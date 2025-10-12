Спорное судейство не помешало российскому Льву. Махмудов снёс крепкого британца в Англии!

В ночь с 11 на 12 октября состоялся турнир по профессиональному боксу на «Утилита Арене» в Шеффилде, Англия. В главном поединке вечера столкнулись британец Дэвид Аллен и россиянин Асланбек Махмудов.

Лев пытался заново проложить путь к чемпионским поединкам, после того как потерпел два поражения, одно из них — в бою с временным чемпионом мира Агитом Кабайелом. Теперь россиянину предстоял непростой поединок с британцем Дэвидом Алленом с рекордом 24-7-2, да ещё и на территории соперника. Оппонент – мощный ударник, у него было 19 нокаутов в активе. Ровно столько же досрочных побед было и у Махмудова (20-2). Поэтому бой обещал получиться ярким, полностью оправдал ожидания фанатов.

С самого начала поединка Махмудов решил завладеть инициативой. Он уверенно шёл вперёд и старался действовать мощно. Оппонент дистанцировался, старался не вступать в открытые размены. В одном из моментов парни столкнулись головами. Благо, обошлось без проблем со здоровьем. Показалось, что первый раунд остался за россиянином. А во втором он пошёл развивать свой успех. Прижал соперника к канатам и начал попадать. Не особенно сбивало его даже то, что рефери переместил оппонентов в центр ринга. А затем Аллен неосторожно нанёс удар локтем. Пришлось дать россиянину паузу на восстановление. Льва это лишь дополнительно обозлило. Он пошёл разбивать британца мощнейшими атаками. А тому оставалось лишь искать возможности для контратак.

В третьем раунде британец продолжил действовать грязно. И, как показалось, нанёс удар ниже пояса. Но рефери не дал Льву паузу. Сбивала и публика, которая оглушительно реагировала на каждое удачное действие от Аллена. А Махмудов стал действовать более робко. Боксёры замедлились, это было заметно невооружённым взглядом. Но Дэвид смог завладеть территорией. Попадания стали всё более ощутимыми. В четвёртой трёхминутке было хорошо заметно, как парни тотально закрылись. Они начали выцеливать максимально осторожно, особенных всплесков не было. Но смущало то, что Махмудов постоянно встряхивал головой, будто никак не мог прийти в себя.

В пятом раунде рефери продолжил удивлять. Он останавливал Махмудова, не давал ему развивать успех. Этими небольшими паузами классно пользовался Аллен. Он переводил дух, а затем вновь шёл в атаку. Поэтому стало заметно, что Асланбеку всё сложнее. А Дэвид стал действовать всё смелее. Правда, раскрывался и сам, подвергал себя серьёзнейшей опасности. Поэтому возникало ощущение, что соперники точно не доберутся до судейского решения. На экваторе поединка интрига взлетела до небес. Особенно после того, как после нескольких точных попаданий Махмудова немного повело.

В седьмом раунде вновь возникли вопросы к судейству. Стоило Арсланбеку пойти вперёд, как его тут же останавливал рефери. А вот Дэвид не встречал такого со стороны судьи. Но Махмудова продолжал действовать грамотно, выцеливал свой шанс на финиш, выбрасывая большое количество атак. Правда, в решение в его пользу верилось с огромнейшим трудом. Особенно на фоне страннейшего поведения рефери. В восьмой трёхминутке Махмудов обозлился и начал точно попадать сквозь руки. Всё это происходило в полной тишине, поскольку трибуны не реагировали на успехи россиянина. Зато британца поддерживали очень громко. Но Арсланбек, по ощущениям, приспособился и к этому.

В девятой трёхминутке Махмудов вновь выбрал выжидательную позицию. Он отступал, но уверенно отвечал на каждый выпад. В одном из моментов у россиянина выпала капа. И снова рефери дал паузу. Теперь ей классно воспользовался Асланбек. Он стал качественно попадать, а Аллена затрясло. Но Дэвид классно отзащищался и сам перешёл в атаку. В 10-м раунде парни вновь попытались форсировать события. А публика запела. Она почувствовала натиск от британца. Россиянин был вынужден сражаться и с оппонентом, и с болельщиками.

В 11-м раунде Махмудов вновь попытался перехватить инициативу. Чувствовалось, что отдавать всё на откуп судьям нельзя. Слишком уж велика была опасность того, что они примут спорное решение. Но особенной опасности не было. В заключительной трёхминутке Арсланбек пошёл в рубку. Он решил финишировать оппонента любой ценой. Но Аллен понял, что нужно просто достоять. А в определённый момент даже классно отвечал. И полностью забрал концовку. Махмудову пришлось буквально спасаться и убегать.

В итоге дело максимально неожиданно дошло до судейского решения. Было боязно, поскольку со Льва по ходу поединка снимали два балла. Но даже это не помешало россиянину забрать победу единогласным решением судей. И, кажется, карьера Махмудова заходит на новый виток.