Стал Хищником, когда уже «выпали зубы». Почему Оливейра не вернётся на трон

В ночь с 11 на 12 октября в Бразилии состоится турнир UFC Fight Night 261. В главном событии вечера в октагоне встретятся четвёртый и восьмой номера рейтинга в лёгком весе Чарльз Оливейра и Матеуш Гамрот. Ивент стартует в 23:00 мск, бои главного карда начнутся в 2:00 мск.

Изначально Оливейра должен был подраться на турнире в Бразилии с Рафаэлем Физиевым. Для Атамана это был отличный шанс попасть в топ-5 и включиться в титульную гонку, но он выбыл из-за травмы. Теперь этот шанс предоставился Матеушу Гамроту, который согласился выйти на замену.

Однако Оливейра не намерен просто так отдавать место под солнцем и рассчитывает как минимум на ещё один титульный заход. Для большей уверенности Чарльз даже сменил прозвище.

«В охоте за сильнейшими есть место только для одного хищника. Так что теперь — Чарльз Хищник, и здесь, и в октагоне», — приводит слова Оливейры аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Это всё, конечно, здорово, но Оливейра уже вряд ли тянет на хищника. Скорее, на старого, побитого жизнью льва, у которого выпадают зубы, и уже не он охотится, а сам становится жертвой охоты.

На следующей неделе бразильцу исполнится 36 лет — весьма солидный возраст для смешанных единоборств. В ММА он оказался в далёком 2008 году, а в UFC дебютировал в августе 2010 года. В карьере он провёл 47 боёв, 35 из которых выиграл. На счету Чарльза многочисленные рекорды и попадания в различные рейтинги UFC: он абсолютно лучший боец лиги по количеству финишей (20) и сабмишенов (16), заработал больше всего бонусов в лиге (20), находится в десятке самых опытных бойцов промоушена за всю историю (35 боёв) и в тройке по количеству побед (23). Чарльз вписал своё имя в историю UFC, однако его время уходит: вернуться на трон просто нереально.

В последнем бою Чарльз оказался в глубоком нокауте. Нужно ли говорить, что последствия таких поражений бывают крайне серьёзными, особенно перед спортивной пенсией? Бой с Илией показал, что в дивизионе появились новые бойцы, которые бразильцу уже не по зубам. И дело не только в чемпионе. Даже если Топурия так и не даст шанс Арману Царукяну, а предпочтёт уйти в полусредний вес, то тот же Царукян будет главным претендентом на титул. И с Арманом бразильцу тоже справиться будет крайне тяжело, тем более что Арман уже побеждал Оливейру. Ну и не стоит забывать про Ислама Махачева, который может вернуться в дивизион.

Как бы Чарльз ни пытался молодиться, придумывать себе новые устрашающие прозвища, его время, как и время Дастина Порье, Джастина Гэтжи и многих других классных бойцов-легковесов, подходит к концу. Чарльз уже не такой быстрый, не такой ловкий в партере, каждая весогонка забирает и без того заканчивающиеся силы. То, что срабатывало в боях с теми же Гэтжи, Порье и Чендлером, не сработает с бойцами нового поколения – Топурией, Царукяном, Пимблеттом.

Есть ощущение, что Оливейра станет тем парнем, которым будут проверять потенциальных претендентов на титул. Чарльз должен был подраться с Физиевым, для которого это был большой шанс, теперь ему предстоит встретиться с Гамротом, и поляк в случае победы вполне может оказаться в титульной гонке, если учитывать его победу над Царукяном. Сам Оливейра хочет провести бой с Максом Холлоуэем, и, опять же, для Благословенного это будет возможность доказать свою конкурентоспособность в лёгком дивизионе. Оливейра стал некой чертой, заходя за которую ты попадаешь в титульную гонку. Сам же Чарльз вряд ли получит ещё один шанс подраться за пояс, и уж тем более маловероятно, что бразилец снова станет чемпионом.