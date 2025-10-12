Трагедия в Рио. Русскую Ронду легко финишировала дебютантка UFC

В ночь с 11 на 12 октября в Рио-де-Жанейро, Бразилия, проходит очередной турнир – UFC Fight Night 261. Стоит отметить, что обещал порадовать кард и фанатов смешанных единоборств из России. На турнире выступила Русская Ронда – Ирина Алексеева. После двух поражений подряд она пыталась прервать неудачную полосу. Соперницей стала бразильянка Беатрис Мескита, что добавило противостоянию огня. Складывалось ощущение, что поединок может сыграть решающее значение для россиянки, которая находилась в подвешенном состоянии. А южноамериканка дебютировала в лиге Дана Уайта. И, к сожалению, своим шансом воспользовалась идеально.

В дебютном поединке в UFC в апреле 2023 года Русская Ронда столкнулась с проблемами со здоровьем и не смогла сделать вес. Тем не менее поединок против Штефани Эггер состоялся, и Ирина выиграла болевым приёмом. Через полгода она разделила клетку с Мелиссой Маллинс, которая в своё время побеждала Дарью Железнякову. Бой с британкой россиянка проиграла, и опять не обошлось без проблем. Уже после боя ко всему этому добавилась ситуация с проваленным допинг-тестом и дисквалификацией на 12 месяцев. Россиянка вернулась в октагон только летом 2025 года на турнире в Баку и провела ещё один сложный бой против польки Клаудии Сыгулы. Ирина хорошо начала, перебивала соперницу в стойке, однако затем соперница стала вести грязный бой, наносить запрещённые удары и смогла сломить Алексееву, забрав концовку, а вместе с ней и победу на судейских карточках.

А теперь ей предстояла мощная битва с Мескитой. Беатрис подходила к противостоянию непобеждённой – с профессиональным рекордом 5-0. Более того, она побеждала исключительно досрочно, разносила оппоненток. А главное, тотально доминировала в борьбе. И, казалось, этот момент мог стать определяющим теперь.

Всё получилось очень быстро. Но первый раунд россиянка всё-таки вытерпела. Правда, Алексеева выглядела статисткой. Она искала дистанцию, но пропустила тейкдаун. После чего оказалась на канвасе. Мескита заняла удобную позицию и начала наносить огромный ущерб. Любопытно, что бразильянка даже не пыталась выйти на приём. Она разбивала Ирину, а лицо Русской Ронды покрывалось ущербом. На последних секундах первого раунда всё было максимально близко к остановке. Но рефери решил не останавливать поединок, дал россиянке «выжить» до гонга.

Во втором раунде ситуация повторилась практически зеркально. Но теперь бразильянка всё-таки решила продемонстрировать свои навыки в борьбе. Она меняла позиции, быстро забралась россиянке за спину. Причём перешла туда именно так, что моментально закрыла крепкий замок на шее Ирины. Алексеева терпела, но в итоге почувствовала, что больше не осталось сил. Русская Ронда постучала, была вынуждена сдаться. А после сигнала от рефери об остановке выглядела просто обессиленной. Мескита же триумфовала, поскольку смогла мощно дебютировать в лиге Даны Уайта на глазах соотечественников.

БОЙ ИРИНА АЛЕКСЕЕВА — БЕАТРИС МЕСКИТА Фото: Ed Mulholland/Getty Images

Беатрис врывается в промоушен с финиша, поэтому сразу демонстрирует большие амбиции. А вот Алексеева идёт на серии из трёх поражений подряд. И, видимо, приблизилась вплотную к возможному завершению карьеры в UFC. А перед поединком Ирина намекала, что этот бой и вовсе может стать последним.