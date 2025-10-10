UFC пора возвращать Мокаева. Лучшие годы его карьеры проходят на задворках

Карьера Мухаммада Мокаева – наглядное подтверждение того, что слушать руководство UFC необходимо беспрекословно. Совсем недавно парень мечтал стать самым молодым чемпионом в истории лиги, штамповал победы и шёл к своим целям. Но вместо этого громко покинул промоушен и начал скитания по миру. Пристанищем стала Brave CF, где боец в своё время уже выступал. И там демонстрируют такую любовь к Мокаеву, что очень быстро довели уроженца Дагестана до титульного шанса . Вот только сам Мухаммад вряд ли счастлив, что ему приходится сражаться за пояса вдали от лиги Даны Уайта. Правда, всегда есть возможность всё исправить.

Мухаммад проведёт свой титульный поединок в Brave CF совсем скоро – 7 ноября. А соперником станет ирландский боец Джерард Бёрнс (7-1). Стоит отметить, что бой выглядит здорово со всех точек зрения. Во-первых, Мокаев сразится за чемпионский пояс. И если одержит победу, то сможет щеголять этой красивой страничкой в карьере в потенциальных переговорах о возвращении в UFC. Во-вторых, Мухаммаду дали выступить на юбилейном турнире Brave CF 100. Что лишний раз подчёркивает уровень оказываемого доверия.

Мокаеву всего 25 лет. Поэтому руководству UFC пора задуматься о возвращении парня. Сейчас – его лучшие годы. Конечно, многие бойцы в этом возрасте лишь набираются опыта, стараются зарекомендовать себя. Но Мухаммад успел набить профессиональный рекорд 15-0 (1 NC) и выглядит матёрым. Кроме того, уроженец Дагестана продемонстрировал готовность меняться и становиться именно тем, кого хочет видеть лучшая организация на планете. Совсем не просто так парень пошёл в Karate Kombat, совмещая это занятие с выступлениями по правилам смешанных единоборств. Он прекрасно понимал, что там есть возможность продемонстрировать уровень своей ударки. И с задачей справился на отлично.

МУХАММАД МОКАЕВ Фото: Chris Unger/Getty Images

Скитания по лигам не самого высокого уровня, конечно, закалили Мокаева. Но основная задача «ссылки» заключалась в том, чтобы Мухаммад научился слушать и слышать пожелания боссов. В первый раз он не стал менять стиль, за что был мощно наказан руководством. Больше таких оплошностей боец не совершит, можно в этом даже не сомневаться. Теперь Мокаев понял, что зрелищность и лояльность ценятся намного больше, чем серия побед при скучных выступлениях.

Предстоящий титульный бой имеет важное значение для Мухаммада. Конечно, основная задача – завоевать чемпионский пояс. Однако нет никаких сомнений, что боссы UFC будут пристально следить и оценивать само выступление Мокаева . Уроженцу Дагестана будет важно не просто победить, а сделать это ярко и действительно красиво. Тогда шансы на возвращение станут существенно выше. Хотя, последняя фраза Даны Уайта о будущем Мухаммада звучала не очень оптимистично: «Я не вижу его здесь. Матчмейкеры не хотят работать с ним. Мы не хотим его переподписывать. Он свободный агент и может стать чемпионом где-то в другом месте».

Хочется верить, что слова Даны были лишь попыткой разозлить молодого таланта. И намёком на то, что проложить дорожку назад должен помочь чемпионский пояс какой-то другой организации. Тогда Мухаммад всё ближе к тому, чтобы вновь заслужить право выступать в лучшей лиге на планете. А если нет… то Мокаев просто получил шикарную возможность стать чемпионом в организации, которая в своё время его взрастила и отправила в свободное плавание. И если UFC не решится на возвращение опального дагестанца, ему всегда можно будет подумать насчёт PFL.