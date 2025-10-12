Оливейра ещё на ходу! Финишировал неудобного соперника в родных стенах

В главном бою турнира UFC в Рио-Де-Жанейро выступал Чарльз Оливейра — одна из из бразильских суперзвёзд промоушена. Конечно, в последние годы величие Льва несколько поблёкло: после потери титула в поединке с Исламом Махачевым уроженец Гуаружи стал чередовать победы с поражениями. А минувшим летом Оливейру и вовсе брутально вырубил Илия Топурия в чемпионской схватке, после чего многие болельщики решили, что 35-летнему бойцу пора на заслуженный отдых. Но сам Чарльз так не думал.

Руководство промоушена тоже пошло навстречу экс-чемпиону, назначив ему для домашнего боя достаточно удобного по стилю Рафаэля Физиева. Однако Физиев получил повреждение, и пришлось в срочном порядке искать нового соперника. Единственным реальным кандидатом стал Матеуш Гамрот: поначалу Оливейра отказывался с ним драться, поскольку тренировочный лагерь был рассчитан на оппонента совсем другого стиля. Но вскоре бразильцу пришлось согласиться. Казалось, что Гамрот, умеющий бороться, доставит ветерану реальные проблемы.

Впрочем, на деле всё получилось совсем иначе. Оливейра просто переехал Гамрота за счёт своего классного джиу-джитсу и работы на земле. Поляк был близок к досрочному поражению уже в первом раунде, однако продержался до гонга. Вторая пятиминутка получилась точно такой же: после непродолжительной работы в стойке Чарльз опять начал крутить и вертеть оппонента в партере, пытаясь выйти на финиш. И Оливейре свою задачу реализовать удалось: Гамрот на секунду упустил руку бразильца, после чего тот вышел на удушающий приём. Матеуш несколько секунд сопротивлялся, хотя шансов уже не было — и ему пришлось постучать.

Крутая и очень важная победа для Оливейры. Экс-чемпион победил в родных стенах очень крепкого соперника, доказав, что Льва точно рано списывать. Радует и тот факт, что Чарльз прекрасно понимает, на каком моменте карьеры находится сейчас: сразу после боя он попросил поединок с Максом Холлоуэеем за пояс BMF. Совершенно разумно, что Оливейра не стал демонстративно просить титульный бой в лёгком весе, хотя теоретически, конечно, мог бы это сделать. Есть ощущение, что Чарльзу больше не стоит драться в титульных боях, но ещё несколько красивых поединков он точно нам подарит.