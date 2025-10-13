Против единоборств были мама, болезнь и даже космос. Но Волков стал звездой UFC

25 октября на «Этихад-Арене» в Абу-Даби, ОАЭ, состоится грандиозный турнир UFC 321. Его украшением обещает стать поединок с участием топового россиянина. Свой очередной бой проведёт Александр Волков. Его соперником станет крепкий бразилец Жаилтон Алмейда.

Карьера Драго полна трудностей и испытаний. С самого детства было много преград, которые могли помешать амбициозному мальчишке добиться поставленных целей. Но Александр сделал всё, чтобы заблистать на небосводе единоборств.

Имя: Александр Волков

Александр Волков Дата рождения: 24 октября 1988 года

24 октября 1988 года Место рождения: Москва, Россия

Москва, Россия Рост: 201 см

201 см Размах рук: 203 см

203 см Рекорд: 38-11

38-11 Весовая категория: тяжёлая

тяжёлая Место в дивизионе: 2

2 Команда: Strela Team

Strela Team Прозвище: Драго.

В детстве чуть не бросил всё из-за мамы

Волков родился 24 октября 1988 года в Москве. Он появился на свет в семье инженеров, поэтому склонность к учёбе была привита именно родителями. Но дома не забывали и о спорте. Отец часто принимал участие в турнирах по академической гребле и стрелял из лука. А мама пробовала свои силы в различных игровых видах спорта. Поэтому и Александр очень быстро выбрал себе занятие по душе – в девять лет начал заниматься карате. Волкову давалось новое увлечение, он быстро прогрессировал и делал большие успехи. Но в итоге едва не был вынужден закончить с единоборствами вообще.

На одной из тренировок Александра оказалась мама, которая увидела, как сын спаррингует сразу с двумя соперниками. Естественно, молодые парни вообще не жалели друг друга. Они рубились изо всех сил, что повергло маму в ужас. Она настаивала на том, чтобы Александр полностью отказался от такого увлечения. И Волков даже взял паузу, пусть и очень сильно расстроился. Но спокойствие мамы было для мальчишки приоритетом. И всё-таки через несколько месяцев родители разрешили ему заниматься единоборствами.

Александр Волков (справа) в детстве Фото: Из личного архива Александра Волкова

Волков мог блистать в другом направлении

Не только единоборства занимали голову Александра. Он посещал музыкальную школу, где отдавал предпочтение ударным инструментам. А ещё принимал участие в театральных постановках. Но самое главное – Волков успевал учиться на отлично, становился постоянным участником и призёром различных олимпиад. Мальчика манил космос. Сначала он внёс свой вклад в разработку параболического крыла для посадки на Марс. А затем поступил в МГТУ им. Н. Э. Баумана, где обучался по направлению «Динамика и управление полётом ракет и космических аппаратов». Космос продолжал привлекать паренька.

И всё-таки выбор был сделан в пользу единоборств. Хотя Александра до сих пор считают одним из самых умных бойцов. Волков действительно мог попробовать себя в различных направлениях. И даже хотел оправдать своё прозвище – Драго. Так Александра окрестили из-за сходства с одноимённым персонажем фильма «Рокки», которого сыграл Дольф Лундгрен. Волков пытался пройти пробы, чтобы получить роль сына Ивана. Но в итоге россиянину отказали. Правда, свои навыки боец продолжает демонстрировать в социальных сетях, где появляется много юмористических зарисовок. А ещё фанаты с восторгом восприняли появление Александра в популярном шоу «Плюшки». Там Волков также блеснул остроумием.

Александр Волков Фото: Из личного архива Александра Волкова

Ради спорта пришлось справиться с болезнью

С раннего детства у Александра были проблемы со здоровьем. Он страдал бронхиальной астмой. Причём постоянные приступы мучили Волкова аж до 18 лет. В итоге мальчик не мог заниматься футболом и лёгкой атлетикой, поскольку не получал необходимую справку, доктора не разрешали ему выступать в этих видах спорта. Тогда Александр полностью сосредоточился на единоборствах и к карате также добавил бокс и рукопашку. Волков продолжал изо всех сил цепляться за развитие в этом направлении. И смог справиться с болезнью.

В студенческие годы Александр попал в команду Red Devil, где и делал первые полноценные шаги на профессиональном уровне. Сначала выиграл чемпионат Москвы по карате, потом трижды побеждал в рамках первенства столицы по панкратиону. Уже тогда был заметен мощный потенциал парня. А в 2009 году Волков принял окончательное решение перебраться в MMA. Просто не было, но Александр и там проявлял характер, справлялся со всеми трудностями. Сначала до рекорда 16-3 рубился на родине, где в итоге вышел на серию из семи побед. После этого перебрался в Bellator, где даже стал чемпионом. А с ноября 2016 года является бойцом лучшей лиги на планете, где наколотил 12 побед при пяти поражениях.

В личной жизни – полный порядок

В личной жизни у Александра давно всё налажено. Со своей будущей супругой Витой он познакомился в университете. Девушка старше Волкова на полгода. Он долго ухаживал за пассией, оказывал ей знаки внимания. И девушка ответила Александру согласием, они начали встречаться. В 2016 году пара узаконила отношения. А сейчас они воспитывают двух сыновей – Мирослава и Артёма. Пока ребята ещё не решили, чем хотят заниматься в жизни. Но с учётом разносторонности папы у них будет очень много вариантов.