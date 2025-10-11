Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот, когда бой, Чарльз Оливейра: прозвище, карьера в UFC, бои, победы, поражения, рекорды

Стал Хищником, когда уже «выпали зубы». Почему Оливейра не вернётся на трон
Игорь Некрасов
Чарльз Оливейра
Аудио-версия:
Комментарии
Время Чарльза ушло.

В ночь с 11 на 12 октября в Бразилии состоится турнир UFC Fight Night 261. В главном событии вечера в октагоне встретятся четвёртый и восьмой номера рейтинга в лёгком весе Чарльз Оливейра и Матеуш Гамрот. Ивент стартует в 23:00 мск, бои главного карда начнутся в 2:00 мск.

UFC 2025. UFC Fight Night 261, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Чарльз Оливейра — Матеуш Гамрот
12 октября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Чарльз Оливейра
Не началось
Матеуш Гамрот

Изначально Оливейра должен был подраться на турнире в Бразилии с Рафаэлем Физиевым. Для Атамана это был отличный шанс попасть в топ-5 и включиться в титульную гонку, но он выбыл из-за травмы. Теперь этот шанс предоставился Матеушу Гамроту, который согласился выйти на замену.

Однако Оливейра не намерен просто так отдавать место под солнцем и рассчитывает как минимум на ещё один титульный заход. Для большей уверенности Чарльз даже сменил прозвище.

«В охоте за сильнейшими есть место только для одного хищника. Так что теперь — Чарльз Хищник, и здесь, и в октагоне», — приводит слова Оливейры аккаунт Championship Rounds в социальной сети X.

Это всё, конечно, здорово, но Оливейра уже вряд ли тянет на хищника. Скорее, на старого, побитого жизнью льва, у которого выпадают зубы, и уже не он охотится, а сам становится жертвой охоты.

За кем будущее лёгкого веса UFC?
Суперзвёзды лёгкого веса UFC уходят. Кто их заменит?
Суперзвёзды лёгкого веса UFC уходят. Кто их заменит?

На следующей неделе бразильцу исполнится 36 лет — весьма солидный возраст для смешанных единоборств. В ММА он оказался в далёком 2008 году, а в UFC дебютировал в августе 2010 года. В карьере он провёл 47 боёв, 35 из которых выиграл. На счету Чарльза многочисленные рекорды и попадания в различные рейтинги UFC: он абсолютно лучший боец лиги по количеству финишей (20) и сабмишенов (16), заработал больше всего бонусов в лиге (20), находится в десятке самых опытных бойцов промоушена за всю историю (35 боёв) и в тройке по количеству побед (23). Чарльз вписал своё имя в историю UFC, однако его время уходит: вернуться на трон просто нереально.

Чарльз Оливейра Подробнее

В последнем бою Чарльз оказался в глубоком нокауте. Нужно ли говорить, что последствия таких поражений бывают крайне серьёзными, особенно перед спортивной пенсией? Бой с Илией показал, что в дивизионе появились новые бойцы, которые бразильцу уже не по зубам. И дело не только в чемпионе. Даже если Топурия так и не даст шанс Арману Царукяну, а предпочтёт уйти в полусредний вес, то тот же Царукян будет главным претендентом на титул. И с Арманом бразильцу тоже справиться будет крайне тяжело, тем более что Арман уже побеждал Оливейру. Ну и не стоит забывать про Ислама Махачева, который может вернуться в дивизион.

Онлайн-трансляция турнира:
UFC Рио: бой Оливейры и Гамрота внесёт коррективы в титульную гонку? LIVE
Live
UFC Рио: бой Оливейры и Гамрота внесёт коррективы в титульную гонку? LIVE

Как бы Чарльз ни пытался молодиться, придумывать себе новые устрашающие прозвища, его время, как и время Дастина Порье, Джастина Гэтжи и многих других классных бойцов-легковесов, подходит к концу. Чарльз уже не такой быстрый, не такой ловкий в партере, каждая весогонка забирает и без того заканчивающиеся силы. То, что срабатывало в боях с теми же Гэтжи, Порье и Чендлером, не сработает с бойцами нового поколения – Топурией, Царукяном, Пимблеттом.

Есть ощущение, что Оливейра станет тем парнем, которым будут проверять потенциальных претендентов на титул. Чарльз должен был подраться с Физиевым, для которого это был большой шанс, теперь ему предстоит встретиться с Гамротом, и поляк в случае победы вполне может оказаться в титульной гонке, если учитывать его победу над Царукяном. Сам Оливейра хочет провести бой с Максом Холлоуэем, и, опять же, для Благословенного это будет возможность доказать свою конкурентоспособность в лёгком дивизионе. Оливейра стал некой чертой, заходя за которую ты попадаешь в титульную гонку. Сам же Чарльз вряд ли получит ещё один шанс подраться за пояс, и уж тем более маловероятно, что бразилец снова станет чемпионом.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android