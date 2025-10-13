Очередной бой Бекоева в UFC и возвращение Омари Ахмедова. Главные бои недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные турниры и противостояния. Очередной ивент UFC не обойдётся без российского представительства, в отечественных лигах ММА тоже будут интригующие поединки.

17 октября. Сауло Кавалари — Евгений Ганин

В Сочи состоится турнир Fight Nights 129, в главном событии которого встретятся экс-чемпион Glory Сауло Кавалари и Евгений Ганин, тоже являющийся опытным кикбоксером. Для обоих поединок по правилам ММА будет не совсем привычен, Ганин и вовсе дебютирует в смешанных единоборствах. Но бой топовых ударников всегда привлекает внимание. Кавалари был чемпионом Glory в полутяжёлом весе и побеждал Артёма Вахитова, у Ганина за плечами титул чемпиона WBKF, так что их противостояние точно нельзя пропускать.

17 октября. Омари Ахмедов — Родриго Кавалейро

В главном событии турнира Ural FC в Каспийске состоится поединок бывшего бойца UFC Омари Ахмедова. Для Ахмедова это будет первый поединок за три года: после UFC Омари выступал в PFL, где в 2022 году сумел добраться до финала Гран-при, но уступил Робу Уилкинсону и с тех не появлялся в клетке. Соперником Ахмедова будет Родриго Кавалейро — 42-летний бразильский нокаутёр, известный по выступлениям во многих крупных лигах мира. В активе Родриго 20 нокаутов — Ахмедову стоит быть осторожным, особенно после трехлетнего простоя.

Омари Ахмедов Фото: Cooper Neill/Getty Images

18 октября. Филип де Фрис – Стефан Войчак

В Чехии состоится турнир KSW 111, в котором зрители увидят титульный поединок в тяжёлом весе. Чемпион организации Филип де Фрис проведёт защиту пояса против Стефана Войчака. Де Фрис известен не только своими выступлениями в UFC, где был не самый удачный отрезок в его карьере, но и по вояжу в Россию. Так, на одном из турниров RCC де Фрис нокаутом проиграл Ивану Штыркову. Кстати, это поражение запустило серию побед британца, которая длится до сих пор и составляет уже 15 поединков. В том числе Филип побеждал Антона Вязигина на турнире M-1 Challenge. В соперниках у де Фриса будет Стефан Войчак по прозвищу Мутант: в его карьере 9 побед в 10 боях, и только два поединка словака добрались до судейского решения.

В ночь с 18 на 19 октября. Ренье де Риддер — Брендан Аллен

В Канаде пройдёт очередной турнир UFC, возглавит который экс-двойной чемпион ONE Championship Ренье де Риддер. Голландец, занимающий четвёртую позицию в рейтинге среднего веса, встретится с девятым номером Бренданом Алленом. У де Риддера получилось перезагрузить карьеру после двух поражений в ONE от Анатолия Малыхина, голландец перебрался в лучшую лигу мира, где одержал уже четыре победы, в том числе над Кевином Холландом, Бо Никалом и Робертом Уиттакером. На турнире в Канаде он должен был провести бой с другим претендентом на пояс Энтони Эрнандесом, но тот выбыл из-за травмы. На замену Эрнандесу выйдет Брендан Аллен, который подрался со многими топами дивизиона. Аллен закрыл поражения от Кайо Борральо и Энтони Эрнандеса победой над Марвином Веттори, теперь американцу выпал шанс подняться в рейтинге и занять место де Риддера в титульной гонке. Ну, а де Риддеру нужна ещё одна победа, чтобы быть одним из главных претендентов на пояс Хамзата Чимаева.

В ночь с 18 на 19 октября. Азамат Бекоев — Юсри Белгаури

Не обойдётся турнир UFC в Канаде без российского представительства. Свой третий поединок в лиге проведёт средневес Азамат Бекоев. Бекоев дебютировал в UFC на коротком уведомлении на турнире UFC 311, это не помешало ему нокаутировать Закари Риза и ярко проявить себя. В мае этого года Азамат также в первом раунде нокаутировал Райана Лодера. Бекоев должен был провести третий поединок в лиге в августе против Торреза Финни, который прославился своей нестандартной внешностью во время Претендентской серии, но Финни снялся с боя. Тогда в соперники россиянину определили Юсри Белгаури — долговязого кикбоксёра из Туниса. Белгаури идёт с рекордом 8-3, но при этом шесть побед он одержал нокаутами — этого парня не стоит недооценивать.

В ночь с 18 на 19 октября. Марлон Вера – Айманн Захаби

В карде турнира UFC в Канаде встретятся седьмой и девятый номера рейтинга легчайшего веса – Марлон Вера и Айманн Захаби. Бойцы подходят к очному противостоянию в совершенно разной форме: у Веры три поражения в четырёх боях, два из них подряд, одно – в титульном поединке против Шона О'Мэлли. Айманн же, напротив, имеет впечатляющую серию из шести побед и жаждет прорваться в топ-5. В последнем бою Захаби спорно выиграл у Жозе Альдо в прощальном поединке легендарного бойца, теперь Айманну предстоит встретиться с бывшим претендентом на пояс и доказать, что он готов конкурировать на самом высоком уровне.