсутствия. В 2010-х японец провёл 10 боёв в лиге Даны Уайта и проиграл только в титульном противостоянии Деметриусу Джонсону. После этого Кёдзи выступал в Rizin и Bellator, где завоевал чемпионские пояса в двух весах — наилегчайшем и легчайшем. В активе Хоригути есть победы над Серхио Петтисом, Каем Асакурой и другими топовыми бойцами, рекорд японца 34-5, и, конечно, с такими соперниками Уланбеков ещё не встречался.

С одной стороны, для Тагира это большой шанс снова заявить о себе. То, что он вызывал чемпиона после победы над никому не известным Клейтоном Карпентером, не оставляет на лице ничего, кроме саркастичной улыбки. А вот успех в бою с Хоригути вполне может позволить Тагиру делать громкие вызовы в обход вышестоящих парней в рейтинге, и они будут уместны. С другой стороны, Кёдзи — отнюдь не подарок, а опытнейший боец, который прошёл через всё. При этом японец только возвращается в UFC, его нет в рейтингах, так что в случае поражения Тагир может выпасть из топ-15, а его место займёт как раз Хоригути.

Но Тагир идёт правильной дорогой. Ему уже 34 года, для «мухача» возраст вполне солидный — нужно прокладывать путь к титулу и рисковать. Без этого никуда.