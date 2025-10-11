Скидки
Бокс/ММА Статьи

UFC Rio: Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот, 11 октября 2025 — прямая онлайн-трансляция, Алексеева — Мескита, где смотреть, live

UFC Рио: бой Оливейры и Гамрота внесёт коррективы в титульную гонку? LIVE
Сергей Сорокин
UFC Rio: Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот
А ещё в карде важнейший поединок в карьере Русской Ронды.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 11 на 12 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия, пройдёт очередной турнир – UFC Fight Night 261. Естественно, основное внимание уделено южноамериканцам. В главном событии выступит Чарльз Оливейра. На родине он будет биться с Матеушем Гамротом.

UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот
12 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Матеуш Гамрот

Стоит отметить, что порадует кард и фанатов смешанных единоборств из России. На турнире выступит Русская Ронда – Ирина Алексеева. После двух поражений подряд она попытается прервать неудачную полосу. Соперницей станет бразильянка Беатрис Мескита, что добавляет противостоянию огня.

UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Беатрис Мескита — Ирина Алексеева
12 октября 2025, воскресенье. 00:15 МСК
Беатрис Мескита
Не началось
Ирина Алексеева

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Ирина рассказала, в каком состоянии подходит к важнейшему бою в жизни:
Мысли об уходе из UFC и «серьёзные» препараты. Жёсткое интервью с Алексеевой
Эксклюзив
Мысли об уходе из UFC и «серьёзные» препараты. Жёсткое интервью с Алексеевой
Live Сергей Сорокин

😡 Алексеева: меня «обокрали» в предыдущем бою

Российский боец UFC, выступающая в легчайшем весе (до 61 кг), Ирина Алексеева выразила несогласие с решением судей, которые присудили победу не ей, а её сопернице, представительнице Польши Клаудии Сыгуле. Их бой прошёл на турнире UFC on ABC 8 и завершился победой польской спортсменки единогласным решением судей.

«Короче, меня «обворовали». Концовку — базара ноль — я отдала, поскольку в нокдаун улетела. Светофор погас, но он у меня включился, как в игре Mortal Combat. Но я всё равно считаю, что меня «обокрали» [судьи]. Второй точно за мной, в первом я раскачалась, забрала. Плюс мне так нереально между ног прилетело. Там ведь пять минут можно отдыхать [после нелегально нанесённого удара], но я понимала, что и она тоже отдыхает, поэтому… И боль ещё усиливалась. Я решила продолжать. На адреналине всё не так чувствуется.

Но это очень сильно меня потрясло. Короче, меня «обворовали». Не считаю, что проиграла. Я не сдавалась до последнего», — сказала Алексеева в видео, которое она опубликовала на своей странице в социальных сетях.

09:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC Рио

Посмотреть трансляцию турнира UFC Рио можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

09:47 Сергей Сорокин

😰 Россиянка из UFC Алексеева сообщила, что у неё может быть лейкемия

Российский боец UFC, выступающая в легчайшем весе (до 61 кг), Ирина Алексеева сообщила, что врачи подозревают у неё лейкемию.

«Меня направили к гематологу. Подозрение на лейкемию», — написала Алексеева в социальных сетях.

09:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира UFC Рио

Турнир UFC Рио состоится в ночь с 11 на 12 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия. Ивент стартует в 23:00 по московскому времени. А главный кард начнётся в 02:00 мск.

09:46 Сергей Сорокин

🪞 Алексеева оценила шансы Ронды Роузи вернуться и снова стать чемпионкой UFC

Российский боец UFC Ирина Алексеева прокомментировала возможное возвращение бывшей чемпионки Ронды Роузи в организацию. По словам Алексеевой, после долгого перерыва Роузи будет трудно вновь завоевать титул, но её фанаты, вероятно, с интересом встретят возвращение спортсменки.

«Неожиданная новость, но в любом случае её многочисленные фанаты будут рады возвращению. Хотя женские MMA ушли далеко вперёд, Ронду многие любят и будут ждать в октагоне. Думаю, её поединки с Холли Холм или Мишей Тейт вполне реальны. Конечно, после такого большого перерыва Роузи будет очень сложно снова стать чемпионкой, к тому же возвращается Аманда Нуньес, а Кайла Харрисон сейчас на пике. С точки зрения спорта, Ронда хоть и была больше про хайп, популяризировала женские бои и была хорошей спортсменкой, ведь она призёр Олимпиады. У таких совсем другое мышление, они быстро всё схватывают», – приводит слова Алексеевой MMA Metaraitings.

09:46 Сергей Сорокин

Полный кард UFC Рио

  • Чарльз Оливейра – Матеуш Гамрот;
  • Дейвисон Фигейреду – Монтел Джексон;
  • Висенте Луке – Йоэль Альварес;
  • Джоната Диниз – Марио Пинто;
  • Рикардо Рамос – Каан Офли;
  • Лукас Алмейда – Майкл Асвелл;
  • Жафел Фильо – Клейтон Карпентер;
  • Витор Петрино – Томас Петерсен;
  • Биа Мескита – Ирина Алексеева;
  • Лукас Роша – Стюарт Николл;
  • Джулия Поластри – Каролина Ковалькевич;
  • Луан Ласерда – Саймон Оливейра.
