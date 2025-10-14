Попытка №2. Пётр Ян получил шанс остановить Двалишвили

С турнира UFC 320, который состоялся в Лас-Вегасе в ночь на 5 октября, прошло чуть больше недели. На том ивенте Мераб Двалишвили уверенно прошёл Кори Сэндхагена и оформил третью защиту титула чемпиона UFC в легчайшем весе. Сразу после победы грузинский боец заявил о желании поставить рекорд и поставить свой пояс на кон в четвёртый раз за календарный год.

«Да, я бы с удовольствием подрался в декабре. Я хочу быть активен и не хочу слишком долго ждать следующих претендентов. Сейчас Пётр Ян идёт на серии из трёх побед, он бывший чемпион, и, на мой взгляд, он заслуживает титульного шанса. Если в UFC захотят, то я готов драться в декабре. Если они захотят оказать мне такую услугу, то это было бы здорово. Мог бы подраться и в январе, однако тогда это стало бы для меня небольшим испытанием, поскольку в этом году я бился с Умаром и поскольку мы празднуем Рождество, потом Новый год, а ещё и грузинское Рождество. К тому же мой день рождения будет 10 января. В праздники UFC PI будет закрыт, спортзал закрыт, спарринг-партнёры все пьют и проводят время с семьями, а некоторые уезжают в горы. К тому же немного холодно, так что в январе немного тяжеловато будет выходить на бой, но это нормально», — рассуждал Мераб о реванше с Яном.

Россиянин тоже быстро отреагировал в интервью Ариэлю Хельвани: «Я ждал этого шанса и готов к бою в декабре. Верю, что это будет отличный бой… В прошлый раз, во время первого боя, я был готов на 50%. На этот раз всё будет иначе». А ещё чуть позже Ян сообщил, что вылетает на сбор со своим тренером Кайратом Нурмаганбетовым, и стало ясно, что все формальности улажены и надо только дождаться официального анонса.

Так и вышло: Дана Уайт в прямом эфире сообщил, что поединок Двалишвили и Петра Яна станет главным событием турнира UFС 323, заключительного номерного турнира года, который пройдёт в ночь на 7 декабря в Лас-Вегасе. Всё справедливо — Мераб перебил всех потенциальных соперников в топе своего дивизиона и идёт по второму кругу, а Ян сейчас единственный легитимный претендент на пояс.

Афиша боя: Мераб Двалишвили — Пётр Ян 2, реванш Фото: UFC

Последний раз Пётр проигрывал в марте 2023 года — как раз Мерабу. И если предыдущие поражения россиянина были спорными, то именно в поединке с Двалишвили его вынудили выглядеть максимально беспомощно. Да, во многом Ян виноват сам, потому что вышел с травмами, которые просто не позволяли ему драться в полную силу. Пётр и сам неоднократно подчёркивал, что к реваншу подойдёт иначе, и отмечал, что не стал бы выходить на тот бой, если бы была возможность вернуть время назад.

Тогда Яна списали, однако он вышел на серию из трёх побед: победил бойцов из топ-6 Дейвисона Фигейреду и Сонг Ядонга, справился с Маркусом Макги и закрепился в топ-3 легчайшего веса. Второй шанс подраться с Двалишвили полностью заслужен, но надо понимать, что больше двух с половиной лет назад Пётр бился просто с топовым бойцом, а теперь встречается, возможно, с лучшим бойцом в истории дивизиона — Двалишвили сейчас полностью оправдывает прозвище Машина и штурмует рекорд за рекордом.

У Яна есть преимущество в свежести, потому что, каким бы генетическим фриком ни был Мераб, организм изнашивается от частых боёв и весогонок. Это может сказаться, но самое главное, чтобы сам Пётр подошёл в оптимальной форме или хотя бы в состоянии, близком к ней. В противном случае с Двалишвили он не справится и, скорее всего, не доберётся до титульника в ближайшие годы. Второй шанс вполне может стать последним для Яна, если мы говорим о перспективах завоевать пояс.

