Бахрам Муртазалиев: следующий соперник, когда бой, биография, победы, карьера, поединок с Цзю

Чемпион мира уже год ищет претендента на свой пояс. Удивительная история Муртазалиева
Игорь Некрасов
Бахрам Муртазалиев
От Бахрама бегут все соперники.

Почти ровно год назад, 19 октября 2024 года, свой последний поединок провёл российский чемпион мира IBF в первом среднем весе Бахрам Муртазалиев. Он переехал Тима Цзю за неполные три раунда, четыре раз отправив старшего сына Кости Цзю в нокдаун. С тех пор Муртазалиев ни разу не выходил в ринг.

Вообще, это удивительная ситуация. Часто бывают случаи, когда чемпионы специально затягивают паузу (где-то улыбается Александр Усик), избегают поединков с неудобными претендентами (привет, Канело), но ситуация с Бахрамом другая. Да, изначально он залечивал травму руки, после этого наступил Рамадан. Однако с тех пор прошло уже полгода. Соперник же у Муртазалиева так и не появился, а ведь на кону – титул чемпиона мира.

Бахрам очень хотел провести бой с Себастьяном Фундорой. Когда стало известно, что Теренс Кроуфорд увлёкся Саулем Альваресом, то именно Фундора был идеальным вариантом для россиянина. На тот момент американец владел поясами WBO и WBC, и объединительный бой с Муртазалиевым смотрелся весьма перспективно, во всяком случае со спортивной точки зрения. Но Себастьян неожиданно выбрал реванш с Тимом Цзю, из-за чего не только лишился возможности завоевать третий пояс, но и потерял титул WBO без боя – организация просто отобрала его у Фундоры.

Ещё одним соперником Бахрама мог стать непобеждённый американец Верджил Ортис. Ортис и его команда вели переговоры с россиянином, однако до конкретики дело не дошло. Сам Верджил сослался на то, что не готов следовать правилам IBF и проходить обязательное повторное взвешивание в день поединка, а его менеджер назвал другую причину – видимо, ещё одного крепкого боксёра с постсоветского пространства после заруб с Сергеем Богачуком и Исраилом Мадримовым Ортису давать не захотели, даже несмотря на чемпионский статус боя.

«Сначала он дал добро на бой, а через три-четыре дня отказался. Или он, или его команда, я точно не в курсе. Потом Оскар де ла Хойя говорил, что после двух тяжёлых боёв он не хочет для своего бойца третьего тяжёлого поединка и что Верджилу нужен какой-то соперник, чтобы он смог прийти в себя после таких войн. В итоге не получилось. С ним были переговоры, я был очень заинтересован в этом поединке, так как Фундора драться не захотел, он ранее выбыл из переговоров. А у Ортиса громкое, звёздное имя, особенно в Америке, хотя он и не владел основным поясом», — сказал Муртазалиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьей Гасановым.

Дальше ещё удивительнее. Бахрам согласился на обязательную защиту пояса против Эриксона Лубина, но тот выбрал бой… с Ортисом. Американцы проведут очный поединок за временный пояс WBC, которым владеет Верджил, хотя у обоих был шанс претендовать на титул IBF.

Бахрам своим выступлением против Тима Цзю показал всему дивизиону, что является по-настоящему грозным соперником для всех. Он не болтает, не ведёт социальные сети, не силён в трэш-токе, но сносит оппонентов в ринге. И совершенно понятно, почему Бахраму так тяжело найти соперника: для его оппонентов это слишком большой риск потерпеть поражение, при этом в медийном плане такой поединок им не принесёт дивидендов. Поэтому Фундора выбрал более медийного Цзю, а Ортис – более проходного Лубина.

Себастьян Фундора

Себастьян Фундора

Фото: Steve Marcus/Getty Images

Муртазалиев тем временем не боксировал уже год – большой простой для чемпиона мира. В IBF назначили обязательным претендентом британца Джоша Келли, стороны должны были договориться о поединке ещё до середины сентября, однако официального анонса до сих пор нет. Хотя Бахрам рассчитывает провести бой с британцем до конца года. По словам Муртазалиева, есть несколько дат в декабре, но пока нет решения по месту проведения поединка. Удивительный современный бокс: чемпион мира вынужден сам выискивать себе соперника, в то время как претенденты прячутся по углам.

«Много кто называет моё имя, однако, когда дело доходит до переговоров и боя, почему-то они дают задний ход. Многие их слова не сходятся с делом», — сказал Муртазалиев.

