Кроуфорду не сбежать. Эннис набирает вес и сносит всех оппонентов

В минувшие выходные в Филадельфии, США, прошёл вечер профессионального бокса. Главным событием вечера стал бой непобеждённого экс-чемпиона мира в полусреднем весе по версиям IBF, WBA и The Ring Джарона Энниса. Американец поднялся в первый средний вес и встретился с ангольцем Уисмой Лимой в поединке за временный пояс WBA.

Джарон Эннис — Уисма Лима Фото: Matchroom Boxing

Ожидаемо бой получился неконкурентным, несмотря на всю браваду со стороны Лимы. Эннис начал очень агрессивно и серией мощных боковых ударов отправил соперника в нокдаун. Уисма поднялся и продолжил поединок, но очень быстро вновь оказался на канвасе. Даже после этого ангольский боксёр попытался вернуться, однако был зажат в угол. После серии ударов от Энниса рефери остановил поединок, и практически в то же время угол Лимы выбросил полотенце. Удивляло, что Джарон, будучи звездой и доминирующим чемпионом, выбрал относительно проходной бой для дебюта в новой весовой категории, а не встретился с кем-то из владельцев поясов, но зато Эннис сумел сделать громкое заявление, и теперь первый средний дивизион выглядит ещё более устрашающим.

Джарон — мощное усиление для веса и, пожалуй, главная его звезда на данный момент. Сразу после боя он заявил, что выходил на ринг за «убийством», а также обозначил, что теперь чувствует себя намного лучше: «Я точно чувствую себя намного лучше в 69,9 кг. Дополнительных семь фунтов дали своё. Чувствовал себя отлично всю неделю поединка. Даже на последней тренировке я чувствовал себя великолепно. Обычно не хочу ничего делать в конце лагеря, но я чувствовал себя отлично, ощущал себя заведённым, активным. Я люблю этот вес. Всё пришло в правильное место — у меня были отличные спарринги, я правильно питался, я насладился собой. Это был отличный лагерь. Мы выйдем на победителя боя Верджил Ортис — Эриксон Лубин или на титулы. Я пытаюсь стать абсолютным чемпионом, собрать все эти титулы и заткнуть всех, потому что все много разговаривают».

В полусреднем весе Эннис так и не стал абсолютным чемпионом, хотя и без этого считался сильнейшим бойцом в дивизионе. Теперь же он пытается расшевелить первый средний вес, где наблюдается небольшой застой. По именам это очень сильная весовая категория, однако чемпионы по разным причинам не получают бои. От кого-то все бегают (Бахрам Муртазалиев), кто-то травмирован (Себастьян Фундора), а кто-то совсем недавно стал чемпионом без боя и ещё не подтвердил свою состоятельность на самом высоком уровне (Ксандер Зайас и Абасс Барау).

Джарон собирается идти за всеми: «Бой с Ортисом будет следующим, я знаю, что он примет вызов. Если же он не выиграет, тогда я подерусь с Лубином. Если я не получу Ортиса следующим, я слышал, что малыш Джермелл Чарло вызывал меня. Да, Чарло может быть следующим. Ещё Фундора. И этот… Как его зовут? Бачарач (Бахрам Муртазалиев. — Прим. «Чемпионата»)? Он тоже в списке. Ну и Зайас. Я начинаю охоту за поясами. Это теперь мой дивизион. Поехали».

Абсолютно точно можно утверждать, что Эннис — угроза для каждого боксёра. У него сложно найти слабые места, он обладает солидным рекордом (35-0, 1 NC) и ударной мощью (31 нокаут), а кроме того, это большая звезда, которой сватают всевозможных топов в потенциальные соперники. При всём этом Эннису только 28 лет, он в расцвете сил и обладает огромным потенциалом. В том числе чтобы в будущем стать новым лидером мирового рейтинга pound-for-pound. Это привлекает и соперников, которые хотят заполучить большое имя в резюме. Например, готовность поставить свой пояс на кон против Энниса выразили Муртазалиев и Барау.

Джарон Эннис Фото: Matchroom Boxing

Однако глобально Эннису интересны имена другого ранга. Американец метит на нынешнего первого номера P4P Теренса Кроуфорда. Джарон и раньше заявлял о желании разделить ринг с соотечественником, но они не сошлись в тайминге — Эннис поднялся в первый средний вес тогда, когда Кроуфорд отправился биться с Саулем Альваресом (а Джарон был спарринг-партнёром Канело). Тем не менее Эдди Хирн, промоутер Энниса, очень хочет именно этот поединок: «Кроуфорд не вернётся в ринг до следующего года. Если вообще вернётся. Его бой с Эннисом мог бы стать одним из величайших поединков всех времён. Повторюсь, я верю в то, что именно наш боец побьёт этого парня. Вопрос в том, хочет ли Кроуфорд получить настоящий вызов? Если хочет, то лучше бы ему быть готовым к этому. Потому что Эннис уже близко».

Сейчас карьера Энниса переживает взлёт, с этой силой определённо надо считаться, и, кто знает, может, Джарон и правда станет угрозой не только «акулам» первого среднего веса, но ещё и тем, кто сможет остановить практически совершенного Кроуфорда. Для Теренса это сейчас, возможно, самый большой вызов. За таким сюжетом точно стоит последить.