«Джошуа, я иду за тобой». Российскому Льву дадут денежную суперзвезду?

В Англии на «Шеффилд Арене» состоялся масштабный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира зрители увидели поединок местного тяжеловеса Дэвида Аллена и российского боксёра Арсланбека Махмудова по прозвищу Лев.

Поединок двух больших парней вызывал особый интерес. 33-летний британец имел в активе более 30 поединков, в том числе Дэвид делил ринг с Луисом Ортисом, Диллианом Уайтом и другими топовыми тяжеловесами. В мае этого года Аллен удивил многих, взяв реванш у перспективного непобеждённого соотечественника Джонни Фишера, которому досрочно проиграл в конце 2024 года. Дэвид вернул себе титул WBA Inter-Continental и получил в соперники российского боксёра Арсланбека Махмудова, для которого предстоящий бой тоже был крайне важен.

Махмудов долгое время шёл без поражений, более того, он сносил одного соперника за другим. Но поражения от Агита Кабайела и Гвидо Вианелло стали во многом неожиданностью – о титульных перспективах пришлось на время забыть. Однако Махмудов в июле этого года нокаутировал Рикардо Брауна в первом раунде и заинтересовал известного британского промоутера Эдди Хирна, который дал ему бой с Алленом, и для россиянина открывались дальнейшие перспективы.

«Надеюсь, я получу хороший шанс, если выиграю следующий бой, — сказал Махмудов в интервью talkSPORT. — Кстати, Джошуа написал мне, что, если я одержу победу в этом бою, тогда я проведу бой с ним. Он сказал, что мы можем провести бой в следующем году, иншалла».

Мотивация у Арсланбека была запредельная, но и бой не виделся лёгкой прогулкой, как и вышло на деле. Аллен дал россиянину конкурентный поединок, который осложнялся местной публикой, поддерживающей британца, и судьёй, решения которого не всегда были понятны даже самим боксёрам. Несмотря на два снятых балла за клинч, Арсланбек забрал победу единогласным решением судей – 117-109, 116-110, 115-111. И, конечно, после поединка Махмудов не забыл упомянуть Эй Джея.

«Энтони Джошуа, где ты, я иду за тобой! — объявил Махмудов после боя. — Мы уже разговаривали, он дал слово, что встретится со мной в следующем году. Я готов, только скажите когда».

Для Махмудова, который ещё недавно переживал чёрную полосу в карьере, открываются новые двери. Бой с Джошуа, конечно, стал бы для Арсланбека мечтой и шансом всей жизни. Если Энтони действительно сам писал Махмудову в социальных сетях, то интересно посмотреть, как Эй Джей умеет держать слово. Правда, не особо понятно, зачем бывшему чемпиону мира поединок с огромным россиянином, который тренируется с медведями и имеет почти 20 нокаутов в портфолио.

Даже если Джошуа передумает и самоустранится, то Махмудов в любом случае в минувшие выходные добыл большую победу над серьёзным оппонентом, да ещё и на территории соперника. Арсланбек, вероятнее всего, вернётся в топ-10 рейтинга WBA и займёт место Аллена — восьмое. Что даёт возможность готовиться к большим поединкам. Кстати, Агит Кабайел, который одолел Махмудова полтора года назад, сейчас является временным чемпионом мира WBС – отличная возможность для россиянина не только поквитаться с немцем за поражение, но и шанс приблизиться к полноценному поясу. Да и помимо Агита, есть множество других интересных вызовов, на которые претендует Махмудов. Неудачная глава карьеры осталась позади – Лев снова прокладывает себе путь на вершину мирового бокса.