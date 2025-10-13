Как случилось падение Анкалаева и кто в этом виноват?

Чуть больше недели назад в полутяжёлом весе UFC сменился чемпион — Магомед Анкалаев в первой же защите титула утратил пояс, досрочно проиграв Алексу Перейре. Да, теперь есть разговоры о выходе на бой с травмой рёбер и инсайды, что Магомед в течение шести недель перед поединком не мог толком тренироваться. Но всё это в конечном счёте не имеет значения — если боец вышел в октагон, он сделал свой выбор и несёт за него ответственность. Тем более появлялась информация, что россиянина уговаривали сняться с поединка, однако он решил рискнуть.

Гораздо важнее, что Анкалаев практически во всём мире превратился в объект для хейта. Насмешки, злорадство, мемы про шиномонтажку, напоминания, как плохо заглядывать за спину соперникам. Сочувствия минимум, и во многом всё так сложилось из-за слишком агрессивного и нелепого трэш-тока в социальных сетях, сильно диссонирующего с реальным образом Магомеда. Это на самом деле скромный и тихий парень, который предпочёл бы совсем не появляться на всех мероприятиях, связанных с медиа, в неделю боя.

Мы все видели его на пресс-конференции перед реваншем с Перейрой: россиянин смущался, ему тяжело давались ответы на вопросы (при этом он не говорил на английском), и его явно напрягала мощная обструкция от фанатов, которые свистели сразу, как только он брал микрофон в руки. Вместо обещанного в соцсетях заявления для всех полутяжеловесов Магомед выдал что-то очень невнятное, что сложно назвать обращением. В итоге этот психологический груз стал для Анкалаева слишком тяжёлой ношей, он не справился в первую очередь в голове, потерялся в октагоне и быстро проиграл.

Резкая смена образа в социальных сетях, которая произошла год-полтора назад, дело рук менеджера Али Абдель-Азиза. Невозможно отрицать его заслуги глобально, он многих доводил до титульников, довёл и Анкалаева. Магомеда часто критиковали за слабый медиаобраз, молчание, отсутствие попыток поговорить на английском языке. Многие связывали игнорирование Магомеда руководством UFC именно со слабой медийкой. Абдель-Азиз взял этот аспект на себя и превратил Анкалаева из молчуна в человека, которого просто ненавидят. И самое обидное, что с медийной точки зрения это не дало вообще ничего, он остался на том же уровне, зато в худшую сторону изменилось отношение к нему. Если бы Магомед остался собой и просто молча проложил дорогу к титульнику, то после поражения не было бы такой волны хейта.

«Помогло» Анкалаеву и другое окружение. Магомед часто говорит, что «джойстик» от его управления у главного тренера Сухраба Магомедова. Когда речь об октагоне, то это здорово, но за его пределами такое идёт во вред. Например, Магомедов заявил перед реваншем, что Перейра — просто старый кикбоксёр, у которого нет нокаутирующего удара. И, конечно, после боя на тренера тоже хлынула волна комментариев, высмеивающих его. Сам Перейра быстро просёк, что реальный Анкалаев — далеко не такой, каким его подают в социальных сетях, и даже успел сыграть на этом : называл марионеткой, на пресс-конференции высмеивал, что Магомед ждёт подсказки от тренера, сидящего в первых рядах. С точки зрения медиа и восприятия болельщиками команда россиянина нанесла ему большой вред.

Магомед Анкалаев и Али Абдель-Азиз Фото: Из личного архива Али Абдель-Азиза

Безусловно, главный виновник такого падения Анкалаева — Абдель-Азиз, но есть важный момент. Магомед ведь позволяет писать от своего имени, что подчёркивал и сам менеджер — всё написанное согласовано с бойцом . Возможно, ему сказали, что это обязательно нужно делать, и наивный Анкалаев спокойно согласился. Однако нужно винить и Магомеда. Очень правильно высказался на этот счёт Иржи Прохазка: «Сейчас мне нет никакого дела до Анкалаева. Этот парень сначала пишет обо мне какую-то ерунду, а затем, когда мы пересекаемся, ведёт себя так, словно ничего такого не было. Словно нет никакой вражды. И я стою и просто ничего не понимаю. Здесь есть единственное объяснение. Похоже, что все его твиты — это дело рук кого-то другого. Но он должен понимать, что есть такая вещь, как ответственность».

Да, Абдель-Азиз, конечно, сделал из своего клиента объект для хейта, однако не будем забывать, что и сам Анкалаев тоже приложил к этому руку. Теперь важно, чтобы он делал правильные шаги дальше. Крайне любопытно, продолжит ли команда Магомеда гнуть линию агрессивного трэш-тока или этот эксперимент будет завершён? По-хорошему, Анкалаеву нужно вернуться к старому образу тихони и молчуна. Все уже убедились, что медийность идёт россиянину во вред, ему некомфортно существовать в двух разных образах. Это уже что-то из репертуара Колби Ковингтона. Выпады в социальных сетях всё равно не приблизят российского бойца к титульнику, так зачем навлекать на себя ещё больше критики? Просто побеждай, проси реванш в октагоне, но не перегибай палку, тогда репутация станет получше и болельщики станут относиться лояльнее.

Магомед Анкалаев Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Путь Магомеду предстоит долгий. Несмотря на то что он первый номер рейтинга, в титульной гонке его точно опережают Прохазка и Карлос Ульберг. По навыкам и умению их сочетать Анкалаев всё ещё сильнее большинства полутяжеловесов мира, однако теперь нужно доказывать, что он достоин ещё одного шанса. Необязательно выбивать его через оскорбления потенциальных соперников, можно ярко сносить всех, кого поставят перед ним, а кандидатов достаточно: Прохазка, Джамал Хилл, Халил Раунтри, реванш с Яном Блаховичем, если поляк пройдёт Богдана Гуськова. Главное, чтобы из случившегося были сделаны правильные выводы.