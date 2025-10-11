Гамрот — тёмная лошадка дивизиона легковесов. Но повторяет все ошибки Анкалаева

В ночь с 11 на 12 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия, пройдёт очередной турнир – UFC Fight Night 261. Естественно, основное внимание уделено южноамериканцам. В главном событии выступит Чарльз Оливейра. На родине он будет биться с Матеушем Гамротом.

Любопытно, что даже не самые выразительные выступления от бразильца не сделали его аутсайдером. Андердогом идёт именно Гамрот, пусть и с небольшим отставанием. Скорее всего, повлияло и то, что Оливейра выступит на родной земле. А значит, поддержка фанатов будет колоссальной и оглушительной. Но если Матеуш рассчитывает всё-таки пробиться в титульную гонку, ему придётся выдержать это испытание.

Стоит отметить, что Гамрот имеет очень неплохой профессиональный рекорд – 25-3 (1 NC). И в UFC он подписывался непобеждённым. А вот затем начались испытания на прочность. И, кажется, проходил их довольно неплохо. 8-3, причём поляк ни разу не проиграл досрочно. А с Гурамом Кутателадзе и Дэном Хукером решение судей было раздельным. Кроме того, многие считают эти противостояния максимально близкими, а результаты – спорными. Поэтому за Матеуша даже обидно. Кроме того, у него есть характер, воля к победе. Но, кажется, бойца не особенно бережно ведут по пути, поскольку не видят особенной перспективы в плане яркости и хайпа.

Гамрот – не искусный мастер трэш-тока. Он не яркий ударник. Поляк – пахарь и работяга. Боец любит работать в партере. Поэтому в каждом из своих 11 поединков хотя бы по разу «заземлял» оппонента. Не устояли на ногах Рафаэль Физиев, Хукер и даже Арман Царукян, который и сам славится любовью к борьбе. Правда, на настиле есть проблемы с развитием, проявлением инициативы. Поэтому поединки Матеуша бывает очень тяжело смотреть. И предстоящий бой вряд ли станет исключением. Можно не сомневаться, что в противостоянии с опасным ударником поляк попросту решит минимизировать исходящую опасность. И это ошибки Магомеда Анкалаева. Россиянин долго не мог добраться до титульного шанса по тем же причинам. И самого себя лишил права на ошибку. Теперь такая же ситуация и у поляка.

Матеуш Гамрот Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Правда, есть в копилку Гамрота и «козырь», который он вытаскивает раз за разом. И этим боец нравится боссам лиги. Он соглашается на любые вызовы, всегда, при любых раскладах. И лояльно реагирует на любые действия со стороны организации. Выходит против любых оппонентов, страхует важнейшие поединки и ждёт свой шанс. Вместо титульной гонки ему дали соперника, который даже не был в топ-15. Однако Матеуш победил и вновь рвётся к своей цели. Он настойчивый, трудолюбивый, упорный. И, главное, не раз выручал боссов. Вот и теперь быстро занял место Физиева, выйдет без полноценного лагеря.

Гамрот рассчитывает пройти Оливейру. И тогда он будет просить ещё более топовых оппонентов, поскольку получит на это полное право. А ведь Чарльз – четвёртый номер рейтинга легковесов. Выше только Макс Холлоуэй, Арман Царукян, Ислам Махачев и Илия Топурия. Естественно, сразу на титульник Матеуш не замахнётся. Махачева также можно убрать за скобки, поскольку он штурмует чужой дивизион. Но остаются и реальные варианты. Во-первых, противостояние с Максом Холлоуэем, которое может стать мощнейшим трамплином. Во-вторых, поединок с победителем боя, в котором сойдутся Царукян и Хукер.

Конечно, Дана Уайт успел анонсировать, что поединок Армана и Дэна будет носить претендентский характер. Однако фактически всё может очень сильно измениться в самое ближайшее время. Особенно если Махачев победит в своём предстоящем поединке. Тогда его попытаются свести с Топурией, можно практически не сомневаться. А вот Гамрот вполне может воспользоваться лазейкой, попросить один из реваншей – с Хукером или Царукяном. И организация вряд ли откажет парню, который так часто прикрывает, приходит на помощь в самый нужный момент. Но всё это пока фантазии. Впереди – бой с Оливейрой. И он может серьёзно спутать всем карты в титульной гонке.