Чемпион мира уже год ищет претендента на свой пояс. Удивительная история Муртазалиева

Почти ровно год назад, 19 октября 2024 года, свой последний поединок провёл российский чемпион мира IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев. Он переехал Тима Цзю за неполные три раунда, четыре раз отправив старшего сына Кости Цзю в нокдаун. С тех пор Муртазалиев ни разу не выходил в ринг.

Вообще, это удивительная ситуация. Часто бывают случаи, когда чемпионы специально затягивают паузу (где-то улыбается Александр Усик), избегают поединков с неудобными претендентами (привет, Канело), но ситуация с Бахрамом другая. Да, изначально он залечивал травму руки, после этого наступил Рамадан. Однако с тех пор прошло уже полгода. Соперник же у Муртазалиева так и не появился, а ведь на кону – титул чемпиона мира.

Бахрам очень хотел провести бой с Себастьяном Фундорой. Когда стало известно, что Теренс Кроуфорд увлёкся Саулем Альваресом, то именно Фундора был идеальным вариантом для россиянина. На тот момент американец владел поясами WBO и WBC, и объединительный бой с Муртазалиевым смотрелся весьма перспективно, во всяком случае со спортивной точки зрения. Но Себастьян неожиданно выбрал реванш с Тимом Цзю, из-за чего не только лишился возможности завоевать третий пояс, но и потерял титул WBO без боя – организация просто отобрала его у Фундоры.

Ещё одним соперником Бахрама мог стать непобеждённый американец Верджил Ортис. Ортис и его команда вели переговоры с россиянином, однако до конкретики дело не дошло. Сам Верджил сослался на то, что не готов следовать правилам IBF и проходить обязательное повторное взвешивание в день поединка, а его менеджер назвал другую причину – видимо, ещё одного крепкого боксёра с постсоветского пространства после заруб с Сергеем Богачуком и Исраилом Мадримовым Ортису давать не захотели, даже несмотря на чемпионский статус боя.

«Сначала он дал добро на бой, а через три-четыре дня отказался. Или он, или его команда, я точно не в курсе. Потом Оскар де ла Хойя говорил, что после двух тяжёлых боёв он не хочет для своего бойца третьего тяжёлого поединка и что Верджилу нужен какой-то соперник, чтобы он смог прийти в себя после таких войн. В итоге не получилось. С ним были переговоры, я был очень заинтересован в этом поединке, так как Фундора драться не захотел, он ранее выбыл из переговоров. А у Ортиса громкое, звёздное имя, особенно в Америке, хотя он и не владел основным поясом», — сказал Муртазалиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьей Гасановым.

Дальше ещё удивительнее. Бахрам согласился на обязательную защиту пояса против Эриксона Лубина, но тот выбрал бой… с Ортисом. Американцы проведут очный поединок за временный пояс WBC, которым владеет Верджил, хотя у обоих был шанс претендовать на титул IBF.

Бахрам своим выступлением против Тима Цзю показал всему дивизиону, что является по-настоящему грозным соперником для всех. Он не болтает, не ведёт социальные сети, не силён в трэш-токе, но сносит оппонентов в ринге. И совершенно понятно, почему Бахраму так тяжело найти соперника: для его оппонентов это слишком большой риск потерпеть поражение, при этом в медийном плане такой поединок им не принесёт дивидендов. Поэтому Фундора выбрал более медийного Цзю, а Ортис – более проходного Лубина.

Себастьян Фундора Фото: Steve Marcus/Getty Images

Муртазалиев тем временем не боксировал уже год – большой простой для чемпиона мира. В IBF назначили обязательным претендентом британца Джоша Келли, стороны должны были договориться о поединке ещё до середины сентября, однако официального анонса до сих пор нет. Хотя Бахрам рассчитывает провести бой с британцем до конца года. По словам Муртазалиева, есть несколько дат в декабре, но пока нет решения по месту проведения поединка. Удивительный современный бокс: чемпион мира вынужден сам выискивать себе соперника, в то время как претенденты прячутся по углам.

«Много кто называет моё имя, однако, когда дело доходит до переговоров и боя, почему-то они дают задний ход. Многие их слова не сходятся с делом», — сказал Муртазалиев.