Мысли об уходе из UFC и «серьёзные» препараты. Жёсткое интервью с Алексеевой

В ночь с 11 на 12 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия, пройдёт очередной турнир – UFC Fight Night 261. Стоит отметить, что порадует кард и фанатов смешанных единоборств из России. На турнире выступит Русская Ронда – Ирина Алексеева. После двух поражений подряд она попытается прервать неудачную полосу. Соперницей станет бразильянка Беатрис Мескита, что добавляет противостоянию огня. Мы поговорили с Ириной и узнали много интересного. Она рассказала, что задумывается о завершении карьеры, а также отреагировала на самые громкие события в мире смешанных единоборств.

– После последнего турнира вы заявили, что у вас огромные проблемы со здоровьем. Как обстоит ситуация сейчас?

– Перед тем боем я не вылезала вообще из больниц. Постоянно сдавала анализы, были проблемы с кровью. Ходила вся чёрная, в синяках. Тогда меня «посадили» на серьёзный препарат, на лечение. Самое главное, что этот препарат разрешён, не входит в допинговый список. С него ещё нужно будет очень аккуратно «слезать». И на данный момент мне стало намного легче. К предстоящему бою подхожу без синяков по всему телу. Во время предыдущего боя с меня лилась эта кровь, она не останавливалась. И это стало одной из причин поражения. Сейчас стало намного легче. Конечно же, я ещё не долечилась. У меня курс лечения – год. Плюс три месяца «слезать» с препарата, следить, чтобы не было рецидива. Но всё равно намного лучше.

– Насколько здоровье влияет на процесс подготовки, как прошёл лагерь перед боем с предстоящей соперницей?

– Состояние здоровья очень сильно влияет на подготовку. Если во время подготовки ты не здоров, продолжаешь нагружаться, это всё усугубляется. Тогда с боя мне не хотелось сниматься, потому что был двухлетний простой. Решила продолжать подготовку и одновременно лечиться. Сейчас лагерь прошёл намного лучше. Нагрузку выдержала намного лучше, тогда было тяжелее. Без травм всё прошло. Были некоторые мелочи. Но всё нормально.

ИРИНА АЛЕКСЕЕВА Фото: Mike Roach/Getty Images

– Мескита – представительница Бразилии, турнир проходит в Рио. Как собираетесь сражаться с сопротивлением трибун? Есть ли какие-то хитрости на этот счёт?

– Мескита из Бразилии. Её будут очень сильно поддерживать. Но это нормально. Когда я дралась в Москве, меня тоже все поддерживали. У нас в России поддерживают бойца, однако против его соперника ничего не кричат. А в Бразилии у фанатов есть такие манеры, когда они могут кричать оппоненту: «Умри». Не знаю, как я себя поведу. Бой покажет. Пока давления не испытываю, потому что весь настрой – на бой. Выйти в октагон и сражаться с соперницей. У меня такого никогда не было, чтобы против меня были все трибуны. Посмотрим, как я переживу это испытание.

– После предыдущего боя вы говорили, что вас «обокрали», отдав победу Сыгуле. Мнение не изменилось? Что скажете о судьях UFC и их компетентности? В разговоре со мной совсем недавно Арман Царукян сказал, что не считает их особенно компетентными.

– Прошлый бой я не пересматривала. Не могу свои бои смотреть. Максимум – нарезки. Однако я до сих пор считаю, что в первом раунде она сделала дважды нарушение, когда била между ног. Второй раунд был за мной, третий – за ней. Поэтому как минимум должна была быть ничья. Но судья не делал ей в первом раунде замечаний, предупреждений. Для меня это до сих пор удивительно. И то, что я проиграла единогласным решением – совсем странно.

– Можно ли говорить, что в UFC со стороны судей какое-то пренебрежительное отношение к русским? «Обокрали» Волкова, «обокрали» вас. Есть ли такие моменты? Это же касается и того, что Мовсар Евлоев уже долго сидит без титульного шанса.

– Не знаю, нужно смотреть, кто судьи, как они относятся к конкретным бойцам. Я считаю, что, когда Пётр Ян дрался с Шоном О’Мэлли, его тоже «обокрали». Поэтому нужно выходить и драться ещё лучше. Чтобы не было таких моментов, где можно подсудить. Вопросы к нам, бойцам. Нужно быть более настойчивыми, агрессивными. Стараться выигрывать досрочно.

– Сейчас идёт серия из двух поражений. Есть ли ощущение, что предстоящий бой будет иметь ключевое значение в вопросах будущего?

– Да, у меня серия из двух поражений. И этот бой действительно будет иметь ключевое значение в вопросах будущего и моей карьеры. Потому что он может быть последним в UFC и последним – в карьере. Не знаю, буду ли я продолжать выступать, если со мной не продлят контракт. Вряд ли. Если только попробовать себя в кула́чке. Где выступать по MMA, пока не знаю. Предстоящий бой – ключевой. Я понимаю, что должна его выиграть. И не просто выиграть, а очень красиво, зрелищно и желательно досрочно.

ИРИНА АЛЕКСЕЕВА Фото: Jeff Bottari/Getty Images

– На выходных Мераб Двалишвили буквально переехал Кори Сэндхагена. Ему может кто-то вообще навязать сопротивление? Какие прогнозы вы можете дать на его поединки с Петром Яном и Умаром Нурмагомедовым?

– Да, Мераб всех переезжает. И, при всём уважении к Петру, если Двалишвили включит борьбу, Яну будет очень сложно. Конечно, в первых раундах всегда можно защититься, пока не подустал. А потом уже будет тяжелее. Мераб – кардиомашина. Он, конечно, и дерётся. Но его борьба на феноменальном уровне. Думаю, что Двалишвили надолго задержится чемпионом своего дивизиона. Только если его кто-нибудь не нокаутирует.

– Анкалаев потерял пояс. Как вам поединок? Что пошло не так у Магомеда? Впечатлил ли Перейра? Что дальше? Единственный вариант – выход на трилогию? Или пора встряхнуть дивизион?

– Анкалаев потерял пояс… Я видела такой момент, что он держал пост и вышел на бой. Мы во время весогонки меньше едим, держим себя. А тут человек постился, готовился. Это всё равно повлияло. Нам бы, конечно, хотелось увидеть трилогию. Но в команде Перейры вряд ли этого захотят. Тренеры Перейры сразу это показали после боя. Скорее всего, там будет поединок с Иржи Прохазкой. Думаю, что Анкалаев подерётся с кем-то другим. И только потом получит возможность снова подраться за пояс.

– Теперь в UFC не осталось чистых чемпионов из России. Чимаев и Шевченко родились, но не представляют её. А Ислам освободил пояс. Это говорит о снижении уровня? Или является стечением обстоятельств?

– Я думаю, что это стечение обстоятельств. Чимаев почти всю жизнь прожил в Швеции. Если ему предложили выгодные условия – почему бы и нет? Он сменил гражданство, потом перебрался под флаг ОАЭ. У каждого – свои интересы. Это не говорит о снижении уровня российских бойцов. Просто бойцы идут по той колее, где нет кочек. Ислам освободил пояс, однако для всех он всё равно он остаётся чемпионом. И мы, скорее всего, увидим просто чемпиона из России в новом весе – вот и всё.

– Как вы проводите время между поединками? Есть ли у вас хобби и какие-то увлечения? Или это полностью тренировки и бои?

– В этот раз я просто стала отдыхать. На месяц уезжала на отдых, немного тренировалась, через день. Было много травм. В такой ситуации нельзя было резко выходить на ковёр и что-то делать. А увлечения у меня разные. Могу и на гитаре поиграть, и на велосипеде погонять, на коньках. Летом больше люблю проводить время на природе. Например, ездить на рыбалку.

ИРИНА АЛЕКСЕЕВА Фото: Getty Images

– Совсем скоро состоятся бои Армана Царукяна и Дэна Хукера, а также Ислама Махачева и Джека Делла Маддалены. Какие у вас прогнозы на эти противостояния?

– Конечно, ждала бой Царукяна и Махачева. Жалко, что мы не увидели его. Думаю, что Арман переедет Хукера, а Махачев – Делла Маддалену. У Царукяна простой, но он всегда был заряжен, показывал отличные бои. Не думаю, что что-то поменяется в негативную сторону, только станет лучше. А Махачеву и в новом дивизионе, как мне кажется, нет равных.

– Илия Топурия – новая суперзвезда UFC. Что вы про него можете сказать? Реально заслуженно или идеально сработала машина хайпа?

– Топурия – суперзвезда лёгкого веса, это правда. И очень удивительно, что такой лёгкий парень выходит и просто переезжает всех своими пушечными ударами. Мы обсуждали, что он грузин. Все привыкли, что Кавказ борется. А он выходит и сносит всех в ударке. За ним интересно смотреть. И особенно интересно то, что свои бои он проводит в стойке.

ИРИНА АЛЕКСЕЕВА Фото: Getty Images

– А как оцениваете действия Пэдди Пимблетта? Он действительно такой? Или это лишь яркий придуманный образ?

– Думаю, что он действительно такой. Невозможно на камеру быть одним, а в жизни – другим. Он сам по себе весёлый парень. Если это образ, то рано или поздно он «сгорит». А у Пимблетта всё разгорается ещё больше.

– Хочется ли провести с Сыгулой реванш? Будете ли настаивать на этом, если пройдёте Мескиту?

– Если пройду Мескиту и мне продлят контракт, то проведу реванш с Сыгулой, если этого захочет руководство UFC. Я всегда без проблем. Но больше бы хотела драться с топами. С Амандой Нуньес, Холли Холм… С теми, кто в рейтинге выше меня намного. Однако если предложат с Сыгулой, с удовольствием ещё разок выйду с ней в октагон.

ИРИНА АЛЕКСЕЕВА Фото: Getty Images

– Назовите имена трёх девушек, с которыми вы хотели бы провести бои мечты?

– Аманда Нуньес, Ронда Роузи и Холли Холм. А ещё есть четвёртая – Кайла Харрисон.

– Если вдруг что-то не пойдёт в UFC, организация откажется продлевать контракт, готовы вернуться в Россию? Или хотите продолжать выступления именно за океаном?

– Если что-то пойдёт не так, а руководство не станет продлевать со мной контракт, я всегда готова вернуться в Россию. И за океаном готова выступать. Главное, чтобы были хорошие предложения. Всё от этого зависит. Можно не заключать контракт на несколько боёв, а проводить по одному поединку. Там, где предлагают хорошие условия.

ИРИНА АЛЕКСЕЕВА Фото: Jeff Bottari/Getty Images

– Насколько сильно различается уровень российских лиг и зарубежных?

– Уровень российских лиг и зарубежных не сильно отличается. Но UFC отличается от всех лиг. Здесь каждая мелочь очень сильно продумана. Мы никогда не пересекаемся с соперниками, всё движение по определённому времени. У всех своё время, у всех свой трансфер. Еду выдают одни люди, одежду – другие. Очень много моментов по регистрации, вещам, постерам. Всегда дают два больших и комфортных номера. Мне очень нравится. Мои секунданты в восторге от организации. Но у нас в ACA и RCC тоже очень хорошая организация. Мелочи не совпадают. А так всё на очень приличном уровне.

– Царукян рассказал, что одно из самых запоминающихся для него событий в жизни – селфи с Путиным. Хотели бы вы лично встретиться с президентом?

– Конечно. Я не просто хотела бы встретиться. А посидеть с ним, поужинать, пообщаться. Президент страны, который очень много для нас сделал. Я видела, какой мы прошли голод, отсутствие денег. Сейчас я нахожусь в Бразилии. И вижу, какая тут нищета, бомжи, грязь, мусор. Очень бедная страна. Наш уровень жизни – нормальный. У нас есть работа, нет такого количества беспризорных. У них – высокая преступность. И как не любить нашего президента? У нас всегда есть что-то на прилавках, всё развивается, ничего не стоит на месте.