Проклятие лёгкого веса UFC. Ветераны «съедают» потенциальных претендентов

В титульной гонке всё те же бойцы, что и пять лет назад.

В Рио-де-Жанейро, Бразилия, состоялся турнир UFC Fight Night 261. В главном событии вечера местная звезда, четвёртый номер рейтинга лёгкого веса Чарльз Оливейра во втором раунде задушил Матеуша Гамрота и закрыл поражение в чемпионском бою от Илии Топурии.

Лёгкий дивизион UFC поражает своей стабильностью. Пожалуй, только Илии Топурии и Арману Царукяну за последние годы удалось прорваться в топ-5, правда, испанец провёл в новом весе всего один бой. В остальных случаях балом правят ветераны, которые были в числе претендентов ещё при Хабибе Нурмагомедове. И это настоящее проклятие дивизиона.

Судите сами. Конечно, Гамрота сложно отнести к новичкам UFC, возрастной поляк уже давно выступает в промоушене, побеждал даже Армана Царукяна, но вот в титульных раскладах он не участвовал. У него был шанс приблизиться к поясу в августе прошлого года, однако Матеуш споткнулся на вечном околотопе Дэне Хукере, проиграв ему раздельным решением судей.

Теперь у Матеуша была ещё одна возможность разбавить титульную гонку, и поляк был готов воспользоваться ей. «Уважаю, уважаю, уважаю! Ты лучший, ты один из лучших бойцов, но сейчас время Гамрота», — сказал польский атлет Оливейре на стердауне.

Увы, ветеран UFC оказался не по зубам Гамроту. Оливейра поймал поляка на удушающий и оформил свой 21-й финиш в лиге и 17-й сабмишен, упрочив лидерские позиции по этим показателям в истории промоушена.

Но ведь Гамрот – далеко не единственный, кто не справился с силой «старой банды». Тот же Оливейра после поражения в титульном бою от Ислама Махачева разделил октагон с Бенеилом Дариушем. В то время Дариуш шёл на серии из восьми побед, ему пророчили титульник с Исламом, однако все планы разрушил бразилец, который неожиданно для многих нокаутировал Бенеила в первом же раунде.

В Рио-де-Жанейро Оливейра изначально должен был драться с Рафаэлем Физиевым. На Атамана тоже делали большие ставки, после поражения в дебюте он вышел на серию из шести побед, пять из которых были нокаутами, плюс Физиев собрал пять бонусов. Однако дальше Рафаэль нарвался на другого экс-претендента на титул Джастина Гэтжи и проиграл ему дважды. Поединок с Оливейрой мог исправить ситуацию: был шанс, что Атаман всё же прорвётся в топ-5 и мы увидим хоть какое-то новое имя в титульных раскладах дивизиона, но увы – травма не позволила ему выступить в Бразилии. А Гэтжи, к слову, который пять лет назад оспаривал титул Хабиба Нурмагомедова, вероятно, станет следующим соперником Илии Топурии за чемпионский пояс.

Джастин Гэтжи Фото: Ian Maule/Getty Images

Ещё недавно в компании с Хукером, Гэтжи и Оливейрой был Дастин Порье, который также охранял ворота топ-5 от посягательств новых претендентов. Так, Бриллиант подпортил карьеру перспективному французскому спецназовцу Бенуа Сен-Дени. Француз шёл на серии из пяти побед, подавал большие надежды, однако встретился с Порье и улетел в нокаут. Дастин, к слову, после этого получил титульный бой с Исламом Махачевым.

Удивительно, с каким колоссальным трудом проходит смена поколений в лёгком весе. Оливейра выступает в UFC 15 лет, Хукер – 11, Гэтжи – восемь, все они уже очень давно находятся в топе дивизиона, но никак не сдают позиции, не давая новым претендентам занять их места. В этой связи есть над чем подумать и Арману Царукяну, у которого совсем скоро поединок с Дэном Хукером: недооценка ветерана может стоить очень дорого, другие парни соврать не дадут.