UFC пора возвращать Мокаева. Лучшие годы его карьеры проходят на задворках

Карьера Мухаммада Мокаева – наглядное подтверждение того, что слушать руководство UFC необходимо беспрекословно. Совсем недавно парень мечтал стать самым молодым чемпионом в истории лиги, штамповал победы и шёл к своим целям. Но вместо этого громко покинул промоушен и начал скитания по миру. Пристанищем стала Brave CF, где боец в своё время уже выступал. И там демонстрируют такую любовь к Мокаеву, что очень быстро довели уроженца Дагестана до титульного шанса. Вот только сам Мухаммад вряд ли счастлив, что ему приходится сражаться за пояса вдали от лиги Даны Уайта. Правда, всегда есть возможность всё исправить.
Мухаммад проведёт свой титульный поединок в Brave CF совсем скоро – 7 ноября. А соперником станет ирландский боец Джерард Бёрнс (7-1). Стоит отметить, что бой выглядит здорово со всех точек зрения. Во-первых, Мокаев сразится за чемпионский пояс. И если одержит победу, то сможет щеголять этой красивой страничкой в карьере в потенциальных переговорах о возвращении в UFC. Во-вторых, Мухаммаду дали выступить на юбилейном турнире Brave CF 100. Что лишний раз подчёркивает уровень оказываемого доверия.
Мокаеву всего 25 лет. Поэтому руководству UFC пора задуматься о возвращении парня. Сейчас – его лучшие годы. Конечно, многие бойцы в этом возрасте лишь набираются опыта, стараются зарекомендовать себя. Но Мухаммад успел набить профессиональный рекорд 15-0 (1 NC) и выглядит матёрым. Кроме того, уроженец Дагестана продемонстрировал готовность меняться и становиться именно тем, кого хочет видеть лучшая организация на планете. Совсем не просто так парень пошёл в Karate Kombat, совмещая это занятие с выступлениями по правилам смешанных единоборств. Он прекрасно понимал, что там есть возможность продемонстрировать уровень своей ударки. И с задачей справился на отлично.
МУХАММАД МОКАЕВ
Фото: Chris Unger/Getty Images
Скитания по лигам не самого высокого уровня, конечно, закалили Мокаева. Но основная задача «ссылки» заключалась в том, чтобы Мухаммад научился слушать и слышать пожелания боссов. В первый раз он не стал менять стиль, за что был мощно наказан руководством. Больше таких оплошностей боец не совершит, можно в этом даже не сомневаться. Теперь Мокаев понял, что зрелищность и лояльность ценятся намного больше, чем серия побед при скучных выступлениях.
Предстоящий титульный бой имеет важное значение для Мухаммада. Конечно, основная задача – завоевать чемпионский пояс. Однако нет никаких сомнений, что боссы UFC будут пристально следить и оценивать само выступление Мокаева. Уроженцу Дагестана будет важно не просто победить, а сделать это ярко и действительно красиво. Тогда шансы на возвращение станут существенно выше. Хотя, последняя фраза Даны Уайта о будущем Мухаммада звучала не очень оптимистично: «Я не вижу его здесь. Матчмейкеры не хотят работать с ним. Мы не хотим его переподписывать. Он свободный агент и может стать чемпионом где-то в другом месте».
Хочется верить, что слова Даны были лишь попыткой разозлить молодого таланта. И намёком на то, что проложить дорожку назад должен помочь чемпионский пояс какой-то другой организации. Тогда Мухаммад всё ближе к тому, чтобы вновь заслужить право выступать в лучшей лиге на планете. А если нет… то Мокаев просто получил шикарную возможность стать чемпионом в организации, которая в своё время его взрастила и отправила в свободное плавание. И если UFC не решится на возвращение опального дагестанца, ему всегда можно будет подумать насчёт PFL.