«Золотые времена» или эпоха фрик-боёв? Куда пришёл профессиональный бокс

Профессиональный бокс переживает очень интересные времена. С каждым годом становится всё больше громких поединков. Вот только их статус расходится довольно сильно. Одни носят титульный характер, причём на кону стоит звание абсолютного чемпиона. А другие высмеиваются фанатами, являются выставочными и сводят людей с огромной разницей в возрасте. Поэтому нынешние времена для профессионального бокса вполне можно считать максимально контрастными – от великих противостояний до фрик-боёв.

Естественно, фанаты профессионального бокса в восторге от громких вывесок. А в них нет никакого недостатка. Дважды за последнее время в ринге сходились Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол, дважды – Александр Усик и Тайсон Фьюри. А совсем недавно состоялся громкий поединок Сауля Альвареса и Теренса Кроуфорда. И, конечно, все эти противостояния приковывали к себе запредельное внимание. А ведь есть ещё бои с участием японца Наои Иноуэ, которого обожают многие. Но нужно понимать, что всё это – «штучный» товар. Нельзя поставить подобные противостояния на поток, устраивать каждую неделю.

Почему же нельзя часто выставлять друг против друга исключительно топовых оппонентов? Во-первых, потому что количество боксёров такого уровня – не очень большое. А в каждом дивизионе насчитается максимум три-четыре громких противостояния. Во-вторых, весь «вкус» подобных поединков заключается именно в том, что фанаты ждут и буквально томятся в предвкушении. А если проводить бои каждую неделю, они довольно быстро могут набить оскомину.

Зато всё больше становится противостояний, которые уже окрестили «фрик-боями». Их амбассадором стал американец Джейк Пол. Но он не стоит на месте, постоянно «прокачивает» статус своих поединков. Сначала лупил экс-бойцов UFC, затем перешёл на ветеранов профессионального бокса. Особняком стоял поединок с Майком Тайсоном, который собрал рекордную аудиторию. Фанатам было невероятно интересно посмотреть на возвращение легенды в ринг. И этим воспользовался молодой блогер. Однако теперь Джейку предстоит бой с действующим профессионалом – Джервонтой Дэвисом.

Подрывают ли такие поединки статус профессионального бокса? Вряд ли. Повышают ли они интерес к этому виду спорта? Совершенно точно. Да, пожалуй, не очень хочется видеть больше противостояния, в рамках которых будут сталкиваться бойцы с огромной разницей в возрасте. Было больно смотреть на то, как Майк мучился в бою с молодым оппонентом. Но когда в ринге в рамках выставочного противостояния сходятся два ветерана – это вполне хорошо. Они помогают фанатам пережить доброе чувство ностальгии. А ещё мотивируют молодое поколение заниматься спортом, чтобы в почтенном возрасте иметь возможность находиться в прекрасном состоянии.

Майк Тайсон Фото: Al Bello/Getty Images

Отдельной графой идут поединки представителей других видов спорта. Мы уже видели в боксе и бойцов MMA, и футболистов. И вновь можно сказать, что это положительная тенденция. Например, приход в бокс Дани Милохина одобряют даже профессионалы. Например, поддержал блогера Магомед Курбанов: «На сегодняшний день я ничего плохого в нём не вижу. Молодец пацан. Я был в одном зале с ним. Видел, как он тренируется. Не по той дороге в своё время пошёл просто. Сейчас исправляется, дерётся. Даёт хороший пример молодёжи. Всё, что идёт во благо, — это нельзя порицать. Скажу, что парень молодец. Он почувствовал этот момент, прёт вперёд. До хорошего боксёра ему далеко. Однако бить таких же блогеров у него получается хорошо. Пример Джейка Пола? На сегодняшний день Милохину рано драться с профессионалами. Но если он продолжит упорно работать — почему нет? Всё получится».

Парни с такой аудиторией совершенно точно повышают интерес к профессиональному боксу. И это нужно признавать. За ним начинают следить даже те люди, которые раньше не интересовались этим видом спорта. А ведь Джейк Пол и Даня Милохин имеют огромную армию подписчиков в социальных сетях. Сложно даже представить, какую кассу мог бы собрать их потенциальный поединок. Аудитория собралась бы просто запредельная. И от этого бокс совершенно точно остался бы в выигрыше.

Современный профессиональный бокс является временем топовых противостояний и фрик-боёв. Это правда. Но от этого он лишь становится прекраснее.